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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:42
pesikot написав:
маленька кімната+сумісний санвузол+сумісна вітальня з кухнею
Это точно про совок?
Сейчас и квартиры и дома проектируют именно так.
Добавился только ещё вариант однокомнатной двухуровневой квартиры 😁
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:51
Сибарит написав: pesikot написав:
маленька кімната+сумісний санвузол+сумісна вітальня з кухнею
Это точно про совок?
Сейчас и квартиры и дома проектируют именно так.
Добавился только ещё вариант однокомнатной двухуровневой квартиры 😁
Да, это про совок ... или вы не знали ? ...
Знали же, тогда зачем такие вопросы ? )
Кстати, маленький нюанс - размеры этого всего.
Потому как, прихожая + кухня размером в 20 кв.м - это не то, что размером в 3 кв.м, где кухни по сути и не было, чи не так ? не знаходите ? )
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:54
ЛАД написав:
...
Но в маленьких городках было своё преимущество - на базаре цены были заметно ниже, чем в крупных городах. И тогда на базаре люди торговали продукцией со своих участков. Это не сегодняшний базар, который часто уже не особо отличается от магазина - многие продавцы торгуют не своей продукцией.
цены были заметно ниже
тільки до цього маленького міста ще треба було чимось доїхати і назад, а скільки привезеш? відро яблук чи груш (бо вишні точно не доїдуть цілими)
у 1977р наш клас поїхав на екскурсію в Умань, кажу тату-клас поїхав до Умані, а я ні.
Він каже зараз і ти поїдеш, сіли на жугуля -обігнали наш клас за 15 км до Умані.
Після Софіївки пішли на ринок, там бабуся торгувала яблуки-питаю яка ціна? каже 1 рубль
Ніфігасе, в Одесі по 40-50коп, бабуся -дешевше 70коп не продам, а вам багато?
кажу 2 , вона ставить 2 ведра яблук(відра по 5кг не більше), то ми повний багажник загрузили, купили десь 100кг
Скільки потім не був в Умані на ринку, там теж як всюди одні перекупи
многие продавцы торгуют не своей продукцией.
не многі , а 99,99%
якщо людина привозить два відра(щи два ящика) своєї фрукти(скажемо черешні),
вона не йде на ринок(бо там ринковий збір 100грн з торгоша),
як правило продають свої 10-15кг під забором ринка,
дають ціну дешевше на 10-20% (тому що не платять збір і бажають швидко продати і свалити додому)
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:58
ЛАД написав: shapo написав:
...........
Не знаю что современная историческая наука говорит о написании нового завета,но по памяти наибольшим рекламным агентом был апостол Павел,а через 200 лет было собран первый канон Нового завета.
Когда был собран канон, это другой вопрос.Важно, когда написаны.
Если изгнание менял это не наказание,то что это, особенно при декларации всепрощения и не осуждения грешников?
Это не наказание.
Они могут этим заниматься в любом другом месте, кроме храма.
В христианский собор Петра и Павла нельзя заходить в шортах. Я не знал, пришлось когда-то покупать какие-то тряпочки (по-моему, за 15 евро), чтобы зайти. Вряд ли это можно счесть наказанием.
К зимми мусульмане относили иудеев и христиан и у них были запрет на брак с мусульманами,ношения оружия,в некоторых странах невозможность защищать свои права в судах, кланяться при встрече с мусульманином, ездить на осле ,а не коне и платит специальный налог джизью.
Джизья платится вместо воинской повинности и мусульманского налога (закята) - "экономическое бронирование".
О браке ИИ говорит: "мусульманским мужчинам разрешено жениться на христианках и иудейках, при этом они не имеют права запрещать женам практиковать свою веру". Правда, мусульманкам такое запрещено.
Но, насколько знаю, такие же проблемы есть и у христиан и сложности возникают даже в случае принадлежности к разным конфессиям.
То, что запрещено/требуется только "в некоторых странах", означает, что это не предписание религии, а "искажения на местах".
