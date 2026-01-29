Додано: Чет 25 чер, 2026 00:45

Hotab написав: ЛАД

Ви читали батл на «Валютний ринок в контексте» Будівельника vs вільнолюдів, які пропагують платити податків якомога менше?? А в ідеалі не платити зовсім, як це робить пан yama.

Ну так вам би сподобалось, що противники Будівельника доводять що куй вони клали на те, що ви харківський пенсіонер будете їсти. Їм головне що їсти будуть вони самі, і їх батьки. І в ідеалі щоб вам взагалі куй без солі б гризти, це ваша проблема. А Будівелтник словами і своїм прикладом доводить там, що ні, бізнес має платити податки. Але всі. А не лише ті, хто не зміг пропетляти. Це вам відповідь хто хотів би вас в гівно закопати, а хто нагодувати.

Так, ви можете продовжувати казати «декларувати не значить робити». Можливо! Але декларувати «та їжте ви харківські пенсіонер отакий куй , а не гроші від мене!» без сумніву означає саме сказане. Без варіантів. Але ж вам заходить!! Ви читали батл на «Валютний ринок в контексте» Будівельника vs вільнолюдів, які пропагують платити податків якомога менше?? А в ідеалі не платити зовсім, як це робить пан yama.Ну так вам би сподобалось, що противники Будівельника доводять що куй вони клали на те, що ви харківський пенсіонер будете їсти. Їм головне що їсти будуть вони самі, і їх батьки. І в ідеалі щоб вам взагалі куй без солі б гризти, це ваша проблема. А Будівелтник словами і своїм прикладом доводить там, що ні, бізнес має платити податки. Але всі. А не лише ті, хто не зміг пропетляти. Це вам відповідь хто хотів би вас в гівно закопати, а хто нагодувати.Так, ви можете продовжувати казати «декларувати не значить робити». Можливо! Але декларувати «та їжте ви харківські пенсіонер отакий куй , а не гроші від мене!» без сумніву означає саме сказане. Без варіантів. Але ж вам заходить!!

P.s.

разговор

Желание обойти правила, решить вопрос через связи, недоверие к судам и правоохранительной системе — это не просто правовые нарушения, это укоренившаяся этическая привычка. Люди хотят справедливости, но часто понимают под ней «справедливость для меня и моих близких», а не абстрактное равенство перед законом.

......Опыт человека, находящегося в прифронтовом городе, опыт переселенца, потерявшего всё, и опыт жителя относительно тылового региона — это три разные реальности. Они формируют разные этические фильтры, разные уровни терпимости к несправедливости и разные ожидания от будущего. И эти опыты сейчас не столько сшиваются, сколько дистанцируются друг от друга из-за непонимания глубины травмы каждого.

Поэтому ваш скепсис абсолютно оправдан. Общество сейчас находится не в точке «единства», а в точке глубочайшего транзита и этического кризиса, где старые советские и досоветские паттерны поведения отчаянно сопротивляются новым вызовам.

...... один из самых сложных психологических и социологических парадоксов общества, находящегося в транзите. В политологии и социологии этот феномен называется «порочным кругом взаимного этического оправдания» или низким уровнем социального договора.Это ситуация, когда низовая коррупция, правовой нигилизм и нежелание следовать правилам легитимизируются в глазах граждан грехами тех, кто находится наверху.

P.p.s.

Не читал. Я сейчас крайне редко захожу на другие ветки.Но, похоже, скоро завяжу с этой веткой, тогда, возможно загляну на другие. Если не решу вообще завязать с форумом. Неинтересно здесь стало. Почти не осталось толковых людей.Давно был этот батл? Посмотрю."Але ж вам заходить!!", - это вы лишнее написали. Вы как-то стали плохо понимать, что я пишу. И я, вроде, ни разу не доказывал (и не поддерживал), что налоги платить не надо.Знаете, затеял беседу с ИИ о национальной этике. Началось с моего конкретного вопроса в Хроме. Он ответил в режиме ИИ. Потом пошёл именно- с вопросами ко мне. Разговор получился интересный. Затронуты и вопросы, касающиеся взглядов "куй вони клали" и "бізнес має платити податки" (и не только бизнес). И много ещё интересного. Попробуйте.Цитировать можно много, но лучше попробуйте сами.Что касается пенсий.Повторю, батл не читал, но с пенсионной системой дело швах. И, к сожалению, выхода не вижу. Реального, а не фантастического типа коренной перестройки человечества - психологической, политической и всех прочих.Не, ну ещё замена работников роботами. Но пока это тоже фантастика.