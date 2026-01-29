pesikot написав:
на этом форуме 2005-2007 года называют лучшими с финансовой точки зрения и только у самого умного shapo "он всё просрал"
гарні роки для інвестицій в Україну 2005-2007? так
Вітя все просрал, що є фактом його 5,45% на виборах 2010р(5місце)
чому він все просрав, тому що взяв премьером Юлю
все пошло у нього не по плану з самого початку
Президент Ющенко завершив дводенний візит до Туркменістану(23-24 березня 2005р), який, разом з Росією, є головним постачальником газу для України.
По завершенні Ющенко заявив, що ідея нового газотранспортного консорціуму з Каспію може бути реалізована у найближчі три роки.
За словами українського президента, українська делегація на переговорах із Сапармурат Ніязовим запропонувала створити консоріцум із транспортування газу за маршрутом Туркменістан - Александров Гай (Казахстан) - Новопсковськ (кордон України з Росією) - Україна.
Однак, як повідомляє Асошіейтид Прес, президент Ніязов відмовився підписати довготермінову угоду про постачання газу Україні у наступні 15 років, всупереч сподіванням України убезпечити для себе стабільні поставки за фіксованими цінами.
Ющенко думавЮ що вдастся купувати туркменський газ на пряму, без посередництва рф...подарив коштовну шашку Ніязову(не сподовалось, як Віктор Андрійович при телекамерах начал с того: Ти Кучме газ продава по 25дол, а мені пропонуєшь по 50
мені-тобі...може Україні? де культура і димпломатія?
створення РосУкрЕнерго -це що не корупція?
Зареєстрована в швейцарському кантоні Цуг 22 липня 2004 року як спільне підприємство двох фінансових організацій — групи «Газпромбанк» (яка володіє 50 % акцій спільного підприємства через зареєстровану в Швейцарії компанію ARosgas Holding AG) і компанії Centragas Holding (Центрагаз Холдинг), фактичними співвласниками якої є громадяни України Дмитро Фірташ (90 %) і Іван Фурсін (10 %).
Статутний капітал — 35 000 доларів США.
Сам Фірташ в розмові з послом США восени 2008 року (ці відомості потрапили в ЗМІ через «ВікіЛікс»), визнавав, що на початку свого газового бізнесу йому «надавав дозвіл на бізнес» московський кримінальний авторитет Семен Могилевич (Сергій Шнайдер), якого уряд США оголосив «одним з десяти найрозшукуваніших у світі ворогів США»
кому Фірташ платив відкати?