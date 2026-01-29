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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18172181731817418175
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 11:11

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  pesikot написав:маленька кімната+сумісний санвузол+сумісна вітальня з кухнею

Это точно про совок?
Сейчас и квартиры и дома проектируют именно так.
Добавился только ещё вариант однокомнатной двухуровневой квартиры 😁

Песикот ввёл вас в заблуждение. :)
У "патриота" песикота проблемы с украинским языком.
У меня не было "сумісної вітальні з кухнею".
У меня был "сумісний передпокій з кухнею".
Вітальня это гостиная, а прихожая это передпокій.
Хотя сегодня строят миниквартиры, которые уже недалеки и от такого.

Якось в середині 2010-х приїздив в Харків, випадково побачив в метро рекламу "нового ЖК", що був переробленим зі старого ще радянського готелю. Я там раз зупинявся у відрядженні. Чому впевнений, що перероблений - бо квартири продавалися як апартаменти, такго ж метражу як номери. Так там все об'єднано, ну крім санвузла :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 11:44

треба посилюватим мобилазаційні заходи...

❗️Щоб гарантовано відбити можливий наступ з Білорусі, Україні необхідно сформувати нові бригади. Можна заощадити на формуванні бригад сьогодні й заплатити територією завтра, — головком Сирський
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 12:00

  prodigy написав:
  ЛАД написав:........
Но в отличие от современных высококвалифицированных экономистов мы понимали, почему так.


походу, ви нічого "не поняли", навіть сьогодні
після одної кривавої війни (ДСВ) ссср почав готуватись до третьої світової,
........ ліс був вкрайне потрібен для більш важливих речей:
будували бараки для полонених німців , а також будували бараки для військових частин в окупованій Польші, Чехії, західний Белорусі і Украні

Но одно крыло было разбито авиабомбой ещё очень долго.


ссср почав ядерну гонку озброєнь, сотні ракетних установок, сотні підводних човнів, про тисячі танків якось не зручно...
а школа в Харкові стоїть не ремонтована, це у 1956/57рр тобто 12-14 років пісял визволення Харківщини, а Ви все розуміли))) та нічого ви навіть сьогодні не розумієте.
...........

"походу, ви нічого "не поняли", навіть сьогодні".
"бараки для полонених німців , а також будували бараки для військових частин в окупованій Польші, Чехії, західний Белорусі і Украні" были не нужны? Солдаты, прошедшие войну, должны были продолжать жить в окопах? или где?

А после той войны люди были готовы на всё, чтобы не было новой и не было разрушений и оккупации. Ваше поколение уже, возможно, смеялось над фразой, ставшей по нынешней терминологии мемом: "Лишь бы не было войны!". Но тогда так и было. Люди так и чувствовали.

"та нічого ви навіть сьогодні не розумієте" - странно читать в 2025 такое, как вы написали.
Украина не готувалася до війни, мало выделяла денег на оборону и вооружения. Если бы не помощь Запада, где сегодня проходила бы ЛБЗ? Скорее всего, война закончилась бы ещё пару лет назад. Вы не пропустили - за годы войны нам (по данным ИИ) поставили примерно 1 млрд. стрелковых патронов и не менее 8,5 млн. артиллерийских и минометных боеприпасов всех типов и калибров? Я уж не говорю о более серьёзных вещах. Или вы думаете, что армия смогла бы оказать героическое сопротивление "лопатами Кулебы"?

Предубеждённость и зашоренность не лечатся.

P.s. А школа в Харькове стояла не ремонтована не у 1956/57рр, а несколько позже (до какого года точно не помню, врать не буду).

P.p.s. Перед Banderlog"ом вы так и не извинились. Спасибо модераторам - подчистили за вами.
ЛАД
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