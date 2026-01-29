prodigy написав:ЛАД 1960ті роки так,в Європейських країнах після ДСВ громадяни не були такі заможні, щоб раданським людям було чому їм заздрити, але в середині 1970хх розрив почав наростати(по рівню комфорту життя),
це брехня. і після 2 св і до рівень життя в західній європі був кратно вищий від рівня в ссср. Сходіть спочатку в музеї перед тим як писати єресі. Розрив в 70х скоротився.
невже музейний експонат(в Румунії) відображає рівень добробуту населення до речі, в Констанці у листопаді 1987р місто після 20.00 вимикало освітлення вулиць, ТВ припиняло работу і навіт світло в будинках (подивився на місто з мостика-суцільна темрява, як у нас у 2025р в блекаути)
у нас на судні 350днів на рік були туристи німці з ФРН, а 10 днів -італійці, у 1988р приблизно 10-15% сантехники в каютах було вкрадено італійцями
я на власні очі бачив і спілкувався з іноземцями, питав про рівень доходів і податків
Динамика номинального ВВП Италии в период 1970–1980 гг. выглядит следующим образом: 1970: около $110,0 млрд 1971: $125,0 млрд 1972: $145,6 млрд1 973: $175,9 млрд 1974: $200,0 млрд 1975: $228,2 млрд 1976: $225,2 млрд1 977: $258,2 млрд
інфляція була 15-20% що року Номинальный ВВП Италии составляет $2,74 трлн. Экономика страны занимает восьмое место в мире, а ВВП на душу населения достиг $46 505
до протестів на Болотної площаді (2012) в рф знімали відносно якісні серіали і фільми (типу як "Запад Восток", "Водитель для Вери" після окупації Крима планка впала-победобесіє і гойда
Вы путаете перестроечные и прочие фильмы и статьи в Огоньке времён Коротича с реальностью СССР. Естественно,ни о каком расстреле в Новочеркасске нигде не сообщалось и сильно сомневаюсь что вы знали о том,что происходило в Алма-Ата с 17 по 18 декабря 1986г
katso написав:СССР передал Украине 52 миллиона населения, бесплатную как оказалось неплохую медицину, систему образования, промышленность с полными циклами ракето-, авиа-, судо-, машиностроения, ядерную энергетику и собственно второй с мире потенциал ЯО, ну давайте напишите мне что это не так
ви повторюєте байки комуністів і рашистів
промышленность с полными циклами ракето-, авиа-, судо-, машиностроения
не було повного циклу у однієї республіки, десятки постачальників компонентів в Україну (90% з рф)
судобудівництво в Миколаєві(Херсоні)-двигуни з Брянська, Польші, ГДР
дизельгенератори:
За часів СРСР дизель-генератори на Миколаївський суднобудівний завод «Океан» постачалися з провідних спеціалізованих підприємств усього Радянського Союзу, оскільки галузь будування суден вимагала стандартизованого енергетичного обладнання.
Основними постачальниками були: «Дизель-речовий» сектор РФ: Російські заводи, такі як Дизельний завод «Двигатель революции» (м. Нижній Новгород) та Машинобудівний завод ім. Ф. Е. Дзержинського (м. Перм), випускали базові лінійки суднових дизелів та генеруючих установок (серії типу Ч або ДН) для допоміжних потреб.
Виробництво з Ленінграда: Значна частина обладнання, зокрема двигуни 6ЧН та інші потужні силові агрегати, надходила з Ленінградського заводу «Русский Дизель» (колишній завод ім. К. Маркса) та Ленінградського металевого заводу.
Країни СЕВ (соціалістичного табору): Суднові енергетичні установки та аварійні дизель-генератори часто імпортувалися з НДР (Німецька Демократична Республіка) — від німецького виробника SKL (ВКБ Швермасшиненбау Карл Лібкнехт).
