Додано: Чет 25 чер, 2026 08:11

ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: ...

Я до 41 года жил в одинарке без кухни (кухня в прихожей без мойки, мойку уже на моей памяти установили в туалете, спільному з ванною) и не считал, что жил "як свині".

Может, вы и жили як свиня и это оставило свой отпечаток. ...Я до 41 года жил в одинарке без кухни (кухня в прихожей без мойки, мойку уже на моей памяти установили в туалете, спільному з ванною) и не считал, что жил "як свині".Может, вы и жили як свиня и это оставило свой отпечаток.

оце вже схоже на срср. й що, це нормальне життя?.. оце вже схоже на срср. й що, це нормальне життя?.. Не очень.

Но в отличие от современных высококвалифицированных экономистов мы понимали, почему так.

Когда я в детстве ещё застал бараки, в которых жили люди. Где семьи одна от другой отделялись занавесками. Видел рядом с домом школу, в которой учились. Но одно крыло было разбито авиабомбой ещё очень долго.

В то время отдельная квартира была как сегодня бизнес-класс, т.к. большинство жило в коммуналках. Рядом со мной была 3-комнатная квартира, в которой жило 3 семьи. Кухня тоже была в прихожей, правда прихожая была побольше, чем у нас. И санузел тоже был совмещённый - один на 3 семьи.

Потом отдельная квартира явилась минусом - в первую очередь расселяли, естественно, коммуналки.

А современные экономисты вместе с будивельниками могут рассуждать о том, как плохо было в Союзе. Не очень.Но в отличие от современных высококвалифицированных экономистов мы понимали, почему так.Когда я в детстве ещё застал бараки, в которых жили люди. Где семьи одна от другой отделялись занавесками. Видел рядом с домом школу, в которой учились. Но одно крыло было разбито авиабомбой ещё очень долго.В то времяквартира была как сегодня бизнес-класс, т.к. большинство жило в. Рядом со мной была 3-комнатная квартира, в которой жило 3 семьи. Кухня тоже была в прихожей, правда прихожая была побольше, чем у нас. И санузел тоже был совмещённый - один на 3 семьи.Потом отдельная квартира явилась минусом - в первую очередь расселяли, естественно, коммуналки.А современные экономисты вместе с будивельниками могут рассуждать о том, как плохо было в Союзе.

Но в отличие от современных высококвалифицированных экономистов мы понимали, почему так.

Но одно крыло было разбито авиабомбой ещё очень долго .

походу, ви нічого "не поняли", навіть сьогодніпісля одної кривавої війни (ДСВ) ссср почав готуватись до третьої світової,а народ жив не тільки в бараках: моя бабуся з дітьми жили до 1948р в землянке (на кордоні між Брянською і Калужською областями, де такі ліса навкруги, що навіть танки Гудеріана оминали (про Локотьску республіку Камінського/Воскобойника читали? так о майже поруч), так чому радянська влада не давала дозвіл людям відбудувати свої спалане у 1943р домівки(під час Курської та сумішних операцій), тому що ліс був вкрайне потрібен для більш важливих речей:будували бараки для полонених німців , а також будували бараки для військових частин в окупованій Польші, Чехії, західний Белорусі і Украніссср почав ядерну гонку озброєнь, сотні ракетних установок, сотні підводних човнів, про тисячі танків якось не зручно...а школа в Харкові стоїть не ремонтована, це у 1956/57рр тобто 12-14 років пісял визволення Харківщини, а Ви все розуміли))) та нічого ви навіть сьогодні не розумієте.не було ніякого шоку, бо за рік до того вже пачали публікації (в "Огоньке" редактор Віталій Коротич) про радянсько-фінську війну, про репресії в армії у 1937-39рр.Стріляти по людям(і по дітям) в ссср було нормально, тому путіна так тригерів наш Майдан.після 2014р не дивлюсь російські фільми взагалі, але цей, знаятий видатник радянським режисером Константином Худяковим можете подивитись, часу у вас забагато, може щось пригадаєте, а може нарешті зрозумієте, що в ссср була жорства партійна/кгб-шна диктатура, а не що казав Леніна(диктатура робочого класу), і ця країна була антінародна (попре майжк безкоштовні піонерські табори(25р на місяць)