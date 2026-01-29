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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 25 чер, 2026 00:21
Hotab написав: shapo написав: Hotab написав:
Ну так вам би сподобалось, що противники Будівельника доводять що куй вони клали на те, що ви харківський пенсіонер будете їсти.
Вы и вправду считаете что на среднюю украинскую пенсию не говоря о минимальной можно существовать и не сдохнуть с голоду даже имея собственное жилье?
Я і правда вважаю, що і цього не буде якщо надто вумні moveton-и з yama-ми будуть безнаказанно пропагувати «податки платять тільки лохи! Якщо не зміг пропетляти - ти лошара».
І суспільство доволі толерантне до 3.14дарків які максимально петляють.
Как обычно телегу ставите впереди лошади. Вначале это государство с его налоговой системой ставит предпринимателя в условия когда за мзду налоговой можно платить минимальную зарплату нанятому работнику или вообще его не оформлять ( было и такое 12 лет назад) доплачивая основное в конвертах,а потом деду shapo рассказывают что это его вина что он не потребовал от работодателя платить все вбелую и потому у него такая мизерная пенсия которой хватает сходить 2 раза в австралийский магазин или 3 раза на израильский базар,да и в Украине он на нее он протянет неделю - полторы
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Додано: Чет 25 чер, 2026 00:39
budivelnik написав: katso написав:
а мосты построенные коммунистом Патоном и самолеты построенные коммунистом Антоновым
Давай з другого боку
Совок передав Україні одну корисну і одну затратну частину
Корисна - 800 000 000 м2 житла
Затратна - 13 000 000 пенсіонерів....
Україна виплачує пенсію в розмірі 120 доларів/особа/місяць в середньому
Пенсіонер живе 10 років в середньому
Беремо визначаємо що ОТРИМАЛА в грошах Україна від совка
800 000 000 м2 житла, з яких тільки 400 000 000 мала нормальний стан
і вигляд і була збудована ПІСЛСЯ 1960 року, тобто в середньому мала 15 років, все інше житло було в середньому 50-100 років.....
Скільки коштує 400 000 000 м2 совкового житла( це по всій Україні і в райцентрах/селах і так далі) нехай 500 доларів/м що дорівнює 200 млрд доларів.
З цим розібрались?
Тепер
скільки витратила Україна
утримуючи 13 млн пенсіонерів*10 років*12 місяців*120 доларів=187,2 млрд....
То як
комуністи нас ощасливили чи обібрали ?
Виходить це не совок дав пенсіонерам безкоштовних 400 млн м2.... це Україна ОПЛАТИЛА їм цю вартість -не отримавши від совка більше нічого...
Так що коли будете розповідати про досягнення і сраліна який подарував Львів-згадайте крім Голодомору і сотень тисяч втоплених піджаків при форсуванні Дніпра -ще й виплати пенсій совковим пенсіонерам.
ПС
і вишенька на торті...
Совок житло віддав пенсіонерам безкоштовно
Україна заплатила пенсіонерам пенсію, не отримавши права власності на житло цих пенсіонерів..
Тобто як ДЕРЖАВА Україна від совка отримала тільки ЗБИТКИ.
То есть по Вашим расчетам 50% жилого фонда Украины 1991 года были ненормальными? Не ну критерии нормальности у каждого свои конечно, как говорится "богатая жизнь она другая"
Да и вообще странный расчет какой-то - причем тут стоимость квадратных метров? Уровень жизни государства этим не определяется - СССР передал Украине 52 миллиона населения, бесплатную как оказалось неплохую медицину, систему образования, промышленность с полными циклами ракето-, авиа-, судо-, машиностроения, ядерную энергетику и собственно второй с мире потенциал ЯО, ну давайте напишите мне что это не так
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Додано: Чет 25 чер, 2026 00:45
Hotab написав:ЛАД
Ви читали батл на «Валютний ринок в контексте» Будівельника vs вільнолюдів, які пропагують платити податків якомога менше?? А в ідеалі не платити зовсім, як це робить пан yama.
Ну так вам би сподобалось, що противники Будівельника доводять що куй вони клали на те, що ви харківський пенсіонер будете їсти. Їм головне що їсти будуть вони самі, і їх батьки. І в ідеалі щоб вам взагалі куй без солі б гризти, це ваша проблема. А Будівелтник словами і своїм прикладом доводить там, що ні, бізнес має платити податки. Але всі. А не лише ті, хто не зміг пропетляти. Це вам відповідь хто хотів би вас в гівно закопати, а хто нагодувати.
Так, ви можете продовжувати казати «декларувати не значить робити». Можливо! Але декларувати «та їжте ви харківські пенсіонер отакий куй , а не гроші від мене!» без сумніву означає саме сказане. Без варіантів. Але ж вам заходить!!
Не читал. Я сейчас крайне редко захожу на другие ветки.
Но, похоже, скоро завяжу с этой веткой, тогда, возможно загляну на другие. Если не решу вообще завязать с форумом. Неинтересно здесь стало. Почти не осталось толковых людей.
Давно был этот батл? Посмотрю.
"Але ж вам заходить!!", - это вы лишнее написали. Вы как-то стали плохо понимать, что я пишу. И я, вроде, ни разу не доказывал (и не поддерживал), что налоги платить не надо.
P.s. Знаете, затеял беседу с ИИ о национальной этике. Началось с моего конкретного вопроса в Хроме. Он ответил в режиме ИИ. Потом пошёл именно разговор
- с вопросами ко мне. Разговор получился интересный. Затронуты и вопросы, касающиеся взглядов "куй вони клали" и "бізнес має платити податки" (и не только бизнес). И много ещё интересного. Попробуйте.
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