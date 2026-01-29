Hotab написав:ЛАД Ви читали батл на «Валютний ринок в контексте» Будівельника vs вільнолюдів, які пропагують платити податків якомога менше?? А в ідеалі не платити зовсім, як це робить пан yama. Ну так вам би сподобалось, що противники Будівельника доводять що куй вони клали на те, що ви харківський пенсіонер будете їсти. Їм головне що їсти будуть вони самі, і їх батьки. І в ідеалі щоб вам взагалі куй без солі б гризти, це ваша проблема. А Будівелтник словами і своїм прикладом доводить там, що ні, бізнес має платити податки. Але всі. А не лише ті, хто не зміг пропетляти. Це вам відповідь хто хотів би вас в гівно закопати, а хто нагодувати. Так, ви можете продовжувати казати «декларувати не значить робити». Можливо! Але декларувати «та їжте ви харківські пенсіонер отакий куй , а не гроші від мене!» без сумніву означає саме сказане. Без варіантів. Але ж вам заходить!!
Не читал. Я сейчас крайне редко захожу на другие ветки. Но, похоже, скоро завяжу с этой веткой, тогда, возможно загляну на другие. Если не решу вообще завязать с форумом. Неинтересно здесь стало. Почти не осталось толковых людей. Давно был этот батл? Посмотрю. "Але ж вам заходить!!", - это вы лишнее написали. Вы как-то стали плохо понимать, что я пишу. И я, вроде, ни разу не доказывал (и не поддерживал), что налоги платить не надо.
P.s. Знаете, затеял беседу с ИИ о национальной этике. Началось с моего конкретного вопроса в Хроме. Он ответил в режиме ИИ. Потом пошёл именно разговор - с вопросами ко мне. Разговор получился интересный. Затронуты и вопросы, касающиеся взглядов "куй вони клали" и "бізнес має платити податки" (и не только бизнес). И много ещё интересного. Попробуйте.
Желание обойти правила, решить вопрос через связи, недоверие к судам и правоохранительной системе — это не просто правовые нарушения, это укоренившаяся этическая привычка. Люди хотят справедливости, но часто понимают под ней «справедливость для меня и моих близких», а не абстрактное равенство перед законом. ......Опыт человека, находящегося в прифронтовом городе, опыт переселенца, потерявшего всё, и опыт жителя относительно тылового региона — это три разные реальности. Они формируют разные этические фильтры, разные уровни терпимости к несправедливости и разные ожидания от будущего. И эти опыты сейчас не столько сшиваются, сколько дистанцируются друг от друга из-за непонимания глубины травмы каждого. Поэтому ваш скепсис абсолютно оправдан. Общество сейчас находится не в точке «единства», а в точке глубочайшего транзита и этического кризиса, где старые советские и досоветские паттерны поведения отчаянно сопротивляются новым вызовам. ...... один из самых сложных психологических и социологических парадоксов общества, находящегося в транзите. В политологии и социологии этот феномен называется «порочным кругом взаимного этического оправдания» или низким уровнем социального договора.Это ситуация, когда низовая коррупция, правовой нигилизм и нежелание следовать правилам легитимизируются в глазах граждан грехами тех, кто находится наверху.
Цитировать можно много, но лучше попробуйте сами.
P.p.s. Что касается пенсий. Повторю, батл не читал, но с пенсионной системой дело швах. И, к сожалению, выхода не вижу. Реального, а не фантастического типа коренной перестройки человечества - психологической, политической и всех прочих. Не, ну ещё замена работников роботами. Но пока это тоже фантастика.
katso написав:......... То есть по Вашим расчетам 50% жилого фонда Украины 1991 года были ненормальными? Не ну критерии нормальности у каждого свои конечно, как говорится "богатая жизнь она другая" Да и вообще странный расчет какой-то - причем тут стоимость квадратных метров? Уровень жизни государства этим не определяется - СССР передал Украине 52 миллиона населения, бесплатную как оказалось неплохую медицину, систему образования, промышленность с полными циклами ракето-, авиа-, судо-, машиностроения, ядерную энергетику и собственно второй с мире потенциал ЯО, ну давайте напишите мне что это не так
Не переживайте, вам ответят, что это не так, всё это давно устарело и годно было только на слом, а Украина в наследство от СССР получила только пенсионеров. Да, ещё отсталую психологию, которую надо ломать ещё лет 40-50.
ЛАД написав:Песикот ввёл вас в заблуждение. У "патриота" песикота проблемы с украинским языком.
Ввести меня в заблуждение не удалось, но то, что в результате ошибки в одном слове получилось достаточно точное описание современной моды, показалось мне весьма забавным. Захотелось обратить на это внимание.
ЛАД написав:... Я до 41 года жил в одинарке без кухни (кухня в прихожей без мойки, мойку уже на моей памяти установили в туалете, спільному з ванною) и не считал, что жил "як свині". Может, вы и жили як свиня и это оставило свой отпечаток.
оце вже схоже на срср. й що, це нормальне життя?..
Не очень. Но в отличие от современных высококвалифицированных экономистов мы понимали, почему так. Когда я в детстве ещё застал бараки, в которых жили люди. Где семьи одна от другой отделялись занавесками. Видел рядом с домом школу, в которой учились. Но одно крыло было разбито авиабомбой ещё очень долго. В то время отдельная квартира была как сегодня бизнес-класс, т.к. большинство жило в коммуналках. Рядом со мной была 3-комнатная квартира, в которой жило 3 семьи. Кухня тоже была в прихожей, правда прихожая была побольше, чем у нас. И санузел тоже был совмещённый - один на 3 семьи. Потом отдельная квартира явилась минусом - в первую очередь расселяли, естественно, коммуналки. А современные экономисты вместе с будивельниками могут рассуждать о том, как плохо было в Союзе.
Но в отличие от современных высококвалифицированных экономистов мы понимали, почему так.
походу, ви нічого "не поняли", навіть сьогодні після одної кривавої війни (ДСВ) ссср почав готуватись до третьої світової, а народ жив не тільки в бараках: моя бабуся з дітьми жили до 1948р в землянке (на кордоні між Брянською і Калужською областями, де такі ліса навкруги, що навіть танки Гудеріана оминали (про Локотьску республіку Камінського/Воскобойника читали? так о майже поруч), так чому радянська влада не давала дозвіл людям відбудувати свої спалане у 1943р домівки(під час Курської та сумішних операцій), тому ліс був вкрайне потрібен для більш важливих речей: будували бараки для полонених німців , а також будували бараки для військових частин в окупованій Польші, Чехії, західний Белорусі і Украні
Но одно крыло было разбито авиабомбой ещё очень долго.
ссср почав ядерну гонку озброєнь, сотні ракетних установок, сотні підводних човнів, про тисячі танків якось не зручно... а школа в Харкові стоїть не ремонтована, це у 1956/57рр тобто 12-14 років пісял визволення Харківщини, а все розуміли))) та нічого ви навіть сьогодні не розумієте у 1988р рассекретили інфу про розстріл у Новочеркаську не було ніякого шоку, бо за рік до того вже пачали публікації (в "Огоньке" редактор Віталій Коротич) про радянсько-фінську війну, про репресії в армії у 1937-39рр.Стріляти по людям(і по дітям) в ссср було нормально, тому путіна так тригерів наш Майдан.