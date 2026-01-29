|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 24 чер, 2026 23:02
ЛАД написав:
Как будивельника корёжит от того, что "ему
приходится кормить пенсионеров"!
С..., никак не сдохнут!
Интересно, если бы Украина была независимой, к примеру, с 1950 года, пенсионеры куда-то исчезли бы?
з пенсією 75+ євро об'їдають ДЕРЖАВУ, "наносячи ЗБИТКИ" (с) ЕШБ
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 43142
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1650 раз.
- Подякували: 2895 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Сер 24 чер, 2026 23:08
Shaman написав: ЛАД написав:
Вспоминать, как Львов стал украинским тоже не будем?
До войны поляки составляли более 50% населения Львова, но в результате "эвакуации" город покинули практически все его польские жители. Из Львова выехало около 104 тысяч поляков (свыше 90% польского населения города). Выезд маскировался под "добровольный", но отказ означал принятие советского гражданства, репрессии или отправку в Сибирь.
вклад німців в зміну національного складу Львова не враховуємо?
Немцы "очистили город" от евреев.
Я написал о поляках. От них "очистили" уже после войны
тобто самі опосередковано підтверджуєте, що означало стати громадянином срср?
Для поляков.
Украинцы подвергались репрессиям за участие/сотрудничество с УПА. Поляки как враждебный элемент поголовно. Так что им, действительно, лучше было уехать.
Причины понятны. Так же, как причины для поляков для операции "Висла".
Так же, как причины массовой депортации немцев.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 40875
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 24 чер, 2026 23:12
Сибарит написав: pesikot написав:
маленька кімната+сумісний санвузол+сумісна вітальня з кухнею
Это точно про совок?
Сейчас и квартиры и дома проектируют именно так.
Добавился только ещё вариант однокомнатной двухуровневой квартиры 😁
Песикот ввёл вас в заблуждение.
У "патриота" песикота проблемы с украинским языком.
У меня не было "сумісної вітальні з кухнею".
У меня был "сумісний передпокій з кухнею".
Вітальня это гостиная, а прихожая это передпокій.
Хотя сегодня строят миниквартиры, которые уже недалеки и от такого.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 40875
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 24 чер, 2026 23:17
ЛАД написав: Сибарит написав: pesikot написав:
маленька кімната+сумісний санвузол+сумісна вітальня з кухнею
Это точно про совок?
Сейчас и квартиры и дома проектируют именно так.
Добавился только ещё вариант однокомнатной двухуровневой квартиры 😁
Песикот ввёл вас в заблуждение.
У "патриота" песикота проблемы с украинским языком.
У меня не было "сумісної вітальні з кухнею".
У меня был "сумісний передпокій з кухнею".
Вітальня это гостиная, а прихожая это передпокій.
Хотя сегодня строят миниквартиры, которые уже недалеки и от такого.
Та дайте вже нарешті проект Флайману! Він колекціонує все найгірше і найдешевше.
Я он мав необережність перейти за посиланням на його блог. Чувак купив годинник за 1.5 дол і компас за 0.5 дол. З ДОСТАВКОЮ
.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 24 чер, 2026 23:19, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19436
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2632 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
6
Додано: Сер 24 чер, 2026 23:18
flyman написав: ЛАД написав:
Как будивельника корёжит от того, что "ему
приходится кормить пенсионеров"!
С..., никак не сдохнут!
Интересно, если бы Украина была независимой, к примеру, с 1950 года, пенсионеры куда-то исчезли бы?
з пенсією 75+ євро об'їдають ДЕРЖАВУ, "наносячи ЗБИТКИ" (с) ЕШБ
Вот же С...!
Нет, чтобы пойти и самим закопаться в могилы сразу после выхода на пенсию!
Живучие, сволочи.
P.s. Интересно редактирует - в слове с_уки заменяет буквы многоточием, это понятно. Но почему-то ещё и пишет с большой буквы.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 40875
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 24 чер, 2026 23:27
ЛАД
Ви читали батл на «Валютний ринок в контексте» Будівельника vs вільнолюдів, які пропагують платити податків якомога менше?? А в ідеалі не платити зовсім, як це робить пан yama.
Ну так вам би сподобалось, що противники Будівельника доводять що куй вони клали на те, що ви харківський пенсіонер будете їсти. Їм головне що їсти будуть вони самі, і їх батьки. І в ідеалі щоб вам взагалі куй без солі б гризти, це ваша проблема. А Будівелтник словами і своїм прикладом доводить там, що ні, бізнес має платити податки. Але всі. А не лише ті, хто не зміг пропетляти. Це вам відповідь хто хотів би вас в гівно закопати, а хто нагодувати.
Так, ви можете продовжувати казати «декларувати не значить робити». Можливо! Але декларувати «та їжте ви харківські пенсіонер отакий куй , а не гроші від мене!» без сумніву означає саме сказане. Без варіантів. Але ж вам заходить!!
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19436
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2632 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
6
Додано: Сер 24 чер, 2026 23:36
katso написав: Banderlog написав: shapo написав:
[
Единственное что известно из истории любая послевоенная страна это всегда всплеск криминала и психических заболеваний с соответствующими последствиями.
ну кримінал понятно.
А за психзахворювання якось несподівано... чому так думаєте?
потому что по слухам они в Ливане творят такое что и никому рассказать нельзя и оно потом сидит в тебе всю жизнь и жрет тебя изнутри... то ли еще будет
И откуда вы эти слухи черпает и что творит в Ливане ЦАХАЛ не просветите?
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 5176
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 24 чер, 2026 23:42
Hotab написав:
Ну так вам би сподобалось, що противники Будівельника доводять що куй вони клали на те, що ви харківський пенсіонер будете їсти.
Вы и вправду считаете что на среднюю украинскую пенсию не говоря о минимальной можно существовать и не сдохнуть с голоду даже имея собственное жилье?
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 5176
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 24 чер, 2026 23:43
Пішов за попкорном . Батл-жабогадюкінг «дід Шапо vs Тапілі_в_тісє»))))
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19436
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2632 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
6
Додано: Сер 24 чер, 2026 23:45
shapo написав: Hotab написав:
Ну так вам би сподобалось, що противники Будівельника доводять що куй вони клали на те, що ви харківський пенсіонер будете їсти.
Вы и вправду считаете что на среднюю украинскую пенсию не говоря о минимальной можно существовать и не сдохнуть с голоду даже имея собственное жилье?
Я і правда вважаю, що і цього не буде якщо надто вумні moveton-и з yama-ми будуть безнаказанно пропагувати «податки платять тільки лохи! Якщо не зміг пропетляти - ти лошара».
І суспільство доволі толерантне до 3.14дарків які максимально петляють.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19436
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2632 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|36613
|
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
|
|0
|36622
|
|
|36
|339733
|
|