Почему иранские евреи не покидают Иран и при этом осуждают Израиль показывая верноподданические чувства - так есть же сила привычки и слепая уверенность что завтра будет также как сегодня.
Поэтому Владимира Зеева Жаботинского немецкие и польские евреи обвиняли в всех смертных грехах когда он уговаривал их покинуть эти страны и переехать в Палестину в 30-х годах когда выезд ещё был возможен.
В Иране это продолжается всю историю.
И даже после Исламской революции прошло уже 47 лет.
1) Учитывая сколько было канонов,исключений из них именно это и важно,особенно для идеологического учения
2) Т.е.изгнание менял,опрокидывание их столов это не действие судьи и исполнителя судебного приговора, а просто пожелание поработать в другом месте?
И где тут прощение греха?
3) а каким образом евреи могли исполнять воинскую повинность если им было запрещено иметь оружие?
Это из области нынешнего рэкета под предлогом защиты бизнеса.
И как насчёт правового бесправия по законам шариата, предписания носить определенную одежду,не занимать государственные и общественные должности,т е.соглашаться с господством мусульман находясь в униженном положении.Это,конечно,мягче чем европейские погромы,но далеко не равенство.
4) возможно,что 8,5 тысяч иранских евреев остаются потому,что легально выехать невозможно не говоря о том,чтобы забрать с собой нажитое - то,что держит некоторых украинцев на оккупированных территориях
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Додано: Сер 24 чер, 2026 20:05
pesikot написав: shapo написав:
А почему забыли упомянуть бджоляра на которого в 2004 было столько надежд,а он все просрал?
б*** ... на этом форуме 2005-2007 года называют лучшими с финансовой точки зрения и только у самого умного shapo "он всё просрал"
Потому что, тебе в уши говна надули, ты в это поверил и побежал голосовать за Яныка
Потом, Порох был не такой и побежали голосовать за Зеленского
И никогда, такие как shapo, не признают, что их банально кинули лживыми лозунгами )
Кретин,ты настолько глуп что не знаешь элементарных вещей - период с 2005 по 2008 в многих странах начиная с США и практически в всех бывших советских республиках ,России и Казахстане точно помимо Украины был периодом накачки горячих денег извне и заслуга Ющенко здесь та же ,что и твоя при обороне Украины. И как и любая накачка с взлетевшими ценами на недвигу закончилась обвалом при "великом" экономисте Ющенко.
Остальное твое враньё можно не комментировать - это обычная ложь
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Додано: Сер 24 чер, 2026 20:11
prodigy написав: shapo написав:
Сколько ей лет было и кем она была в конце 80-х,начале 90-х чтобы что-то оценивать?
для того, щоб оцінювати історичні події не обов'язково бути на Інстітутський вулиці
20 лютого 2014року
Не скажите, очевидец событий лучше их ощущает кожей.
А эта дамочка претендует на объективность именно свидетеля происходившего.
Кроме того,у нее примитивная концепция всесильного КГБ которое все,всегда и всех контролировало в СССР и после его развала.
Примерно как протоколы сионских мудрецов.
Как человек видевший алма-атинских студентов на протестах против снятия Кунаева в декабре 1986 могу утверждать обратное
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Додано: Сер 24 чер, 2026 20:16
pesikot написав:
То є так, у нього проблеми психологічного плану, бо він хотів зачепитись у Москві. Але не склалось
Тому йому довелось зачепитись в Україні і він від цього досі страждає - його бортонула Москва, а винувата в цьому Україна
Тому він постійно пише, який він офігенний і як все погано в Україні.
Про Москву він мовчить або вихваляє Москву
Навіть під сраку років, він від своєї психологічної травми ніяк не оговтається
Помимо того,что ты глупый врун решил ещё изобразить психолога.
Из тебя психолог как из дерьма пуля.
Расскажи лучше каково это быть патриотом и при этом прятаться от фронта где сейчас только и место для настоящего патриота.
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