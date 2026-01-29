Додано: Чет 25 чер, 2026 09:18

katso написав: СССР передал Украине 52 миллиона населения, бесплатную как оказалось неплохую медицину, систему образования, промышленность с полными циклами ракето-, авиа-, судо-, машиностроения, ядерную энергетику и собственно второй с мире потенциал ЯО, ну давайте напишите мне что это не так СССР передал Украине 52 миллиона населения, бесплатную как оказалось неплохую медицину, систему образования, промышленность с полными циклами ракето-, авиа-, судо-, машиностроения, ядерную энергетику и собственно второй с мире потенциал ЯО, ну давайте напишите мне что это не так

промышленность с полными циклами ракето-, авиа-, судо-, машиностроения

За часів СРСР дизель-генератори на Миколаївський суднобудівний завод «Океан» постачалися з провідних спеціалізованих підприємств усього Радянського Союзу, оскільки галузь будування суден вимагала стандартизованого енергетичного обладнання.



Основними постачальниками були:

«Дизель-речовий» сектор РФ: Російські заводи, такі як Дизельний завод «Двигатель революции» (м. Нижній Новгород) та Машинобудівний завод ім. Ф. Е. Дзержинського (м. Перм), випускали базові лінійки суднових дизелів та генеруючих установок (серії типу Ч або ДН) для допоміжних потреб.



Виробництво з Ленінграда: Значна частина обладнання, зокрема двигуни 6ЧН та інші потужні силові агрегати, надходила з Ленінградського заводу «Русский Дизель» (колишній завод ім. К. Маркса) та Ленінградського металевого заводу.



Країни СЕВ (соціалістичного табору): Суднові енергетичні установки та аварійні дизель-генератори часто імпортувалися з НДР (Німецька Демократична Республіка) — від німецького виробника SKL (ВКБ Швермасшиненбау Карл Лібкнехт).



Українські підприємства-суміжники: Обслуговування суден та оснащення вузлами відбувалося в кооперації з Південно-турбінним заводом у самому ж Миколаєві та Дизелебудівним заводом у м. Первомайськ Миколаївської області (який спеціалізувався на паливній апаратурі)

У колаборації з Францією (та Європейським космічним агентством) на дніпровському підприємстві «Південмаш» виготовляли двигуни для європейської легкої ракети-носія Vega.



Основні деталі спільного проєкту:Назва ракети: Vega — європейська ракета-носій легкого класу, розроблена Європейським космічним агентством спільно з Італійським космічним агентством.



Роль Південмашу: Завод виготовляв рідинний ракетний двигун РД-843, який встановлювали на четвертий (верхній) ступінь ракети. Цей ступінь забезпечує точне виведення (розведення) супутників на різні орбіти. Двигун був розроблений фахівцями КБ "Південне".



Французька сторона: Ракети Vega регулярно запускають із космодрому Куру (Французька Гвіана), а оператором запусків є французька компанія Arianespace. За допомогою цієї ракети на орбіту неодноразово виводили європейські, зокрема французькі, супутники Pléiades Neo.

ви повторюєте байки комуністів і рашистівне було повного циклу у однієї республіки,десятки постачальників компонентів в Україну (90% з рф)судобудівництво в Миколаєві(Херсоні)-двигуни з Брянська, Польші, ГДРдизельгенератори:ремонті бази в Одесі, Ілічівську працювали добре, але з роспадом ссср десь років 10залишки запчастин на складах(накопичені за 20-25) закінчились, і не тільки судобудівництво а навіть судоремент припинився після 2010ру Чорноморскьку(Ілічівську) СРЗ побудували зернокомплекси, залишивши під дрібний судоремонт-2 причали,а в Одесі взагалі ліквідували 2 срз (теріторію купили зернотрейдери, побудували зернотермінали.)те саме, і з ракетами у Дніпрі (тільки у колаборації з французами робили ракети)