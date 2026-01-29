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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18173181741817518176
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 13:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И это в результате размещения одной военной базы СССР вблизи США.
Солонин вам не рассказывал, сколько военных баз США было вблизи СССР?
Но вы можете и дальше считать, что СССР "почав ядерну гонку озброєнь".

США збиралися нападати на СССР?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 13:19

ЛАД

А после той войны люди были готовы на всё, чтобы не было новой и не было разрушений и оккупации. Ваше поколение уже, возможно, смеялось над фразой, ставшей по нынешней терминологии мемом: "Лишь бы не было войны!". Но тогда так и было. Люди так и чувствовали.


всі так вважали, я також
моє покоління це наступне за вашим, працював я на пасажирському судні(1987-1989),
де капітан був покоління мого батька (1939-1941рр), старпом 1951-52 (тобто ваше),
другий помічник 1954-1956, я (третій пом)1964, четвертий пом(1964)

але після колапсу совка виявилось, що не всі гроші потратили на зброю,
у 1988році в москві створили СОВКОМФЛОТ

Акционерное коммерческое предприятие «Советский коммерческий флот» (АКП «Совкомфлот») было создано на основании приказа Министерства морского флота СССР от 3 июня 1988 года.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BE%D1%82

ЧМП працювало гарно, було не першому місці по багатьом показникам, а гроші на купівлю суден витрачав СОВКОМФЛОТ, і власником був саме він, а не ЧМП(яке заробило валюту).
Після роспаду СССР для пристойності вони до 1995р пограли з Україною в СНГ, а потім сказали, це наше-повертайте нам

на Кіпрі була создана компанія UNICOM (менеджемент суден), я перейшов з ЧМП у UNICOM(Acomarit) влітку 1994р(бо в ЧМП отримував 400дол, а тут 1650дол вторим помічником), в UNICOM Одесі було 56-58 суден в круінгу.
в 1996р росіяне забрали 50 суден з Одеси до Новоросійську/Санкт Петербургу і в Одесі в UNICOM/Асomarit залишилось 6-7 суден, багато моряків втратили роботу (повернутись в ЧМП не мало сенку, їх суда більшість були під арештом, ЗП затримували до 2х років)
а росіяне забрали всі найкраші суда: Максим Горькій, Одесса, Федор Достоевский і 45 балкерів (5-6 років, свіжі) яке "купило" ЧМП у період 1988-1993рр, а виявилось, не ЧМП а СОВКОМФЛОТ власник.
Екіпажів у росіян не було, вони почали запрошувати на роботу 4 топів(капітан/старпом, стармех/другий мех), дехто поїхав у Новоросійськ.

і тоді все стало на свої места-що лозунги , кінофільми
поплакати на Піскаревке, чи у вічного вогню в Александровском парке, це для лохів

Горели Днепр, Нева и Волга,
Горели небо и поля...
Одна беда, одна тревога,
Одна судьба, одна земля...
На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали.
Где те, кого мы потеряли
На всю оставшуюся жизнь?


а дачі на Кіпрі і яхти -це інше,
тому мене давно не бентежить, що ви і ще 50млн росіян вірять що НАТО НАПАДЕ,
і досі живуть в бараках 1948р збудовані

Катцо пісав про втрачені заводи і фабрики(які залишились після ссср).
Директора заводів, це советська номенклатура, вони що хотіли знищити свої заводи/порти
де пропрацювали по 30 років, зробили карьеру і їх в обличчя знав кожний мешканець Миколаїва чи Ілічевська?
А росіяни сперше, розворовали свою країну,1995 (але Чубайс),
раптово стали міліардерами і бажали скупити українські підприємства і порти.
Тому щось скупили, але намагались довести до банкрутства, те що не скупили
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 13:31

  ЛАД написав:
  prodigy написав:.........
ссср почав ядерну гонку озброєнь, сотні ракетних установок, сотні підводних човнів, про тисячі танків якось не зручно...
а школа в Харкові стоїть не ремонтована, це у 1956/57рр тобто 12-14 років пісял визволення Харківщини, а Ви все розуміли))) та нічого ви навіть сьогодні не розумієте.
.............

