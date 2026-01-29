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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:24
ЛАД написав: Banderlog написав:
пропоную замінити мене на службі кимсь більш патріотичнонастроєним
prodigy написав:
ти ж наполегливо преш проти країни,
від якої отримаєш гроші
і їм втірать разну чуш як донатите в тилу та моцко платити.
А на мене ваш телемарафонівський брєд не діє.
Це такі як ти слухають піаністів, а ті слухають некромантів і совєтуються
З ворожкою Марієй Тіхой, і брешуть люди що вона нєкоторих міністрів поцінововувавачів "єворопейських цєнностєй" та внєдрєнія високих технологій
...
Не мечтайте.
Такого не дождётесь.
так Бандерлог сам писав, що має можливість дембельнутися - але щось його тримає. що саме - не каже. але постійно скаржиться на те, що сам не робить...
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:25
ЛАД написав:
...
Я до 41 года жил в одинарке без кухни (кухня в прихожей без мойки, мойку уже на моей памяти установили в туалете, спільному з ванною) и не считал, что жил "як свині".
Может, вы и жили як свиня и это оставило свой отпечаток.
оце вже схоже на срср. й що, це нормальне життя?..
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:26
flyman написав: pesikot написав:
на этом форуме 2005-2007 года называют лучшими с финансовой точки зрения и только
нарід не зацінив бо не читав "этот форум"
я в 2007 вже читав(періодично), тільки ник був інший
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:29
Shaman написав:
щось його тримає. що саме
банально звик до підвалу, краще ніж у рідній хаті
військові пишуть, у відпусці не можуть спати,
бо немає храпу побратимів
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:29
ЛАД написав:
Вспоминать, как Львов стал украинским тоже не будем?
До войны поляки составляли более 50% населения Львова, но в результате "эвакуации" город покинули практически все его польские жители. Из Львова выехало около 104 тысяч поляков (свыше 90% польского населения города). Выезд маскировался под "добровольный", но отказ означал принятие советского гражданства, репрессии или отправку в Сибирь.
вклад німців в зміну національного складу Львова не враховуємо?
тобто самі опосередковано підтверджуєте, що означало стати громадянином срср?
А с точки зрения поляков операция "Висла" была вполне оправдана - они хорошо помнили освобождение Зап. Украины и Белоруссии в 1939 и не хотели повторения такого в будущем. Поэтому "окончательно решили украинский вопрос" на "своих" землях.
Вот не знаю, в свете сегодняшней идеологии слово "освобождение" надо писать в кавычках или без?
Массовую депортацию 12–14 миллионов этнических немцев после 2 МВ вы осудить не забыли? Или "это другое"?
а звідки таку кількість німців депортували?
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:30
Shaman написав: Banderlog написав: sashaqbl написав:
---=== Banderlog ---===
Шо ти мелеш?
мож тобі муляє, що людина яка там жила має память про ті часи не вигадану і не сприймає твої байки з методички?
---=== ===---
Память - штука відносна. Ти був молодший, трава була зеленіша...
ну понятно, давай дідові ладу розкажем як воно було насправді.
А потом будуть нам через 30 років розказувати, що ми не очевидці подій і живем вигаданими спогадами
ти можеш сперечатися, але те що для ЛАДа найкращі 70ті роки, бо тоді щось стояло - це доведений факт не лише для ЛАДа.
А які гарні у ЛАДа 80ті - маленька кімната+сумісний санвузол+сумісна вітальня з кухнею, яке щасливе савецьке життя ) і це між його 30 і 40 роками
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:32
Shaman написав: ЛАД написав:
а звідки таку кількість німців депортували?
Сілезія, Померанія, Судети, Східна Пруссія.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:33
ЛАД написав:
...
Но в маленьких городках было своё преимущество - на базаре цены были заметно ниже, чем в крупных городах. И тогда на базаре люди торговали продукцией со своих участков. Это не сегодняшний базар, который часто уже не особо отличается от магазина - многие продавцы торгуют не своей продукцией.
...
а ще в маленьких містах в народу були городи. й більшість на них працювало. в світі ЛАДів такого не було. а товари де брали ЛАД, може в якихось спец? тоді в срср не так й погано жилося, це ж не звичайний інженер...
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:40
Shaman написав: ЛАД написав: Banderlog написав:
---=== prodigy ===---
ти ж наполегливо преш проти країни,
від якої отримаєш гроші
---=== ===--- пропоную замінити мене на службі кимсь більш патріотичнонастроєним
і їм втірать разну чуш як донатите в тилу та моцко платити.
А на мене ваш телемарафонівський брєд не діє.
Це такі як ти слухають піаністів, а ті слухають некромантів і совєтуються
З ворожкою Марієй Тіхой, і брешуть люди що вона нєкоторих міністрів поцінововувавачів "єворопейських цєнностєй" та внєдрєнія високих технологій
...
Не мечтайте.
Такого не дождётесь.
так Бандерлог сам писав, що має можливість дембельнутися - але щось його тримає. що саме - не каже. але постійно скаржиться на те, що сам не робить...
Якось він проговорився ...
Після того, як бив себе пятою в груди, що на якусь Пасху па-любому з кумом в СЗЧ ...
Його дружина не відпустила ... бо що 2 дитини, що 3 дитини, а в цивільному житті він ніколи не буде заробляти стабільно стільки, як перебуваючи в ЗСУ ...
Sad but true ...
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:41
Сибарит написав: shapo написав:
Если изгнание менял это не наказание,то что это
По нынешним меркам, это хулиганство.
Подумаешь... Перевернул пару стрлов менял на площади перед храмом...
всятотатство, це як шашлик на вогні
В Курске засняли на видео, как дети жгли ветки на Вечном огне и распевали песни про шашлык.
Banderlog
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к духовенству со словами «работайте, братья!», когда находился в Свято-Воскресенском соборе ..
, ти там як з братами? работаешь?
чи на сіськи в фб дивишся, а братам необработаним не спиться
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