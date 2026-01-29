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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 25 чер, 2026 14:24
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Но я вам привел цифры и задал вопросы. Могу ещё добавить - для чего было создавать военные базы США по всему миру и, в частности, в Турции?
Вы ни на что не ответили, а, как вы выразились, "театрально заломили руки". И это действительно "виглядає кумедно".
Я ж Вам написав вище: СССР окупував країни Східної Європи.
Стосовно зокрема Туреччини: ходять слухи, що СССР вимагав перегляду конвенції Монтре і спільного контролю над Босфором.
Сша теж окупували значну частину західної європи і створили підконтрольні уряди.
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Додано: Чет 25 чер, 2026 14:35
ЛАД написав:
sashaqbl
Не берусь судить о сегодняшней системе бронирования, но оно необходимо
...
Думаю, всё же основная проблема не в бронировании.
Ну як вам сказати. Можливо ідея в основі системи лежить і правильна. Але цифри говорять що працює це геть неправильно.
Є 1.3 млн. заброньованих. Загалом в резерві зареєстровано біля 6 млн., якщо не помиляюся. 1.3 заброньованих. 1.5 - в розшуку. А де ще понад 3 млн.?
Тут вилазить цікаві моменти. Відстрочки для студентів, аспірантів, наукових та педагогічних працівників. Скільки військовозобовязаних стали "педагогами" чи "студентами" та "аспірантами".
Відстрочки по стану здоровя та догляду. Тут на форумі є один "патріот", який має відстрочку по стану здоровя. Але проблема в тому, що в мене в роті є кілька людей зі значно більшими проблемами зі здоровям.
Проблема в тому, що якщо нема людей, то треба знижувати вимоги по здоровю. Але робити це не як Макнамара і Сирський. А оцінювати потреби і знижувати для всіх.
Але такий сильний перетрух дуже сильно потурбує електорат Зеленського. Тому замість нормальних дій команда клоунів переклала відповідальність на найнижчу ланку: лікарів ВЛК та групи оповіщення. Взамін закривають очі на порушення закону та хабарі, поки ті виконують план.
В результаті гребуть алкашів, наркоманів, які точно до виборчої дільниці не дійдуть, але основна мала тилового болота в спокої.
В результаті, якщо ти вже в армії - то для тебе одні вимоги по здоровю, а поки на волі - зовсім інші.
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Додано: Чет 25 чер, 2026 14:38
sashaqbl написав: ЛАД написав:
СССР собирался нападать на США?
Вопрос был о том, кто начал "ядерну гонку озброєнь".
А угрозу нападения можно оценивать по-разному. Главное, что в итоге обошлось "холодной" войной, которая не перешла в "горячую".
СССР окупував крїни східної Європи, і загрожував країнам Західної Європи та південних Балканів. Це виглядало як повернення до політики експорту революції і виглядало загроззою для Заходу. Натомість в чому полягала загроза СССР зі сторони Заходу?
Ядерну гонку озброєнь розпочали під час другої світової війни. І тоді це було доцільно. А от після завершення війни, продовжив її таки СССР без прямих загроз з боку країн Заходу.
США "окупували країни західної Європи" и "загрожували країнам Східної Європи та південних Балканів". Це виглядало як повернення до політики придушення революції (комунізму).
Вы в курсе, что оккупация Австрии продолжалась до 1955 года и последний иностранный солдат (в т.ч. и советский) покинул территорию Австрии 25 октября 1955 года? И столица Австрии Вена была взята советскими войсками и находилась внутри
советской зоны оккупации?
Я выше привёл цифры количества ЯО и средств доставки. У США явное и подавляющее превосходство. Для чего?
В конце войны у США практически не было готового ЯО. То, что было, потратили на Японию. Почему они не предложили запретить ЯО? Тогда это было бы вполне реально. Но ДНЯО был заключён только в 1968, а ОСВ ещё позже - в 1972. После достижения примерного паритета.
