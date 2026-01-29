prodigy написав: ЛАД написав:
........
Но в отличие от современных высококвалифицированных экономистов мы понимали, почему так.
походу, ви нічого "не поняли", навіть сьогодні
після одної кривавої війни (ДСВ) ссср почав готуватись до третьої світової,
........ ліс був вкрайне потрібен для більш важливих речей:
будували бараки для полонених німців , а також будували бараки для військових частин в окупованій Польші, Чехії, західний Белорусі і Украні
Но одно крыло было разбито авиабомбой ещё очень долго.
ссср почав ядерну гонку озброєнь, сотні ракетних установок, сотні підводних човнів, про тисячі танків якось не зручно...
а школа в Харкові стоїть не ремонтована, це у 1956/57рр тобто 12-14 років пісял визволення Харківщини, а Ви все розуміли))) та нічого ви навіть сьогодні не розумієте.
...........
"походу, ви
нічого "не поняли", навіть сьогодні".
"бараки для полонених німців , а також будували бараки для військових частин в окупованій Польші, Чехії, західний Белорусі і Украні" были не нужны? Солдаты, прошедшие войну, должны были продолжать жить в окопах? или где?
А после той войны люди были готовы на всё, чтобы не было новой и не было разрушений и оккупации. Ваше поколение уже, возможно, смеялось над фразой, ставшей по нынешней терминологии мемом: "Лишь бы не было войны!". Но тогда так и было. Люди так и чувствовали.
"та нічого ви навіть сьогодні не розумієте" - странно читать в 2025 такое, как вы написали.
Украина не готувалася до війни, мало выделяла денег на оборону и вооружения. Если бы не помощь Запада, где сегодня проходила бы ЛБЗ? Скорее всего, война закончилась бы ещё пару лет назад. Вы не пропустили - за годы войны нам (по данным ИИ) поставили примерно 1 млрд. стрелковых патронов и не менее 8,5 млн. артиллерийских и минометных боеприпасов всех типов и калибров? Я уж не говорю о более серьёзных вещах. Или вы думаете, что армия смогла бы оказать героическое сопротивление "лопатами Кулебы"?
Предубеждённость и зашоренность не лечатся.
P.s. А школа в Харькове стояла не ремонтована не у 1956/57рр, а несколько позже (до какого года точно не помню, врать не буду).
P.p.s. Перед Banderlog
"ом вы так и не извинились. Спасибо модераторам - подчистили за вами.