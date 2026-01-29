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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 чер, 2026 22:22
katso написав: Banderlog написав: shapo написав:
[
Единственное что известно из истории любая послевоенная страна это всегда всплеск криминала и психических заболеваний с соответствующими последствиями.
ну кримінал понятно.
А за психзахворювання якось несподівано... чому так думаєте?
потому что по слухам они в Ливане творят такое что и никому рассказать нельзя и оно потом сидит в тебе всю жизнь и жрет тебя изнутри... то ли еще будет
Война сама по себе такое, что "потом сидит в тебе всю жизнь".
Комаровский, по-моему, ещё в 2023 говорил о том, что психологическая помощь у нас нужна практически всему населению. А многим и психиатрическая.
Судя по нашему форуму могу поверить.
Я, по-моему, когда-то рассказывал о жене моего погибшего дяди. После войны она работала санитаркой (или медсестрой?) в госпитале и там лечился лётчик. Вылечили. Они женились. Был чудесный человек. Потом через много лет опять "полетел".
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Додано: Сер 24 чер, 2026 22:24
sashaqbl написав: Banderlog написав:
Шо ти мелеш?
мож тобі муляє, що людина яка там жила має память про ті часи не вигадану і не сприймає твої байки з методички?
Память - штука відносна. Ти був молодший, трава була зеленіша...
Память -штука видносна - а мосты построенные коммунистом Патоном и самолеты построенные коммунистом Антоновым (причем сознательным коммунистом а не случайно вступившим в партию - случайных людей в Верховный Совет депутатами не выбирали) можно потрогать руками, вот они - вот новые комиссары и выкручиваются ужом лья в уши соловьем в попытке избежать диссонанса "Так як так може бути що Мрія, видатний український літак - оооо саааамммииийвеллликий у світтііі - побудован свідомим комуністом та ще й росіянином за національністю"
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Додано: Сер 24 чер, 2026 22:27
ЛАД написав:
Начитались о "спец" и суёте их везде. Сегодня верхушка обходится без "спец", зато получает такие зарплаты и премии, о которых большинству не приходится даже мечтать.
Єдине що тебе гризе це те що
а - ти до високих спеців тоді не добрався
б - а сьогодні тобі навіть до доходів львівського лавочника-як негру до Арктики.....
І якщо я доповню
В совку скільки було партійних бонз ? 10 000 - 100 000 - 1 000 000 ????
Так це на 250 000 000 простих роботяг
А сьогодні якийсь лавочник заганяє тебе під плінтус
оповіданнями що він входить в 2 000 000 найбагатших з 40 000 000
Тобто в твоїй системі координат я по доходам як мінімум перший секретар райкому.....( і скільки тих райкомів було в совку ? від 3000 до 4000....
Уявляєш наскільки КРАЩЕ жити в Україні, в якій багатства секретаря райкому доступні в 2000-5000 РАЗІВ більшій кількості населення.
Тепер розумієш чому я ПРОТИ совка і ЗА Україну...
в мене відповідальність лавочника-доходи першого секретаря райкому партії
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Додано: Сер 24 чер, 2026 22:28
ЛАД написав: Banderlog написав:
:lol:
Сибарит написав:
[quote="5965319:ЛАД"]
И он как-то уж слишком настроен против "левых". Украинцы обязательно должны быть "правыми"? Интересный взгляд.
Ничего интересного.
Тут все настолько просто, что даже скучно.
++
Глибока мисль.
Но доповню, в середовищі совків існував і феномен homo sovetskus. Ссср відтворював культ прометея правдоруба. понятно, що система десь зламалась, но комуністи не тільки "зажравшася партноменклатура") були і ті хто першими вискакував з окопів. В тієї світської релігії теж були свої святі і подвижники.
Так же, как и в любой религии, даже не светской.
Самое смешное, что многое из того, что происходило в СССР, самой идеей никак не предусматривалось. И основоположники такого не требовали. Но разбираться в тонкостях никому не интересно. Рубить, так сплеча. Проще, не разбираясь, запретить коммунизм.
А с идеей произошло то же самое, что с любой идеей, когда она становится господствующей.
Первоначальное христианство не предусматривало инквизицию и преследование иноверцев и отступников. Так же, как и мусульманство, которое вполне уважительно относится к зимми - "Людям Писания". Правда, к язычникам отношение заметно хуже, но тоже не призывает к уничтожению.