Для чего Франция создала и провела первые испытания ЯО в 1960 и приняла его на вооружение в 1964 (на боевое дежурство заступили первые стратегические бомбардировщики Mirage IV, оснащенные свободнопадающими ядерными бомбами AN-11)? А если бы Де Голль вернулся к власти не в 1958, а раньше, то это произошло бы ещё быстрее.
Серийное производство первой советской атомной бомбы РДС-1 начато в марте 1951.
На 01.01.1951 у США было уже 438 ядерных боезарядов (авиабомб).
Динамика роста:
В конце 1949 года: 170 бомб
В конце 1950 года (на 01.01.1951): 438 бомб
В конце 1951 года: 832 бомбы.
Суммарная мощность: Совокупная взрывная сила всех американских ядерных зарядов на тот момент оценивалась примерно в 35,25 мегатонны в тротиловом эквиваленте.
Для сравнения, ядерный арсенал СССР на начало 1951 года исчислялся единичными экземплярами бомб РДС-1 (к концу 1951 года советская промышленность изготовила только 29 атомных бомб), что обеспечивало США колоссальное численное преимущество на первом этапе холодной войны.
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Додано: Чет 25 чер, 2026 14:39
Banderlog написав:
Сша теж окупували значну частину західної європи і створили підконтрольні уряди.
Не порівнюй х... з пальцем. США окупували тимчасово, до виборів.
Порівняй, що було, коли де Голь вирішив вийти з НАТО, і що було в Будапешті в 56 чи Празі в 68?
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Додано: Чет 25 чер, 2026 14:41
ЛАД написав:
Вы в курсе, что оккупация Австрии продолжалась до 1955 года и последний иностранный солдат (в т.ч. и советский) покинул территорию Австрии 25 октября 1955 года? И столица Австрии Вена была взята советскими войсками и находилась внутри советской зоны оккупации?
Я выше привёл цифры количества ЯО и средств доставки. У США явное и подавляющее превосходство. Для чего?
В конце войны у США практически не было готового ЯО. То, что было, потратили на Японию. Почему они не предложили запретить ЯО? Тогда это было бы вполне реально. Но ДНЯО был заключён только в 1968, а ОСВ ещё позже - в 1972. После достижения примерного паритета.
ЦЕ все було вже під час холодної війни. Але з чого вона почалась?
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Додано: Чет 25 чер, 2026 14:45
Banderlog написав:
Сша теж окупували значну частину західної європи і створили підконтрольні уряди.
То не порівняти з підконтрольністю що створили срср в соцтаборі. Уряди країн західної Європи в Вашингтон не літали за ЦУ, і США війська не вводили порядок наводить, як срср в Чехословаччині та Угорщині
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Додано: Чет 25 чер, 2026 14:47
Banderlog написав:США теж окупували значну частину західної європи і створили підконтрольні уряди
.
Не нужно перекручивать и впаривать тут советскую пропаганду, которой до сих пор болен путин и ко.
Демократические правительства создавались в условиях поддержки США. Этот тип правительств почти гарантирует миролюбивую политику государства как внешнюю, так и внутреннюю. И эта политика предоставляет широкую свободу в стране, как необходимое условие для успешного развития ее экономики, что в свою очередь обеспечивает процветание населения. И это процветание обеспечивается традиционно за счет работы, производства, торговли, а не за счет грабежей и убийств. Это сильная сторона демократии.
Вот если бы была демократия в росии, то никто бы там даже не подумал о военной агрессии против Украины, так как умирать для избирателя намного хуже, чем зарабатывать на торговле. Но автократия, к сожалению, с большой вероятностью через время (15 лет непрерывной власти) сходит с ума и у нее возникает желание повоевать, а причину они придумают для войны.
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Додано: Чет 25 чер, 2026 14:50
sashaqbl написав:
........
Я ж Вам написав вище: СССР окупував країни Східної Європи.
Стосовно зокрема Туреччини: ходять слухи, що СССР вимагав перегляду конвенції Монтре і спільного контролю над Босфором.
