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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:54
ЛАД написав:
...
Но в маленьких городках было своё преимущество - на базаре цены были заметно ниже, чем в крупных городах. И тогда на базаре люди торговали продукцией со своих участков. Это не сегодняшний базар, который часто уже не особо отличается от магазина - многие продавцы торгуют не своей продукцией.
цены были заметно ниже
тільки до цього маленького міста ще треба було чимось доїхати і назад, а скільки привезеш? відро яблук чи груш (бо вишні точно не доїдуть цілими)
у 1977р наш клас поїхав на екскурсію в Умань, кажу тату-клас поїхав до Умані, а я ні.
Він каже зараз і ти поїдеш, сіли на жугуля -обігнали наш клас за 15 км до Умані.
Після Софіївки пішли на ринок, там бабуся торгувала яблуки-питаю яка ціна? каже 1 рубль
Ніфігасе, в Одесі по 40-50коп, бабуся -дешевше 70коп не продам, а вам багато?
кажу 2 , вона ставить 2 ведра яблук(відра по 5кг не більше), то ми повний багажник загрузили, купили десь 100кг
Скільки потім не був в Умані на ринку, там теж як всюди одні перекупи
многие продавцы торгуют не своей продукцией.
не многі , а 99,99%
якщо людина привозить два відра(щи два ящика) своєї фрукти(скажемо черешні),
вона не йде на ринок(бо там ринковий збір 100грн з торгоша),
як правило продають свої 10-15кг під забором ринка,
дають ціну дешевше на 10-20% (тому що не платять збір і бажають швидко продати і свалити додому)
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:58
ЛАД написав: shapo написав:
...........
Не знаю что современная историческая наука говорит о написании нового завета,но по памяти наибольшим рекламным агентом был апостол Павел,а через 200 лет было собран первый канон Нового завета.
Когда был собран канон, это другой вопрос.Важно, когда написаны.
Если изгнание менял это не наказание,то что это, особенно при декларации всепрощения и не осуждения грешников?
Это не наказание.
Они могут этим заниматься в любом другом месте, кроме храма.
В христианский собор Петра и Павла нельзя заходить в шортах. Я не знал, пришлось когда-то покупать какие-то тряпочки (по-моему, за 15 евро), чтобы зайти. Вряд ли это можно счесть наказанием.
К зимми мусульмане относили иудеев и христиан и у них были запрет на брак с мусульманами,ношения оружия,в некоторых странах невозможность защищать свои права в судах, кланяться при встрече с мусульманином, ездить на осле ,а не коне и платит специальный налог джизью.
Джизья платится вместо воинской повинности и мусульманского налога (закята) - "экономическое бронирование".
О браке ИИ говорит: "мусульманским мужчинам разрешено жениться на христианках и иудейках, при этом они не имеют права запрещать женам практиковать свою веру". Правда, мусульманкам такое запрещено.
Но, насколько знаю, такие же проблемы есть и у христиан и сложности возникают даже в случае принадлежности к разным конфессиям.
То, что запрещено/требуется только "в некоторых странах", означает, что это не предписание религии, а "искажения на местах".
Почему иранские евреи не покидают Иран и при этом осуждают Израиль показывая верноподданические чувства - так есть же сила привычки и слепая уверенность что завтра будет также как сегодня.
Поэтому Владимира Зеева Жаботинского немецкие и польские евреи обвиняли в всех смертных грехах когда он уговаривал их покинуть эти страны и переехать в Палестину в 30-х годах когда выезд ещё был возможен.
В Иране это продолжается всю историю.
И даже после Исламской революции прошло уже 47 лет.
1) Учитывая сколько было канонов,исключений из них именно это и важно,особенно для идеологического учения
2) Т.е.изгнание менял,опрокидывание их столов это не действие судьи и исполнителя судебного приговора, а просто пожелание поработать в другом месте?
И где тут прощение греха?
3) а каким образом евреи могли исполнять воинскую повинность если им было запрещено иметь оружие?
Это из области нынешнего рэкета под предлогом защиты бизнеса.
И как насчёт правового бесправия по законам шариата, предписания носить определенную одежду,не занимать государственные и общественные должности,т е.соглашаться с господством мусульман находясь в униженном положении.Это,конечно,мягче чем европейские погромы,но далеко не равенство.
4) возможно,что 8,5 тысяч иранских евреев остаются потому,что легально выехать невозможно не говоря о том,чтобы забрать с собой нажитое - то,что держит некоторых украинцев на оккупированных территориях
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Додано: Сер 24 чер, 2026 20:11
prodigy написав: shapo написав:
Сколько ей лет было и кем она была в конце 80-х,начале 90-х чтобы что-то оценивать?
для того, щоб оцінювати історичні події не обов'язково бути на Інстітутський вулиці
20 лютого 2014року
Не скажите, очевидец событий лучше их ощущает кожей.
А эта дамочка претендует на объективность именно свидетеля происходившего.
Кроме того,у нее примитивная концепция всесильного КГБ которое все,всегда и всех контролировало в СССР и после его развала.
Примерно как протоколы сионских мудрецов.
Как человек видевший алма-атинских студентов на протестах против снятия Кунаева в декабре 1986 могу утверждать обратное
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Додано: Сер 24 чер, 2026 21:49
budivelnik написав:велосипед 1885 року конструкції
- в совку було менше на особу ніж машин в Німеччині
Интересно как это даже в теории можно было посчитать, в стране где слова "маркетолог" не существовало, уличные и телефонные опросы отсутствовали как таковые, а интернета напомню тогда не было?