Українські підприємства-суміжники: Обслуговування суден та оснащення вузлами відбувалося в кооперації з Південно-турбінним заводом у самому ж Миколаєві та Дизелебудівним заводом у м. Первомайськ Миколаївської області (який спеціалізувався на паливній апаратурі)
ремонті бази в Одесі, Ілічівську працювали добре, але з роспадом ссср десь років 10 залишки запчастин на складах(накопичені за 20-25) закінчились, і не тільки судобудівництво а навіть судоремент припинився після 2010р
у Чорноморскьку(Ілічівську) СРЗ побудували зернокомплекси, залишивши під дрібний судоремонт-2 причали, а в Одесі взагалі ліквідували 2 срз (теріторію купили зернотрейдери, побудували зернотермінали.) те саме, і з ракетами у Дніпрі (тільки у колаборації з французами робили ракети)
У колаборації з Францією (та Європейським космічним агентством) на дніпровському підприємстві «Південмаш» виготовляли двигуни для європейської легкої ракети-носія Vega.
Основні деталі спільного проєкту:Назва ракети: Vega — європейська ракета-носій легкого класу, розроблена Європейським космічним агентством спільно з Італійським космічним агентством.
Роль Південмашу: Завод виготовляв рідинний ракетний двигун РД-843, який встановлювали на четвертий (верхній) ступінь ракети. Цей ступінь забезпечує точне виведення (розведення) супутників на різні орбіти. Двигун був розроблений фахівцями КБ "Південне".
Французька сторона: Ракети Vega регулярно запускають із космодрому Куру (Французька Гвіана), а оператором запусків є французька компанія Arianespace. За допомогою цієї ракети на орбіту неодноразово виводили європейські, зокрема французькі, супутники Pléiades Neo.
Hotab написав:Ну так вам би сподобалось, що противники Будівельника доводять що куй вони клали на те, що ви харківський пенсіонер будете їсти.
Вы и вправду считаете что на среднюю украинскую пенсию не говоря о минимальной можно существовать и не сдохнуть с голоду даже имея собственное жилье?
все залежить від того, скільки маєте накопичень за життя і де ви працювали до того
мене не вистачає 1,1 року стажу(до 15), щоб мати у 65років(2029р) мінімальну пенсію умовно 4к грн, я не парюсь від цього, а деякі знайомі(заможні митники), які по 30 років мали значні прибутки і при черговому поділу майна(згідно судовго рішення в откритому реєстрі) виплати 7млн грн колишнім співмешканкам + аліменти на дітей у 2022р оформили за гроші інвалідність 2групи(8 років тому впав з Harley-Davidson пьяний), і в додаток до своїх хабарів на митниці отримають 7к гривен пенсії по інвалідності, це такі самі, як yama, у яких 90% майна записано на маму/дядю/троюрідного брата з Донецьку
тобто, копни любого прокурора -жодного власного майна, і пенсія в 45років 45-50к грн, можна жити на таку пенсію? мабуть ні, бо це треба роками збирати на TESLA Y (2025)
Конечно,у прокуроров ,судей,взяточников таможенников и других чиновников все в порядке не только для них,но и для их внуков. Но ведь они составляют мизерный процент от 11 млн.украинских пенсов существующих на жалкие гроши. Пенсионная система сейчас в всех странах терпит крах который пытаются отсрочить увеличением пенсионного возраста. Но Украину можно сравнить в этом вопросе,наверное, только с Таджикистаном и Молдовой, пенсия в России и Казахстане больше при соизмеримых ценах даже вне Москвы и Питера
до протестів на Болотної площаді (2012) в рф знімали відносно якісні серіали і фільми (типу як "Запад Восток", "Водитель для Вери" після окупації Крима планка впала-победобесіє і гойда
Вы путаете перестроечные и прочие фильмы и статьи в Огоньке времён Коротича с реальностью СССР. Естественно,ни о каком расстреле в Новочеркасске нигде не сообщалось и сильно сомневаюсь что вы знали о том,что происходило в Алма-Ата с 17 по 18 декабря 1986г
ви мені вже почали нагадувати (напоминать) ЛАДа
1989 рік: У часи перебудови в радянській пресі вперше з'явилися публікації, що відкрито розповідали про розстріл мирної демонстрації у Новочеркаську, про який раніше було заборонено навіть згадувати.