Зокрема, нота від 19 березня 1945 року про необхідність перегляду доктрини Монтре.
Нота від 7 серпня 1946 року - СССР стверджує, що Туреччина не може одноосібно контролювати протоки.
Можливо саме тому США надали Туреччині військову і економічну допомогу, створили військові бази.
Можливо саме така "миролюбна" політика СССР пізніше стала причиною холодної війни?ЛАД
прокоментуйте будь ласка.
Слухи обсуждать не буду.
Не знаю, может, и было.
Но нот и тверджень может быть много. Это не означает начало войны или даже подготовку к ней.
Ракеты средней дальности PGM-19 «Юпитер» США разместили в Турции с июня 1961 года по апрель 1962 года. Каждая ракета была оснащена термоядерной боеголовкой W49 мощностью 1,44 мегатонны (что примерно в 100 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму). Ракет было 15. Думаю, как минимум, одна предназначалась Харькову.
Для чего?
К 1961 никаких разговоров о пересмотре доктрины Монтре уже точно не было.
P.s. К предыдущему посту. Надеюсь о доктрине Трумэна по "сдерживанию коммунизма" вы слышали. Можете ещё посмотреть о гражданской войне в Греции 1946–1949 гг. И о том, как и кто нарушил соглашение в Варкизе (1945 г.). И о "белом терроре", который, как понимаете, проводили не коммунисты.
И, надеюсь, вы не воспринимаете всерьёз бред буратино выше о "демократических правительствах", которые будто бы не склонны к войне.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 25 чер, 2026 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 25 чер, 2026 14:57
ЛАД
Вы в курсе, что оккупация Австрии продолжалась до 1955 года и последний иностранный солдат (в т.ч. и советский) покинул территорию Австрии 25 октября 1955 года? И столица Австрии Вена была взята советскими войсками и находилась внутри советской зоны оккупации?
і що з того? згідно домовленностей в Ялті 1945р Австрія не відносилась до "зони інтересів СССР", так вирішили Рузьвет і Черчіль.
про окупацію Австрії я вам відповідав 3-4 місяця тому, ви знов "за рибу гроші"
Радянська окупація Австрії тривала з 1945 по 1955 рік. Територія була розділена на чотири зони (радянську, американську, британську та французьку), а столицю Відень спільно контролювали всі союзники.
Після підписання Державного договору Червона армія повністю покинула країну, а Австрія стала нейтральною державою.
Головні аспекти радянської присутності:
Встановлення зон: Радянська зона охоплювала переважно східну Австрію, включаючи Нижню Австрію, Бургенланд та північну частину землі Штирія.
Економічний демонтаж: На відміну від західних союзників, радянська адміністрація масово вивозила промислове обладнання, нафтові родовища Цістерсдорфа та рухомий склад як "трофейне майно".
Управління Віднем: Відень, як і Берлін, мав власні сектори контролю. Спочатку радянські війська зайняли всю столицю, але згодом місто було розділене на зони.
Виведення військ: У 1955 році СРСР погодився на виведення своїх формувань в обмін на обіцянку Австрії дотримуватися постійного нейтралітету та відмову вступати до НАТО.
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Додано: Чет 25 чер, 2026 14:57
ЛАД написав:
Не знаю, может, и было.
Но нот и тверджень может быть много. Это не означает начало войны или даже подготовку к ней.
Ракеты средней дальности PGM-19 «Юпитер» США разместили в Турции с июня 1961 года по апрель 1962 года. Каждая ракета была оснащена термоядерной боеголовкой W49 мощностью 1,44 мегатонны (что примерно в 100 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму). Ракет было 15. Думаю, как минимум, одна предназначалась Харькову.
Для чего?
К 1961 никаких разговоров о пересмотре доктрины Монтре уже точно не было.
Я ж вище навів дві ноти від СССР уряду Туреччини в 45 і 46 році. ДО ПОЧАТКУ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ.
І саме вони значною мірою спровокували і подальшу гонку озброєнь, і початок холодної війни і план Маршала.
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