Это точно?
Солонин вам рассказал?
ЯО на вооружение принял первым СССР?
Единственной страной, применившей ЯО на практике, был СССР?
О Карибском кризисе вы, надеюсь, слышали.
На тот момент:
К 1960 году США имели значительное преимущество в стратегических ядерных силах. Для сравнения: американцы на вооружении имели примерно 6000 боеголовок, а в СССР было только около 300. К 1962 году на вооружении США находилось более 1300 бомбардировщиков, способных доставить на территорию СССР около 3000 ядерных зарядов[3]. Кроме того, на вооружении США стояли 183 МБР «Атлас» и «Титан»[4] и 144 ракеты «Поларис» на девяти атомных подводных лодках типа «Джордж Вашингтон» и «Этен Аллен»[5]. Советский Союз имел возможность доставить на территорию США около 300 боезарядов, в основном с помощью стратегической авиации и МБР Р-7 и Р-16, имевших низкую степень боеготовности и высокую стоимость создания стартовых комплексов, что не позволяло произвести масштабное развёртывание этих систем.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
Не нравится русская Вики, можете посмотреть https://en.wikipedia.org/wiki/Cuban_Missile_Crisis. Соотношение сил там оценивается примерно так же.
Кстати, там интересный момент:
Компромисс поставил Хрущёва и Советский Союз в неловкое положение, поскольку вывод американских ракет из Италии и Турции был секретной сделкой между Кеннеди и Хрущёвым, и Советы воспринимались как отступающие от ситуации, которую они сами и спровоцировали. Падение Хрущёва с поста два года спустя отчасти произошло из-за неловкости Политбюро Советского Союза как из-за последующих уступок Хрущёва США, так и из-за его некомпетентности в провоцировании кризиса. По словам советского посла в США Анатолия Добрынина , высшее советское руководство восприняло кубинский исход как «удар по своему престижу, граничащий с унижением».

Там же:
Это противостояние широко считается самым близким к эскалации в полномасштабную ядерную войну событием в истории холодной войны .

И это в результате размещения одной военной базы СССР вблизи США.
Солонин вам не рассказывал, сколько военных баз США было вблизи СССР?
Но вы можете и дальше считать, что СССР "почав ядерну гонку озброєнь".


ЛАД, ви дійсно недолугий дідуган?
США надав ссср стільки домоги, без якої перемога була неможлива і за 12 років війни а за це все Хрущев везе таємно ракети на Кубу, це знаете як вигладяє-нас*рати на порозі квартири

ЛАД, припиніть театрально заламувати руки, це виглядає кумедно.
СССР не мав права так поступати, ніхто на нього нападать не збирався,
а всі погрози від СССР американці сприймали серьозно
(частково це пояснювалось впливовим військовим лобі, яким вигідно було мати роздутий військовий бюджет, хлопчики (генерали/адмірали)люблять бавитись у війну

американці досі вважають себе великими БОСАМИ(Трамп каже-я тут бос)
як вони приймали Зеленського, не забули і як вони кажуть сьогодні
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 13:37

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:И это в результате размещения одной военной базы СССР вблизи США.
Солонин вам не рассказывал, сколько военных баз США было вблизи СССР?
Но вы можете и дальше считать, что СССР "почав ядерну гонку озброєнь".

США збиралися нападати на СССР?


ні, це СССР погрожував дойти танками до Ла Маншу за один день з Берліну :mrgreen:

миролюбива країна, а поведінка завджи була як у Лаврова
Глава МИД РФ Сергей Лавров нецензурно выругался, перепутав журналиста из Йемена с другим участником встречи.
"кто Йемен, да ну нах!"

