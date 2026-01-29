ЛАД написав:И это в результате размещения одной военной базы СССР вблизи США. Солонин вам не рассказывал, сколько военных баз США было вблизи СССР? Но вы можете и дальше считать, что СССР "почав ядерну гонку озброєнь".
А после той войны люди были готовы на всё, чтобы не было новой и не было разрушений и оккупации. Ваше поколение уже, возможно, смеялось над фразой, ставшей по нынешней терминологии мемом: "Лишь бы не было войны!". Но тогда так и было. Люди так и чувствовали.
всі так вважали, я також моє покоління це наступне за вашим, працював я на пасажирському судні(1987-1989), де капітан був покоління мого батька (1939-1941рр), старпом 1951-52 (тобто ваше), другий помічник 1954-1956, я (третій пом)1964, четвертий пом(1964)
але після колапсу совка виявилось, що не всі гроші потратили на зброю, у 1988році в москві створили СОВКОМФЛОТ
Акционерное коммерческое предприятие «Советский коммерческий флот» (АКП «Совкомфлот») было создано на основании приказа Министерства морского флота СССР от 3 июня 1988 года.
ЧМП працювало гарно, було не першому місці по багатьом показникам, а гроші на купівлю суден витрачав СОВКОМФЛОТ, і власником був саме він, а не ЧМП(яке заробило валюту). Після роспаду СССР для пристойності вони до 1995р пограли з Україною в СНГ, а потім сказали, це наше-повертайте нам
на Кіпрі була создана компанія UNICOM (менеджемент суден), я перейшов з ЧМП у UNICOM(Acomarit) влітку 1994р(бо в ЧМП отримував 400дол, а тут 1650дол вторим помічником), в UNICOM Одесі було 56-58 суден в круінгу. в 1996р росіяне забрали 50 суден з Одеси до Новоросійську/Санкт Петербургу і в Одесі в UNICOM/Асomarit залишилось 6-7 суден, багато моряків втратили роботу (повернутись в ЧМП не мало сенку, їх суда більшість були під арештом, ЗП затримували до 2х років) а росіяне забрали всі найкраші суда: Максим Горькій, Одесса, Федор Достоевский і 45 балкерів (5-6 років, свіжі) яке "купило" ЧМП у період 1988-1993рр, а виявилось, не ЧМП а СОВКОМФЛОТ власник. Екіпажів у росіян не було, вони почали запрошувати на роботу 4 топів(капітан/старпом, стармех/другий мех), дехто поїхав у Новоросійськ.
і тоді все стало на свої места-що лозунги , кінофільми поплакати на Піскаревке, чи у вічного вогню в Александровском парке, це для лохів
Горели Днепр, Нева и Волга, Горели небо и поля... Одна беда, одна тревога, Одна судьба, одна земля... На всю оставшуюся жизнь Нам хватит горя и печали. Где те, кого мы потеряли На всю оставшуюся жизнь?
а дачі на Кіпрі і яхти -це інше, тому мене давно не бентежить, що ви і ще 50млн росіян вірять що НАТО НАПАДЕ, і досі живуть в бараках 1948р збудовані
Катцо пісав про втрачені заводи і фабрики(які залишились після ссср). Директора заводів, це советська номенклатура, вони що хотіли знищити свої заводи/порти де пропрацювали по 30 років, зробили карьеру і їх в обличчя знав кожний мешканець Миколаїва чи Ілічевська? А росіяни сперше, розворовали свою країну,1995 (але Чубайс), раптово стали міліардерами і бажали скупити українські підприємства і порти. Тому щось скупили, але намагались довести до банкрутства, те що не скупили
prodigy написав:......... ссср почав ядерну гонку озброєнь, сотні ракетних установок, сотні підводних човнів, про тисячі танків якось не зручно... а школа в Харкові стоїть не ремонтована, це у 1956/57рр тобто 12-14 років пісял визволення Харківщини, а Ви все розуміли))) та нічого ви навіть сьогодні не розумієте. .............
Это точно? Солонин вам рассказал? ЯО на вооружение принял первым СССР? Единственной страной, применившей ЯО на практике, был СССР? О Карибском кризисе вы, надеюсь, слышали. На тот момент:
К 1960 году США имели значительное преимущество в стратегических ядерных силах. Для сравнения: американцы на вооружении имели примерно 6000 боеголовок, а в СССР было только около 300. К 1962 году на вооружении США находилось более 1300 бомбардировщиков, способных доставить на территорию СССР около 3000 ядерных зарядов[3]. Кроме того, на вооружении США стояли 183 МБР «Атлас» и «Титан»[4] и 144 ракеты «Поларис» на девяти атомных подводных лодках типа «Джордж Вашингтон» и «Этен Аллен»[5]. Советский Союз имел возможность доставить на территорию США около 300 боезарядов, в основном с помощью стратегической авиации и МБР Р-7 и Р-16, имевших низкую степень боеготовности и высокую стоимость создания стартовых комплексов, что не позволяло произвести масштабное развёртывание этих систем.
Компромисс поставил Хрущёва и Советский Союз в неловкое положение, поскольку вывод американских ракет из Италии и Турции был секретной сделкой между Кеннеди и Хрущёвым, и Советы воспринимались как отступающие от ситуации, которую они сами и спровоцировали. Падение Хрущёва с поста два года спустя отчасти произошло из-за неловкости Политбюро Советского Союза как из-за последующих уступок Хрущёва США, так и из-за его некомпетентности в провоцировании кризиса. По словам советского посла в США Анатолия Добрынина , высшее советское руководство восприняло кубинский исход как «удар по своему престижу, граничащий с унижением».
