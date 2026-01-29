budivelnik написав:

katso написав: budivelnik написав: велосипед 1885 року конструкції - в совку було менше на особу ніж машин в Німеччині - в совку було менше на особу ніж машин в Німеччині Интересно как это даже в теории можно было посчитать, в стране где слова "маркетолог" не существовало, уличные и телефонные опросы отсутствовали как таковые, а интернета напомню тогда не было?



У меня и всех моих знакомых велосипеды были - ну у тех кому они были интересны - у кого Украина у кого ХВЗ у кого Аист\Салют у кого Старт-Шоссе у кого какая то стремная переделка с рамой от мопеда 1930 года. Давайте чтоли замутим опрос на форуме - у кого не было велосипеда во времена СССР? У вас не было? У ЛАДа не было? Интересно как это даже в теории можно было посчитать, в стране где слова "маркетолог" не существовало, уличные и телефонные опросы отсутствовали как таковые, а интернета напомню тогда не было?У меня и всех моих знакомых велосипеды были - ну у тех кому они были интересны - у кого Украина у кого ХВЗ у кого Аист\Салют у кого Старт-Шоссе у кого какая то стремная переделка с рамой от мопеда 1930 года. Давайте чтоли замутим опрос на форуме - у кого не было велосипеда во времена СССР? У вас не было? У ЛАДа не было?

В 1972 році, я з братом знизу вверх дивились на Україну(велосипед) його батька.....Так , не в кожній СІЛЬСЬКІЙ хаті він тоді був....Про міські я взагалі мовчу, на 100квартирний будинок було 10 трьохколісних,5 школьників, 3 орльонка, два спортивних ( страшно дорогі рублів по 100-200 тоді) і одна Україна...Тому порівняти це з кількістю авто в Німеччині в той самий час-коректно.Тому я й задавав питання ладам....чому в совку велосипедів було менше ніж машин в Німеччині ? , чому масово кондиціонери/пралки/мікрохвильовки/звязок між містами/... і так далі що було в США/ЄВропі в 1960 році - зявилось тільки в Україні масово в 1995 році, а між 1960і 1995 це все було недоступно..і чи можна на підставі цього заявити що в совку жили в рази гірше в порівнянні з Україною і гірше не тому що ці прилади були відсутні, а гірше тому що парторги поклали болт на населення і будували спецрозподільники для себе і танки для подорожей Європою.