про 1986р не чув, до початку 1988р ніякої гласності про такі події не було вперше почув про те, що Аврора не стріляла, штурм Зимового палацу від лектора КПСС Александра Бобилева (який приїхав на судно з лекціями по історії ссср (хоч йому на той момент було 24 роки, як і мені). Наш кгбник вибіг і почав волати , що треба припинити "разлогать екипаж", а той каже -мені направив Александр Яковлев, член Политбюро ЦК КПСС
shapo написав:Но Украину можно сравнить в этом вопросе,наверное, только с Таджикистаном и Молдовой, пенсия в России и Казахстане больше при соизмеримых ценах даже вне Москвы и Питера
так, пенсія в рф була в майже двічи більше ніж в Україні (в грн. екв.), але з 2025 різко почали дорожчати комунальні послуги (10-13 тисяч рублів, а інколи і 30-35к руб), це умовно 6-7к грн, у нас комуналка 1,5-2к грн, тобто велика пенсія вже невельована комуналкою, тому рівень життя в рф і Україні +/-10% різниця, майже однаковий,но буде на користь України
по бензину: у нас у 2025р був 53-56грн/л, в рф на той же момент 45-50руб/л у нас 2026р (після Ормуза): 95й -73-77грн/л, в рф после дипстайков по НПЗ 100-150р/л
рф планує закуповувати бензин у Індії (виробленого з російської нафти, але є нюанс, 20% спирту)
prodigy написав:ЛАД 1960ті роки так,в Європейських країнах після ДСВ громадяни не були такі заможні, щоб раданським людям було чому їм заздрити, але в середині 1970хх розрив почав наростати(по рівню комфорту життя),
це брехня. і після 2 св і до рівень життя в західній європі був кратно вищий від рівня в ссср. Сходіть спочатку в музеї перед тим як писати єресі. Розрив в 70х скоротився.
невже музейний експонат(в Румунії) відображає рівень добробуту населення до речі, в Констанці у листопаді 1987р місто після 20.00 вимикало освітлення вулиць, ТВ припиняло работу і навіт світло в будинках
Вы путаете перестроечные и прочие фильмы и статьи в Огоньке времён Коротича с реальностью СССР. Естественно,ни о каком расстреле в Новочеркасске нигде не сообщалось и сильно сомневаюсь что вы знали о том,что происходило в Алма-Ата с 17 по 18 декабря 1986г
ви мені вже почали нагадувати (напоминать) ЛАДа
Не знаю кого я вам напоминаю,но если вы ещё не забыли в пылу спора,то тема была о роли очевидца в оценке событий. Я утверждаю что она существенна ибо собственные впечатления не сравнить ни с одним чужим описанием,поэтому и сомневаюсь что упомянутая ранее Курочкина могла что-то понимать в грузинских событиях конца 80-х-начала 90-х. Кроме того,работая в Израиле в хостеле встретил бывшую журналистку которая была вхожа а высокие кабинеты республики. Она вообще утверждаала удивительные вещи о разгоне демонстрантов в Тбилиси в апреле 1989 саперными лопатками под руководством генерала Родионова
prodigy написав: так, пенсія в рф була в майже двічи більше ніж в Україні (в грн. екв.), але з 2025 різко почали дорожчати комунальні послуги (10-13 тисяч рублів, а інколи і 30-35к руб), це умовно 6-7к грн, у нас комуналка 1,5-2к грн,
Коммуналку вы берете,вероятно,за летние месяцы ибо в зимние только отопление трёхкомнатной квартиры в Киеве мне стоило больше 3000 грн,однокомнатной под 2000. Сейчас расскажут что можно было оформить субсидию и платить не более 20% от суммы основных начислений,вот только для этого нужно было принести справки о доходах всех прописанных которые уже и не живут в Украине и выписать их нельзя. А потом последует совет от доброхотов этого форума продать эту квартиру и переехать в худшую меньшей площади или вообще в дальнее село. В России ,кстати,что-то подобное украинским субсидиям есть,но там другой механизм в который не вникал