Там же:
Это противостояние широко считается самым близким к эскалации в полномасштабную ядерную войну событием в истории холодной войны .
И это в результате размещения одной военной базы СССР вблизи США. Солонин вам не рассказывал, сколько военных баз США было вблизи СССР? Но вы можете и дальше считать, что СССР "почав ядерну гонку озброєнь".
ЛАД, ви дійсно недолугий дідуган? США надав ссср стільки домоги, без якої перемога була неможлива і за 12 років війни а за це все Хрущев везе таємно ракети на Кубу, це знаете як вигладяє-нас*рати на порозі квартири
ЛАД, припиніть театрально заламувати руки, це виглядає кумедно. СССР не мав права так поступати, ніхто на нього нападать не збирався, а всі погрози від СССР американці сприймали серьозно (частково це пояснювалось впливовим військовим лобі, яким вигідно було мати роздутий військовий бюджет, хлопчики (генерали/адмірали)люблять бавитись у війну
американці досі вважають себе великими БОСАМИ(Трамп каже-я тут бос) як вони приймали Зеленського, не забули і як вони кажуть сьогодні
ЛАД написав:И это в результате размещения одной военной базы СССР вблизи США. Солонин вам не рассказывал, сколько военных баз США было вблизи СССР? Но вы можете и дальше считать, что СССР "почав ядерну гонку озброєнь".
США збиралися нападати на СССР?
ні, це СССР погрожував дойти танками до Ла Маншу за один день з Берліну
миролюбива країна, а поведінка завджи була як у Лаврова
Глава МИД РФ Сергей Лавров нецензурно выругался, перепутав журналиста из Йемена с другим участником встречи. "кто Йемен, да ну нах!"
Помимо нецензурной лексики, которая показывает уровень дипломатии России, Лавров сделал ряд заявлений.
sashaqbl Не берусь судить о сегодняшней системе бронирования, но оно необходимо и существовало и в СССР во время ВОВ или как там её называть. И бронировали руководящий состав, квалифицированных рабочих, работников инфраструктуры, научную и культурную элиту. Сегодня 3 категория точно намного многочисленнее, чем тогда.
По состоянию на 23 мая (2026) в Украине официально забронировано от мобилизации более 1,3 миллиона работников. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев во время эфира телемарафона. По его словам, количество забронированных работников в стране в последние годы остается относительно стабильным. Оно колеблется в пределах от 1,1 до 1,3 миллиона человек.
ЛАД написав:И это в результате размещения одной военной базы СССР вблизи США. Солонин вам не рассказывал, сколько военных баз США было вблизи СССР? Но вы можете и дальше считать, что СССР "почав ядерну гонку озброєнь".
США збиралися нападати на СССР?
СССР собирался нападать на США? Вопрос был о том, кто начал "ядерну гонку озброєнь". А угрозу нападения можно оценивать по-разному. Главное, что в итоге обошлось "холодной" войной, которая не перешла в "горячую".
ЛАД написав:СССР собирался нападать на США? Вопрос был о том, кто начал "ядерну гонку озброєнь". А угрозу нападения можно оценивать по-разному. Главное, что в итоге обошлось "холодной" войной, которая не перешла в "горячую".
СССР окупував крїни східної Європи, і загрожував країнам Західної Європи та південних Балканів. Це виглядало як повернення до політики експорту революції і виглядало загроззою для Заходу. Натомість в чому полягала загроза СССР зі сторони Заходу? Ядерну гонку озброєнь розпочали під час другої світової війни. І тоді це було доцільно. А от після завершення війни, продовжив її таки СССР без прямих загроз з боку країн Заходу.
prodigy написав:............. США надав ссср стільки домоги, без якої перемога була неможлива і за 12 років війни а за це все Хрущев везе таємно ракети на Кубу, це знаете як вигладяє-нас*рати на порозі квартири
Вы ничего не путаете? А без участия СССР перемога була можлива?
ЛАД, припиніть театрально заламувати руки, це виглядає кумедно. СССР не мав права так поступати, ніхто на нього нападать не збирався, а всі погрози від СССР американці сприймали серьозно (частково це пояснювалось впливовим військовим лобі, яким вигідно було мати роздутий військовий бюджет, хлопчики (генерали/адмірали)люблять бавитись у війну
американці досі вважають себе великими БОСАМИ(Трамп каже-я тут бос) як вони приймали Зеленського, не забули і як вони кажуть сьогодні
Может, и не собирались. Но я вам привел цифры и задал вопросы. Могу ещё добавить - для чего было создавать военные базы США по всему миру и, в частности, в Турции? Вы ни на что не ответили, а, как вы выразились, "театрально заломили руки". И это действительно "виглядає кумедно".
ЛАД написав:Но я вам привел цифры и задал вопросы. Могу ещё добавить - для чего было создавать военные базы США по всему миру и, в частности, в Турции? Вы ни на что не ответили, а, как вы выразились, "театрально заломили руки". И это действительно "виглядає кумедно".
Я ж Вам написав вище: СССР окупував країни Східної Європи. Стосовно зокрема Туреччини: ходять слухи, що СССР вимагав перегляду конвенції Монтре і спільного контролю над Босфором. Зокрема, нота від 19 березня 1945 року про необхідність перегляду доктини Монтре. Нота від 7 серпня 1946 року - СССР стверджує, що Туреччина не може одноосібно контролювати протоки. Можливо саме тому США надали Туреччині військову і економічну допомогу, створили військові бази. Можливо саме така "миролюбна" політика СССР пізніше стала причиною холодної війни? ЛАД прокоментуйте будь ласка.