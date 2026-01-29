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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18165181661816718168
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 18:11

  ЛАД написав:Я до 41 года жил в одинарке без кухни (кухня в прихожей без мойки, мойку уже на моей памяти установили в туалете, спільному з ванною) и не считал, что жил "як свині".
Может, вы и жили як свиня и это оставило свой отпечаток.

подскажите сколько вам было лет в 1941м?
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 18:13

демократична партія США це

  Banderlog написав:Наступний пункт-завоз іноземних робітників.
Чи можуть праві підтримувати? Можуть, якщо завозять рабів на плантації. А якщо робітників на плантації в бананову республіку?

виходить, що демократична партія США це праві
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 18:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:на этом форуме 2005-2007 года называют лучшими с финансовой точки зрения и только у самого умного shapo "он всё просрал"


гарні роки для інвестицій в Україну 2005-2007? так
Вітя все просрал, що є фактом його 5,45% на виборах 2010р(5місце)
чому він все просрав, тому що взяв премьером Юлю

все пошло у нього не по плану з самого початку

Президент Ющенко завершив дводенний візит до Туркменістану(23-24 березня 2005р), який, разом з Росією, є головним постачальником газу для України.
По завершенні Ющенко заявив, що ідея нового газотранспортного консорціуму з Каспію може бути реалізована у найближчі три роки.

За словами українського президента, українська делегація на переговорах із Сапармурат Ніязовим запропонувала створити консоріцум із транспортування газу за маршрутом Туркменістан - Александров Гай (Казахстан) - Новопсковськ (кордон України з Росією) - Україна.

Однак, як повідомляє Асошіейтид Прес, президент Ніязов відмовився підписати довготермінову угоду про постачання газу Україні у наступні 15 років, всупереч сподіванням України убезпечити для себе стабільні поставки за фіксованими цінами.


Ющенко думавЮ що вдастся купувати туркменський газ на пряму, без посередництва рф...подарив коштовну шашку Ніязову(не сподовалось, як Віктор Андрійович при телекамерах начал с того: Ти Кучме газ продава по 25дол, а мені пропонуєшь по 50
мені-тобі...може Україні? де культура і димпломатія?
створення РосУкрЕнерго -це що не корупція?
Зареєстрована в швейцарському кантоні Цуг 22 липня 2004 року як спільне підприємство двох фінансових організацій — групи «Газпромбанк» (яка володіє 50 % акцій спільного підприємства через зареєстровану в Швейцарії компанію ARosgas Holding AG) і компанії Centragas Holding (Центрагаз Холдинг), фактичними співвласниками якої є громадяни України Дмитро Фірташ (90 %) і Іван Фурсін (10 %).

Статутний капітал — 35 000 доларів США.


Сам Фірташ в розмові з послом США восени 2008 року (ці відомості потрапили в ЗМІ через «ВікіЛікс»), визнавав, що на початку свого газового бізнесу йому «надавав дозвіл на бізнес» московський кримінальний авторитет Семен Могилевич (Сергій Шнайдер), якого уряд США оголосив «одним з десяти найрозшукуваніших у світі ворогів США»


кому Фірташ платив відкати?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 18:26

нарід не зацінив

  pesikot написав:на этом форуме 2005-2007 года называют лучшими с финансовой точки зрения и только

нарід не зацінив бо не читав "этот форум"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:И почему у грузин должно быть по-другому? Ведь в реформах Саакашвили было много показухи

подскажите вы были вообще в Грузии, а в частности в период Президента Саакашвили?
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 19:04

  Прохожий написав:
  shapo написав:И почему у грузин должно быть по-другому? Ведь в реформах Саакашвили было много показухи

подскажите вы были вообще в Грузии, а в частности в период Президента Саакашвили?

Мы можем услышать, как он 33 года прожил в Грузии и всё знает о жизни в Грузии )
pesikot
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