Додано: Чет 25 чер, 2026 14:35

ЛАД написав: sashaqbl

Не берусь судить о сегодняшней системе бронирования, но оно необходимо

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Думаю, всё же основная проблема не в бронировании. sashaqblНе берусь судить о сегодняшней системе бронирования, но оно необходимо...Думаю, всё же основная проблема не в бронировании.

Ну як вам сказати. Можливо ідея в основі системи лежить і правильна. Але цифри говорять що працює це геть неправильно.Є 1.3 млн. заброньованих. Загалом в резерві зареєстровано біля 6 млн., якщо не помиляюся. 1.3 заброньованих. 1.5 - в розшуку. А де ще понад 3 млн.?Тут вилазить цікаві моменти. Відстрочки для студентів, аспірантів, наукових та педагогічних працівників. Скільки військовозобовязаних стали "педагогами" чи "студентами" та "аспірантами".Відстрочки по стану здоровя та догляду. Тут на форумі є один "патріот", який має відстрочку по стану здоровя. Але проблема в тому, що в мене в роті є кілька людей зі значно більшими проблемами зі здоровям.Проблема в тому, що якщо нема людей, то треба знижувати вимоги по здоровю. Але робити це не як Макнамара і Сирський. А оцінювати потреби і знижувати для всіх.Але такий сильний перетрух дуже сильно потурбує електорат Зеленського. Тому замість нормальних дій команда клоунів переклала відповідальність на найнижчу ланку: лікарів ВЛК та групи оповіщення. Взамін закривають очі на порушення закону та хабарі, поки ті виконують план.В результаті гребуть алкашів, наркоманів, які точно до виборчої дільниці не дійдуть, але основна мала тилового болота в спокої.В результаті, якщо ти вже в армії - то для тебе одні вимоги по здоровю, а поки на волі - зовсім інші.