ЛАД написав:

shapo написав: ...........

Не знаю что современная историческая наука говорит о написании нового завета,но по памяти наибольшим рекламным агентом был апостол Павел,а через 200 лет было собран первый канон Нового завета. ...........Не знаю что современная историческая наука говорит о написании нового завета,но по памяти наибольшим рекламным агентом был апостол Павел,а через 200 лет было собран первый канон Нового завета.

Если изгнание менял это не наказание,то что это, особенно при декларации всепрощения и не осуждения грешников?

К зимми мусульмане относили иудеев и христиан и у них были запрет на брак с мусульманами,ношения оружия,в некоторых странах невозможность защищать свои права в судах, кланяться при встрече с мусульманином, ездить на осле ,а не коне и платит специальный налог джизью.

Почему иранские евреи не покидают Иран и при этом осуждают Израиль показывая верноподданические чувства - так есть же сила привычки и слепая уверенность что завтра будет также как сегодня.

Поэтому Владимира Зеева Жаботинского немецкие и польские евреи обвиняли в всех смертных грехах когда он уговаривал их покинуть эти страны и переехать в Палестину в 30-х годах когда выезд ещё был возможен.

Когда был собран канон, это другой вопрос.Важно, когда написаны.Это не наказание.Они могут этим заниматься в любом другом месте, кроме храма.В христианский собор Петра и Павла нельзя заходить в шортах. Я не знал, пришлось когда-то покупать какие-то тряпочки (по-моему, за 15 евро), чтобы зайти. Вряд ли это можно счесть наказанием.Джизья платится вместо воинской повинности и мусульманского налога (закята) - "экономическое бронирование".О браке ИИ говорит: "мусульманским мужчинам разрешено жениться на христианках и иудейках, при этом они не имеют права запрещать женам практиковать свою веру". Правда, мусульманкам такое запрещено.Но, насколько знаю, такие же проблемы есть и у христиан и сложности возникают даже в случае принадлежности к разным конфессиям.То, что запрещено/требуется только "в некоторых странах", означает, что это не предписание религии, а "искажения на местах".В Иране это продолжается всю историю.И даже после Исламской революции прошло уже 47 лет.