У меня и всех моих знакомых велосипеды были - ну у тех кому они были интересны - у кого Украина у кого ХВЗ у кого Аист\Салют у кого Старт-Шоссе у кого какая то стремная переделка с рамой от мопеда 1930 года. Давайте чтоли замутим опрос на форуме - у кого не было велосипеда во времена СССР? У вас не было? У ЛАДа не было?
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Додано: Сер 24 чер, 2026 21:57
Shaman написав: ЛАД написав:
...
Я до 41 года жил в одинарке без кухни (кухня в прихожей без мойки, мойку уже на моей памяти установили в туалете, спільному з ванною) и не считал, что жил "як свині".
Может, вы и жили як свиня и это оставило свой отпечаток.
оце вже схоже на срср. й що, це нормальне життя?..
Не очень.
Но в отличие от современных высококвалифицированных экономистов мы понимали, почему так.
Когда я в детстве ещё застал бараки, в которых жили люди. Где семьи одна от другой отделялись занавесками. Видел рядом с домом школу, в которой учились. Но одно крыло было разбито авиабомбой ещё очень долго.
В то время отдельная
квартира была как сегодня бизнес-класс, т.к. большинство жило в коммуналках
. Рядом со мной была 3-комнатная квартира, в которой жило 3 семьи. Кухня тоже была в прихожей, правда прихожая была побольше, чем у нас. И санузел тоже был совмещённый - один на 3 семьи.
Потом отдельная квартира явилась минусом - в первую очередь расселяли, естественно, коммуналки.
А современные экономисты вместе с будивельниками могут рассуждать о том, как плохо было в Союзе.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 21:59
Banderlog написав:
Про птср слышать не приходилось?
А он не только у военных, четыре года и для тех кто не на нуле тоже даром не проходят
....
чого ж не приходилось? Мене даж лічити собіраються. )))
не знаю, думаю хрєнь то.
Это не хрень - когда вернетесь (дай Вам Бог) - по первах будет сильно ломать (ну если только Вы не узкий спец который быстро найдет такую же специальность на гражданке, да думаю и там поломает) в общем изучайте вопрос и будьте готовы
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Додано: Сер 24 чер, 2026 22:02
Banderlog написав: shapo написав:
[
Единственное что известно из истории любая послевоенная страна это всегда всплеск криминала и психических заболеваний с соответствующими последствиями.
ну кримінал понятно.
А за психзахворювання якось несподівано... чому так думаєте?
потому что по слухам они в Ливане творят такое что и никому рассказать нельзя и оно потом сидит в тебе всю жизнь и жрет тебя изнутри... то ли еще будет
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Додано: Сер 24 чер, 2026 22:03
Shaman написав: ЛАД написав:
...
Но в маленьких городках было своё преимущество - на базаре цены были заметно ниже, чем в крупных городах. И тогда на базаре люди торговали продукцией со своих участков. Это не сегодняшний базар, который часто уже не особо отличается от магазина - многие продавцы торгуют не своей продукцией.
...
а ще в маленьких містах в народу були городи. й більшість на них працювало. в світі ЛАДів такого не було. а товари де брали ЛАД, може в якихось спец? тоді в срср не так й погано жилося, це ж не звичайний інженер...
У меня мама была "звичайний інженер", а я до 1972 школьник, потом студент.
Вы бы поменьше писали о жизни, о которой вы ничего не знаете.
Начитались о "спец" и суёте их везде. Сегодня верхушка обходится без "спец", зато получает такие зарплаты и премии, о которых большинству не приходится даже мечтать.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 22:13
prodigy написав:
...........Banderlog
, ти там як з братами? работаешь?
чи на сіськи в фб дивишся, а братам необработаним не спиться
Остатки совести вы окончательно потеряли.
Или у вас её и не было?
Я бы на вашем месте извинился за такую фразу. И если бы сдуру написал, так потом неделю спать бы не мог.
Человек защищает ваш большой дом и сад, который вы поливаете 150 вёдрами за час. А вы...
Простите, но это уже ниже плинтуса.
Или вы в рейсах "обрабатывали" матросов и это последствия нейросифилиса?
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Додано: Сер 24 чер, 2026 22:14
katso написав: budivelnik написав:велосипед 1885 року конструкції
- в совку було менше на особу ніж машин в Німеччині
Интересно как это даже в теории можно было посчитать, в стране где слова "маркетолог" не существовало, уличные и телефонные опросы отсутствовали как таковые, а интернета напомню тогда не было?
У меня и всех моих знакомых велосипеды были - ну у тех кому они были интересны - у кого Украина у кого ХВЗ у кого Аист\Салют у кого Старт-Шоссе у кого какая то стремная переделка с рамой от мопеда 1930 года. Давайте чтоли замутим опрос на форуме - у кого не было велосипеда во времена СССР? У вас не было? У ЛАДа не было?
В 1972 році, я з братом знизу вверх дивились на Україну(велосипед) його батька.....
Так , не в кожній СІЛЬСЬКІЙ хаті він тоді був....
Про міські я взагалі мовчу, на 100квартирний будинок було 10 трьохколісних,5 школьників, 3 орльонка, два спортивних ( страшно дорогі рублів по 100-200 тоді) і одна Україна...
Тому порівняти це з кількістю авто в Німеччині в той самий час-коректно.
Тому я й задавав питання ладам....
чому в совку велосипедів було менше ніж машин в Німеччині ? , чому масово кондиціонери/пралки/мікрохвильовки/звязок між містами/... і так далі що було в США/ЄВропі в 1960 році - зявилось тільки в Україні масово в 1995 році, а між 1960і 1995 це все було недоступно..
і чи можна на підставі цього заявити що в совку жили в рази гірше в порівнянні з Україною і гірше не тому що ці прилади були відсутні, а гірше тому що парторги поклали болт на населення і будували спецрозподільники для себе і танки для подорожей Європою.
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