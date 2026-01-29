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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18169181701817118172
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 23:02

з пенсією 75+євро

  ЛАД написав:Как будивельника корёжит от того, что "ему приходится кормить пенсионеров"!
С..., никак не сдохнут!
Интересно, если бы Украина была независимой, к примеру, с 1950 года, пенсионеры куда-то исчезли бы?

з пенсією 75+ євро об'їдають ДЕРЖАВУ, "наносячи ЗБИТКИ" (с) ЕШБ
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 23:08

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Вспоминать, как Львов стал украинским тоже не будем?
До войны поляки составляли более 50% населения Львова, но в результате "эвакуации" город покинули практически все его польские жители. Из Львова выехало около 104 тысяч поляков (свыше 90% польского населения города). Выезд маскировался под "добровольный", но отказ означал принятие советского гражданства, репрессии или отправку в Сибирь.
вклад німців в зміну національного складу Львова не враховуємо?
Немцы "очистили город" от евреев.
Я написал о поляках. От них "очистили" уже после войны

тобто самі опосередковано підтверджуєте, що означало стати громадянином срср? ;)
Для поляков.
Украинцы подвергались репрессиям за участие/сотрудничество с УПА. Поляки как враждебный элемент поголовно. Так что им, действительно, лучше было уехать.
Причины понятны. Так же, как причины для поляков для операции "Висла".
Так же, как причины массовой депортации немцев.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 23:12

  Сибарит написав:
  pesikot написав:маленька кімната+сумісний санвузол+сумісна вітальня з кухнею

Это точно про совок?
Сейчас и квартиры и дома проектируют именно так.
Добавился только ещё вариант однокомнатной двухуровневой квартиры 😁

Песикот ввёл вас в заблуждение. :)
У "патриота" песикота проблемы с украинским языком.
У меня не было "сумісної вітальні з кухнею".
У меня был "сумісний передпокій з кухнею".
Вітальня это гостиная, а прихожая это передпокій.
Хотя сегодня строят миниквартиры, которые уже недалеки и от такого.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 23:17

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  pesikot написав:маленька кімната+сумісний санвузол+сумісна вітальня з кухнею

Это точно про совок?
Сейчас и квартиры и дома проектируют именно так.
Добавился только ещё вариант однокомнатной двухуровневой квартиры 😁

Песикот ввёл вас в заблуждение. :)
У "патриота" песикота проблемы с украинским языком.
У меня не было "сумісної вітальні з кухнею".
У меня был "сумісний передпокій з кухнею".
Вітальня это гостиная, а прихожая это передпокій.
Хотя сегодня строят миниквартиры, которые уже недалеки и от такого.

Та дайте вже нарешті проект Флайману! Він колекціонує все найгірше і найдешевше.
Я он мав необережність перейти за посиланням на його блог. Чувак купив годинник за 1.5 дол і компас за 0.5 дол. З ДОСТАВКОЮ.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 чер, 2026 23:19, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 23:18

  flyman написав:
  ЛАД написав:Как будивельника корёжит от того, что "ему приходится кормить пенсионеров"!
С..., никак не сдохнут!
Интересно, если бы Украина была независимой, к примеру, с 1950 года, пенсионеры куда-то исчезли бы?

з пенсією 75+ євро об'їдають ДЕРЖАВУ, "наносячи ЗБИТКИ" (с) ЕШБ

Вот же С...!
Нет, чтобы пойти и самим закопаться в могилы сразу после выхода на пенсию!
Живучие, сволочи.

P.s. Интересно редактирует - в слове с_уки заменяет буквы многоточием, это понятно. Но почему-то ещё и пишет с большой буквы. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 23:27

ЛАД
Ви читали батл на «Валютний ринок в контексте» Будівельника vs вільнолюдів, які пропагують платити податків якомога менше?? А в ідеалі не платити зовсім, як це робить пан yama.
Ну так вам би сподобалось, що противники Будівельника доводять що куй вони клали на те, що ви харківський пенсіонер будете їсти. Їм головне що їсти будуть вони самі, і їх батьки. І в ідеалі щоб вам взагалі куй без солі б гризти, це ваша проблема. А Будівелтник словами і своїм прикладом доводить там, що ні, бізнес має платити податки. Але всі. А не лише ті, хто не зміг пропетляти. Це вам відповідь хто хотів би вас в гівно закопати, а хто нагодувати.
Так, ви можете продовжувати казати «декларувати не значить робити». Можливо! Але декларувати «та їжте ви харківські пенсіонер отакий куй , а не гроші від мене!» без сумніву означає саме сказане. Без варіантів. Але ж вам заходить!!
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 23:36

  katso написав:
  Banderlog написав:
  shapo написав:
[
Единственное что известно из истории любая послевоенная страна это всегда всплеск криминала и психических заболеваний с соответствующими последствиями.
ну кримінал понятно.
А за психзахворювання якось несподівано... чому так думаєте?


потому что по слухам они в Ливане творят такое что и никому рассказать нельзя и оно потом сидит в тебе всю жизнь и жрет тебя изнутри... то ли еще будет


И откуда вы эти слухи черпает и что творит в Ливане ЦАХАЛ не просветите?
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 23:42

  Hotab написав:Ну так вам би сподобалось, що противники Будівельника доводять що куй вони клали на те, що ви харківський пенсіонер будете їсти.


Вы и вправду считаете что на среднюю украинскую пенсию не говоря о минимальной можно существовать и не сдохнуть с голоду даже имея собственное жилье?
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 23:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пішов за попкорном . Батл-жабогадюкінг «дід Шапо vs Тапілі_в_тісє»))))
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 23:45

  shapo написав:
  Hotab написав:Ну так вам би сподобалось, що противники Будівельника доводять що куй вони клали на те, що ви харківський пенсіонер будете їсти.


Вы и вправду считаете что на среднюю украинскую пенсию не говоря о минимальной можно существовать и не сдохнуть с голоду даже имея собственное жилье?

Я і правда вважаю, що і цього не буде якщо надто вумні moveton-и з yama-ми будуть безнаказанно пропагувати «податки платять тільки лохи! Якщо не зміг пропетляти - ти лошара».
І суспільство доволі толерантне до 3.14дарків які максимально петляють.
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