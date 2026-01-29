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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 чер, 2026 18:11
ЛАД написав:Я до 41 года жил в одинарке без кухни (кухня в прихожей без мойки, мойку уже на моей памяти установили в туалете, спільному з ванною)
и не считал, что жил "як свині".
Может, вы и жили як свиня и это оставило свой отпечаток.
подскажите сколько вам было лет в 1941м?
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Додано: Сер 24 чер, 2026 18:13
Banderlog написав:
Наступний пункт-завоз іноземних робітників.
Чи можуть праві підтримувати? Можуть, якщо завозять рабів на плантації. А якщо робітників на плантації в бананову республіку?
виходить, що демократична партія США це праві
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Додано: Сер 24 чер, 2026 18:16
pesikot написав:
на этом форуме 2005-2007 года называют лучшими с финансовой точки зрения и только у самого умного shapo "он всё просрал"
гарні роки для інвестицій в Україну 2005-2007? так
Вітя все просрал, що є фактом його 5,45% на виборах 2010р(5місце)
чому він все просрав, тому що взяв премьером Юлю
все пошло у нього не по плану з самого початку
Президент Ющенко завершив дводенний візит до Туркменістану(23-24 березня 2005р), який, разом з Росією, є головним постачальником газу для України.
По завершенні Ющенко заявив, що ідея нового газотранспортного консорціуму з Каспію може бути реалізована у найближчі три роки.
За словами українського президента, українська делегація на переговорах із Сапармурат Ніязовим запропонувала створити консоріцум із транспортування газу за маршрутом Туркменістан - Александров Гай (Казахстан) - Новопсковськ (кордон України з Росією) - Україна.
Однак, як повідомляє Асошіейтид Прес, президент Ніязов відмовився підписати довготермінову угоду про постачання газу Україні у наступні 15 років, всупереч сподіванням України убезпечити для себе стабільні поставки за фіксованими цінами.
Ющенко думавЮ що вдастся купувати туркменський газ на пряму, без посередництва рф...подарив коштовну шашку Ніязову(не сподовалось, як Віктор Андрійович при телекамерах начал с того: Ти Кучме газ продава по 25дол, а мені пропонуєшь по 50
мені-тобі...може Україні? де культура і димпломатія?
створення РосУкрЕнерго -це що не корупція?
Зареєстрована в швейцарському кантоні Цуг 22 липня 2004 року як спільне підприємство двох фінансових організацій — групи «Газпромбанк» (яка володіє 50 % акцій спільного підприємства через зареєстровану в Швейцарії компанію ARosgas Holding AG) і компанії Centragas Holding (Центрагаз Холдинг), фактичними співвласниками якої є громадяни України Дмитро Фірташ (90 %) і Іван Фурсін (10 %).
Статутний капітал — 35 000 доларів США.
Сам Фірташ в розмові з послом США восени 2008 року (ці відомості потрапили в ЗМІ через «ВікіЛікс»), визнавав, що на початку свого газового бізнесу йому «надавав дозвіл на бізнес» московський кримінальний авторитет Семен Могилевич (Сергій Шнайдер), якого уряд США оголосив «одним з десяти найрозшукуваніших у світі ворогів США»
кому Фірташ платив відкати?
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Додано: Сер 24 чер, 2026 18:26
pesikot написав:
на этом форуме 2005-2007 года называют лучшими с финансовой точки зрения и только
нарід не зацінив бо не читав "этот форум"
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Додано: Сер 24 чер, 2026 18:58
shapo написав:
И почему у грузин должно быть по-другому? Ведь в реформах Саакашвили было много показухи
подскажите вы были вообще в Грузии, а в частности в период Президента Саакашвили?
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:04
Прохожий написав: shapo написав:
И почему у грузин должно быть по-другому? Ведь в реформах Саакашвили было много показухи
подскажите вы были вообще в Грузии, а в частности в период Президента Саакашвили?
Мы можем услышать, как он 33 года прожил в Грузии и всё знает о жизни в Грузии )
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:08
pesikot написав: ЛАД написав: prodigy написав:
........ що ця правда після 35 років має для грузин,
вони вибрали як свині російське корито
Они не свиньи и выбрали не "російське корито", а мирное существование.
И даже без каких-то особых ограничений во внешней и внутренней политике.
Это и есть российское корыто ... а фраза "без каких-то особых ограничений во внешней и внутренней политике" указывает на наличие ограничений ...
Всё то, что ты хочешь в Украине - чтобы Украина зависела от России
Но именно Россия обстреливает Харьков, чего ты упорно замечать не хочешь
лАДушка хочет СУЩЕСТВОВАНИЕ, ну или 2ю пенсию есличё)
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:15
Banderlog написав: Shaman написав:
- вже тридцять п'ять років минуло з розвалу срср - а дехто досі ментально там, й не хоче сприймати реальність, живе у своїх вигаданих спогадах
Шо ти мелеш?
мож тобі муляє, що людина яка там жила має память про ті часи не вигадану і не сприймає твої байки з методички?
людина жила за часів срср й розповідає про молочні ріки? ні він, ні ти чомусь не змогли заперечити всі ті негаразди, які я описав про срср? то в кого вигадана правда? так, я пишу про дупу в срср у 80 ті році, й навіть ЛАД визнає, що тоді вже наступила .опа... але про що ви мовчите - що 80ті роки - це ЗАКОНОМІРНИЙ результат, по іншому бути не могло. скоріш, просто це не розумієте...
про методичку можеш забути, немає в мене такої - а власні погляди є
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:15
shapo написав:
Если изгнание менял это не наказание,то что это
По нынешним меркам, это хулиганство.
Подумаешь... Перевернул пару стрлов менял на площади перед храмом...
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:18
Banderlog написав: sashaqbl написав: Banderlog написав:
Шо ти мелеш?
мож тобі муляє, що людина яка там жила має память про ті часи не вигадану і не сприймає твої байки з методички?
Память - штука відносна. Ти був молодший, трава була зеленіша...
ну понятно, давай дідові ладу розкажем як воно було насправді.
А потом будуть нам через 30 років розказувати, що ми не очевидці подій і живем вигаданими спогадами
ти можеш сперечатися, але те що для ЛАДа найкращі 70ті роки, бо тоді щось стояло - це доведений факт не лише для ЛАДа.
я теж 90ті роки не згадую, як суцільний треш - бо це мої студенські роки
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