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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18167181681816918170>
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 19:24

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  prodigy написав:ти ж наполегливо преш проти країни,
від якої отримаєш гроші

пропоную замінити мене на службі кимсь більш патріотичнонастроєним
і їм втірать разну чуш як донатите в тилу та моцко платити.
А на мене ваш телемарафонівський брєд не діє.
Це такі як ти слухають піаністів, а ті слухають некромантів і совєтуються
З ворожкою Марієй Тіхой, і брешуть люди що вона нєкоторих міністрів поцінововувавачів "єворопейських цєнностєй" та внєдрєнія високих технологій :lol: ...

Не мечтайте.
Такого не дождётесь.

так Бандерлог сам писав, що має можливість дембельнутися - але щось його тримає. що саме - не каже. але постійно скаржиться на те, що сам не робить... :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 19:25

  ЛАД написав:...
Я до 41 года жил в одинарке без кухни (кухня в прихожей без мойки, мойку уже на моей памяти установили в туалете, спільному з ванною) и не считал, что жил "як свині".
Может, вы и жили як свиня и это оставило свой отпечаток.

оце вже схоже на срср. й що, це нормальне життя?..
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 19:26

  flyman написав:
  pesikot написав:на этом форуме 2005-2007 года называют лучшими с финансовой точки зрения и только

нарід не зацінив бо не читав "этот форум"

я в 2007 вже читав(періодично), тільки ник був інший
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:щось його тримає. що саме


банально звик до підвалу, краще ніж у рідній хаті
військові пишуть, у відпусці не можуть спати,
бо немає храпу побратимів
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 19:29

  ЛАД написав:Вспоминать, как Львов стал украинским тоже не будем?
До войны поляки составляли более 50% населения Львова, но в результате "эвакуации" город покинули практически все его польские жители. Из Львова выехало около 104 тысяч поляков (свыше 90% польского населения города). Выезд маскировался под "добровольный", но отказ означал принятие советского гражданства, репрессии или отправку в Сибирь.
вклад німців в зміну національного складу Львова не враховуємо?

тобто самі опосередковано підтверджуєте, що означало стати громадянином срср? ;)
А с точки зрения поляков операция "Висла" была вполне оправдана - они хорошо помнили освобождение Зап. Украины и Белоруссии в 1939 и не хотели повторения такого в будущем. Поэтому "окончательно решили украинский вопрос" на "своих" землях.
Вот не знаю, в свете сегодняшней идеологии слово "освобождение" надо писать в кавычках или без?
Массовую депортацию 12–14 миллионов этнических немцев после 2 МВ вы осудить не забыли? Или "это другое"?

а звідки таку кількість німців депортували?
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 19:30

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:---=== Banderlog ---===
Шо ти мелеш?
мож тобі муляє, що людина яка там жила має память про ті часи не вигадану і не сприймає твої байки з методички?
---=== ===---
Память - штука відносна. Ти був молодший, трава була зеленіша...
ну понятно, давай дідові ладу розкажем як воно було насправді.
А потом будуть нам через 30 років розказувати, що ми не очевидці подій і живем вигаданими спогадами :lol:

ти можеш сперечатися, але те що для ЛАДа найкращі 70ті роки, бо тоді щось стояло - це доведений факт не лише для ЛАДа. ;)

А які гарні у ЛАДа 80ті - маленька кімната+сумісний санвузол+сумісна вітальня з кухнею, яке щасливе савецьке життя ) і це між його 30 і 40 роками
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 19:32

  Shaman написав:
  ЛАД написав:а звідки таку кількість німців депортували?


Сілезія, Померанія, Судети, Східна Пруссія.
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 19:33

  ЛАД написав:...
Но в маленьких городках было своё преимущество - на базаре цены были заметно ниже, чем в крупных городах. И тогда на базаре люди торговали продукцией со своих участков. Это не сегодняшний базар, который часто уже не особо отличается от магазина - многие продавцы торгуют не своей продукцией.
...
а ще в маленьких містах в народу були городи. й більшість на них працювало. в світі ЛАДів такого не було. а товари де брали ЛАД, може в якихось спец? тоді в срср не так й погано жилося, це ж не звичайний інженер...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 19:40

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав:---=== prodigy ===---
ти ж наполегливо преш проти країни,
від якої отримаєш гроші
---=== ===---
пропоную замінити мене на службі кимсь більш патріотичнонастроєним
і їм втірать разну чуш як донатите в тилу та моцко платити.
А на мене ваш телемарафонівський брєд не діє.
Це такі як ти слухають піаністів, а ті слухають некромантів і совєтуються
З ворожкою Марієй Тіхой, і брешуть люди що вона нєкоторих міністрів поцінововувавачів "єворопейських цєнностєй" та внєдрєнія високих технологій :lol: ...

Не мечтайте.
Такого не дождётесь.

так Бандерлог сам писав, що має можливість дембельнутися - але щось його тримає. що саме - не каже. але постійно скаржиться на те, що сам не робить... :oops:

Якось він проговорився ...

Після того, як бив себе пятою в груди, що на якусь Пасху па-любому з кумом в СЗЧ ...

Його дружина не відпустила ... бо що 2 дитини, що 3 дитини, а в цивільному житті він ніколи не буде заробляти стабільно стільки, як перебуваючи в ЗСУ ...

Sad but true ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 19:41

  Сибарит написав:
  shapo написав: Если изгнание менял это не наказание,то что это

По нынешним меркам, это хулиганство.
Подумаешь... Перевернул пару стрлов менял на площади перед храмом...


всятотатство, це як шашлик на вогні



В Курске засняли на видео, как дети жгли ветки на Вечном огне и распевали песни про шашлык.


Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к духовенству со словами «работайте, братья!», когда находился в Свято-Воскресенском соборе ..


Banderlog, ти там як з братами? работаешь?
чи на сіськи в фб дивишся, а братам необработаним не спиться :D
prodigy
 
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  #<1 ... 18167181681816918170>
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