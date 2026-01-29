Додано: Чет 25 чер, 2026 13:19

А после той войны люди были готовы на всё, чтобы не было новой и не было разрушений и оккупации. Ваше поколение уже, возможно, смеялось над фразой, ставшей по нынешней терминологии мемом: "Лишь бы не было войны!". Но тогда так и было. Люди так и чувствовали.

Акционерное коммерческое предприятие «Советский коммерческий флот» (АКП «Совкомфлот») было создано на основании приказа Министерства морского флота СССР от 3 июня 1988 года.

Горели Днепр, Нева и Волга,

Горели небо и поля...

Одна беда, одна тревога,

Одна судьба, одна земля...

На всю оставшуюся жизнь

Нам хватит горя и печали.

Где те, кого мы потеряли

На всю оставшуюся жизнь?

всі так вважали, я такожмоє покоління це наступне за вашим, працював я на пасажирському судні(1987-1989),де капітан був покоління мого батька (1939-1941рр), старпом 1951-52 (тобто ваше),другий помічник 1954-1956, я (третій пом)1964, четвертий пом(1964)але після колапсу совка виявилось, що не всі гроші потратили на зброю,у 1988році в москві створили СОВКОМФЛОТЧМП працювало гарно, було не першому місці по багатьом показникам, а гроші на купівлю суден витрачав СОВКОМФЛОТ, і власником був саме він, а не ЧМП(яке заробило валюту).Після роспаду СССР для пристойності вони до 1995р пограли з Україною в СНГ, а потім сказали, це наше-повертайте намна Кіпрі була создана компанія UNICOM (менеджемент суден), я перейшов з ЧМП у UNICOM(Acomarit) влітку 1994р(бо в ЧМП отримував 400дол, а тут 1650дол вторим помічником), в UNICOM Одесі було 56-58 суден в круінгу.в 1996р росіяне забрали 50 суден з Одеси до Новоросійську/Санкт Петербургу і в Одесі в UNICOM/Асomarit залишилось 6-7 суден, багато моряків втратили роботу (повернутись в ЧМП не мало сенку, їх суда більшість були під арештом, ЗП затримували до 2х років)а росіяне забрали всі найкраші суда: Максим Горькій, Одесса, Федор Достоевский і 45 балкерів (5-6 років, свіжі) яке "купило" ЧМП у період 1988-1993рр, а виявилось, не ЧМП а СОВКОМФЛОТ власник.Екіпажів у росіян не було, вони почали запрошувати на роботу 4 топів(капітан/старпом, стармех/другий мех), дехто поїхав у Новоросійськ.і тоді все стало на свої места-що лозунги , кінофільмипоплакати на Піскаревке, чи у вічного вогню в Александровском парке, це для лохіва дачі на Кіпрі і яхти -це інше,тому мене давно не бентежить, що ви і ще 50млн росіян вірять що НАТО НАПАДЕ,і досі живуть в бараках 1948р збудованіКатцо пісав про втрачені заводи і фабрики(які залишились після ссср).Директора заводів, це советська номенклатура, вони що хотіли знищити свої заводи/портиде пропрацювали по 30 років, зробили карьеру і їх в обличчя знав кожний мешканець Миколаїва чи Ілічевська?А росіяни сперше, розворовали свою країну,1995 (але Чубайс),раптово стали міліардерами і бажали скупити українські підприємства і порти.Тому щось скупили, але намагались довести до банкрутства, те що не скупили