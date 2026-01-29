Додано: Чет 25 чер, 2026 12:55

Letusrock написав: щось кисло на гілці.. польські ордери всі солідарно повернули чи ще думаємо?

А по розслідуванню від "Бабель" про Скелю що люди кажуть, крім канонічного "головне що не буряти" ? щось кисло на гілці.. польські ордери всі солідарно повернули чи ще думаємо?А по розслідуванню від "Бабель" про Скелю що люди кажуть, крім канонічного "головне що не буряти" ?

Доволі неоднозначна тема. Я не прихильник методів "Скелі". Чому не прихильник?Бо якщо нічого не міняти, то такі методи розповзуться, як ракова пухлина по ЗСУ, і з часом дійдуть і до мене теж. Бо там, якщо ти помітив, і капітанів теж пи**.Але проблема трохи в іншому. Верховний головноєбланствующий з монодовбойобами створили в тилу "армію" з "людей, більш потрібних в тилу", як от летусрок, шаман, пісьокіт, дюрі бачі та сини будівельника.Ці люди(ухилянти, якщо відверто) фактично звільнені від виконання військового обовʼязку через надання їм бронювань та відстрочок.Таким чином весь тягар мобілізаційного навантаження припадає саме на "низи": все нижчі та нижчі, мірою того, як "суспільна середина", укомплектована з добровольців 2022-го, поступово "вимилась": на сьогодні ті з них, хто не загинув, і не знайшив причин для звільнення, всі вже отримали тяжкі поранення обмежену придатність.Тому ТЦК шляхом "бусифікації" гребе здебільшого алкашів, наркоманів, ідіотів та шизофреніків.І тут просте питання: як із такого контингенту зробити "штурмовиків"? Бо Сирський абсолютно правий в тому, що виграти війну, сидячи в обороні, неможливо. Людство, на жаль, ще не винайшло інших методів на це, окрім "методів", які застосовують у "Скелі".Тому корінь роблеми, - в політиці президента Зеленського, який в інтересах своїх рейтингів свідомо звільнив "еліту", її "обслугу" та навіть її "кріпаків" на підприємствах і в установах, що мають "бронь", від обовʼязку воювати за свою країну особисто. Ну і в ухилянтах, які патріотично ховаються за папірчиками.