Помимо нецензурной лексики, которая показывает уровень дипломатии России, Лавров сделал ряд заявлений.
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 13:43

sashaqbl
Не берусь судить о сегодняшней системе бронирования, но оно необходимо и существовало и в СССР во время ВОВ или как там её называть. И бронировали руководящий состав, квалифицированных рабочих, работников инфраструктуры, научную и культурную элиту.
Сегодня 3 категория точно намного многочисленнее, чем тогда.
По состоянию на 23 мая (2026) в Украине официально забронировано от мобилизации более 1,3 миллиона работников. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев во время эфира телемарафона.
По его словам, количество забронированных работников в стране в последние годы остается относительно стабильным. Оно колеблется в пределах от 1,1 до 1,3 миллиона человек.
https://today.ua/ru/490138-stalo-vidomo-skilki-ukrayinciv-mayut-bron-vid-mobilizaciyi-u-2026-roci-minekonomiki/#google_vignette
В СССР было +- 3 млн. % забронированных тогда составлял в среднем до 10–15% по стране, но в промышленных центрах процент забронированных был значительно выше. Например, в Москве на пике мобилизации численность забронированных достигала до 45% от общего числа военнообязанных в городе. Из деревень призывали значительно больше, чем из городов.
При этом: "Накануне войны численность вооруженных сил СССР превысила 5,8 млн человек. Еще 29,5 млн были призваны в военные годы" - https://www.dp.ru/a/2017/05/04/Nevospolnimie_poteri. Итого через армию прошли 35 млн. человек. Примерно каждый шестой гражданин СССР. Мужчин призывного возраста (от 18 до 50 лет) к 22.06.1941 было всего примерно 40-43 млн.
Думаю, всё же основная проблема не в бронировании.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 13:47

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:И это в результате размещения одной военной базы СССР вблизи США.
Солонин вам не рассказывал, сколько военных баз США было вблизи СССР?
Но вы можете и дальше считать, что СССР "почав ядерну гонку озброєнь".

США збиралися нападати на СССР?

СССР собирался нападать на США?
Вопрос был о том, кто начал "ядерну гонку озброєнь".
А угрозу нападения можно оценивать по-разному. Главное, что в итоге обошлось "холодной" войной, которая не перешла в "горячую".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 13:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:СССР собирался нападать на США?
Вопрос был о том, кто начал "ядерну гонку озброєнь".
А угрозу нападения можно оценивать по-разному. Главное, что в итоге обошлось "холодной" войной, которая не перешла в "горячую".

СССР окупував крїни східної Європи, і загрожував країнам Західної Європи та південних Балканів. Це виглядало як повернення до політики експорту революції і виглядало загроззою для Заходу. Натомість в чому полягала загроза СССР зі сторони Заходу?
Ядерну гонку озброєнь розпочали під час другої світової війни. І тоді це було доцільно. А от після завершення війни, продовжив її таки СССР без прямих загроз з боку країн Заходу.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 13:58

  prodigy написав:.............
США надав ссср стільки домоги, без якої перемога була неможлива і за 12 років війни а за це все Хрущев везе таємно ракети на Кубу, це знаете як вигладяє-нас*рати на порозі квартири
Вы ничего не путаете?
А без участия СССР перемога була можлива?

ЛАД, припиніть театрально заламувати руки, це виглядає кумедно.
СССР не мав права так поступати, ніхто на нього нападать не збирався,
а всі погрози від СССР американці сприймали серьозно
(частково це пояснювалось впливовим військовим лобі, яким вигідно було мати роздутий військовий бюджет, хлопчики (генерали/адмірали)люблять бавитись у війну

американці досі вважають себе великими БОСАМИ(Трамп каже-я тут бос)
як вони приймали Зеленського, не забули і як вони кажуть сьогодні
Может, и не собирались.
Но я вам привел цифры и задал вопросы. Могу ещё добавить - для чего было создавать военные базы США по всему миру и, в частности, в Турции?
Вы ни на что не ответили, а, как вы выразились, "театрально заломили руки". И это действительно "виглядає кумедно".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 14:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но я вам привел цифры и задал вопросы. Могу ещё добавить - для чего было создавать военные базы США по всему миру и, в частности, в Турции?
Вы ни на что не ответили, а, как вы выразились, "театрально заломили руки". И это действительно "виглядає кумедно".

Я ж Вам написав вище: СССР окупував країни Східної Європи.
Стосовно зокрема Туреччини: ходять слухи, що СССР вимагав перегляду конвенції Монтре і спільного контролю над Босфором.
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