Когда идея
становится господствующей и получает светскую власть
, то люди
, исповедующие её, "немного" забываются.[/quote]Про "ідею" - це ви про перетворення теоретичного комунізму маркса в ленінські теорії? Так срср відпочатку будувався саме на останньому. В більшості своїй агітатори-активісти початку століття нічого, крім листів ілліча не бачили, та і в принципі мало що бачили, бо типовий портрет такого активіста це юнак 15-19 років з початковою освітою.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 22:34
budivelnik написав: katso написав: budivelnik написав:велосипед 1885 року конструкції
- в совку було менше на особу ніж машин в Німеччині
Интересно как это даже в теории можно было посчитать, в стране где слова "маркетолог" не существовало, уличные и телефонные опросы отсутствовали как таковые, а интернета напомню тогда не было?
У меня и всех моих знакомых велосипеды были - ну у тех кому они были интересны - у кого Украина у кого ХВЗ у кого Аист\Салют у кого Старт-Шоссе у кого какая то стремная переделка с рамой от мопеда 1930 года. Давайте чтоли замутим опрос на форуме - у кого не было велосипеда во времена СССР? У вас не было? У ЛАДа не было?
В 1972 році, я з братом знизу вверх дивились на Україну(велосипед) його батька.....
Так , не в кожній СІЛЬСЬКІЙ хаті він тоді був....
Про міські я взагалі мовчу, на 100квартирний будинок було 10 трьохколісних,5 школьників, 3 орльонка, два спортивних ( страшно дорогі рублів по 100-200 тоді) і одна Україна...
Тому порівняти це з кількістю авто в Німеччині в той самий час-коректно.
Тому я й задавав питання ладам....
чому в совку велосипедів було менше ніж машин в Німеччині ? , чому масово кондиціонери/пралки/мікрохвильовки/звязок між містами/... і так далі що було в США/ЄВропі в 1960 році - зявилось тільки в Україні масово в 1995 році, а між 1960і 1995 це все було недоступно..
і чи можна на підставі цього заявити що в совку жили в рази гірше в порівнянні з Україною і гірше не тому що ці прилади були відсутні, а гірше тому що парторги поклали болт на населення і будували спецрозподільники для себе і танки для подорожей Європою.
Ровер типу "Україна" де тримати в квартирі? Для чого він в місті?
В українському селі де проводив літом канікули в кожній хаті не те що Україна/Місньк був, а і мопед/мотоцикл. Цікаво де мешкав будівельник, десь на курщині/брянщині чи якому іншому нечернозєм'ї?
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 24 чер, 2026 22:37, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 22:35
budivelnik написав:
.........
чому масово кондиціонери/пралки/мікрохвильовки/звязок між містами/... і так далі що було в США/ЄВропі в 1960 році - зявилось тільки в Україні масово в 1995 році, а між 1960і 1995 це все було недоступно..
..........
Справочник Стеля - великая сила!
И ... свистеть не мешки ворочать.
1. Микроволновые печи — 0%
В 1960 году в европейских домах не было ни одной микроволновки. Первая бытовая микроволновая печь (американская Tappan RL-1) появилась в США еще в 1955 году, но она стоила баснословных денег (более $1200, что на современные деньги превышает $10 000) и была размером с хороший холодильник. В Европе серийное производство бытовых микроволновок началось гораздо позже, а массово в домах европейцев они стали появляться только в 1980-х годах.
2. Кондиционеры — около 0% (менее 0,5%)
В 1960 году бытовой кондиционер в европейской квартире был абсолютной экзотикой.
В отличие от США, где в 1960-е годы кондиционерами уже вовсю оснащались новые дома (особенно на юге страны), в Западной Европе климат традиционно считался умеренным, и острой необходимости в искусственном охлаждении не было. Кондиционеры использовались исключительно в крупных банках, дорогих отелях или некоторых государственных учреждениях. В жилом секторе их процент стремился к нулю.
3. Стиральные машины — от 10% до 40% (в зависимости от страны)
Стиральные машины в 1960 году были главным символом бытовой модернизации в Европе, но уровень обеспеченности ими очень сильно различался в зависимости от региона:
- Великобритания и Германия: около 30–35% семей имели стиральные машины. Большинство из них были полуавтоматическими (с ручным отжимом через валики).
- Франция: отставала, там в 1960 году стиральные машины были примерно у 20–25% семей (лишь к 1967 году этот показатель достиг 44%).
- Южная и Восточная Европа (включая УССР): обеспеченность составляла порядка 10–15%. Большинство людей по-прежнему пользовались общественными прачечными или стирали вручную. Автоматические машины, которые сами забирали воду, стирали и отжимали, в 1960 году в Европе были роскошью и в основном стояли в коммерческих прачечных-самообслуживания (лаундроматах).
Итог для 1960 года: Если бы вы зашли в среднестатистический европейский дом в 1960 году, вы не нашли бы там ни кондиционера, ни микроволновки, а стиральная машина была примерно у каждой третьей-четвертой семьи (в богатых странах) или у каждой десятой (в более бедных). Основными же доступными электроприборами того времени в Европе были радиоприемник, пылесос, утюг и набиравший популярность черно-белый телевизор.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 24 чер, 2026 22:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 22:35
katso написав:
а мосты построенные коммунистом Патоном и самолеты построенные коммунистом Антоновым
Давай з другого боку
Совок передав Україні одну корисну і одну затратну частину
Корисна - 800 000 000 м2 житла
Затратна - 13 000 000 пенсіонерів....
Україна виплачує пенсію в розмірі 120 доларів/особа/місяць в середньому
Пенсіонер живе 10 років в середньому
Беремо визначаємо що ОТРИМАЛА в грошах Україна від совка
800 000 000 м2 житла, з яких тільки 400 000 000 мала нормальний стан і вигляд і була збудована ПІСЛСЯ 1960 року, тобто в середньому мала 15 років, все інше житло було в середньому 50-100 років.....
Скільки коштує 400 000 000 м2 совкового житла( це по всій Україні і в райцентрах/селах і так далі) нехай 500 доларів/м що дорівнює 200 млрд доларів.
З цим розібрались?
Тепер
скільки витратила Україна
утримуючи 13 млн пенсіонерів*10 років*12 місяців*120 доларів=187,2 млрд....
То як
комуністи нас ощасливили чи обібрали ?
Виходить це не совок дав пенсіонерам безкоштовних 400 млн м2.... це Україна ОПЛАТИЛА їм цю вартість -не отримавши від совка більше нічого...
Так що коли будете розповідати про досягнення і сраліна який подарував Львів-згадайте крім Голодомору і сотень тисяч втоплених піджаків при форсуванні Дніпра -ще й виплати пенсій совковим пенсіонерам.
ПС
і вишенька на торті...
Совок житло віддав пенсіонерам безкоштовно
Україна заплатила пенсіонерам пенсію, не отримавши права власності на житло цих пенсіонерів..
Тобто як ДЕРЖАВА Україна від совка отримала тільки ЗБИТКИ.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 22:43
budivelnik написав:
То як комуністи нас ощасливили чи обібрали ?
Савромат про комуністів сьогодні у відео сказав приблизно так:
- Капіталізм в США зробив трьох трильярдерами, а комунізм в КНР вивів зі злиднів більше 700 мільонів.
budivelnik написав:
Совок житло віддав пенсіонерам безкоштовно
Україна заплатила пенсіонерам пенсію, не отримавши права власності на житло цих пенсіонерів..
Тобто як ДЕРЖАВА Україна від совка отримала тільки ЗБИТКИ.
Тобто поганий совок дав людям житло безплатно (ясно, що вони нічого не робили, а чекали житло від клятих комуняк), а пострадала Україна яка не "друга Франція" через тих нехороших пенсіонерів (я так розумію, ЕШБ їм гарантує місце в біоректорі).
А заводи/параходи (прихватизовані ефективними менеджерами) та іншу інфрастуркуру (ще недоприхватизовану, ЕШБ недопрацьовує) зробив Богдан Хмельницький разом із козаками.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 22:55
Faceless написав:
ЛАД написав:............
Когда идея становится господствующей и получает светскую власть, то люди, исповедующие её, "немного" забываются.
Про "ідею" - це ви про перетворення теоретичного комунізму маркса в ленінські теорії? Так срср відпочатку будувався саме на останньому. В більшості своїй агітатори-активісти початку століття нічого, крім листів ілліча не бачили, та і в принципі мало що бачили, бо типовий портрет такого активіста це юнак 15-19 років з початковою освітою.
Инквизиторы тоже были "юнаками 15-19 років з початковою освітою"?
Да и Ленин "на початку століття" в своих статьях нигде не писал о необходимости физического уничтожения враждебных классов. А гражданская война на то и война. И даже более жестокая, чем обычная война. У нас сегодня тоже достаточно нарушений законов. Хотя, конечно, до массового физического уничтожения не дошли. Ну так у нас всё-таки война с внешним врагом, уничтожаем его.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 22:57
Как будивельника корёжит от того, что "ему приходится кормить пенсионеров"!
С..., никак не сдохнут!
Интересно, если бы Украина была независимой, к примеру, с 1950 года, пенсионеры куда-то исчезли бы?
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