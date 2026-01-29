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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1817618177181781817918180>
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 14:59

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:........
Я ж Вам написав вище: СССР окупував країни Східної Європи.
Стосовно зокрема Туреччини: ходять слухи, що СССР вимагав перегляду конвенції Монтре і спільного контролю над Босфором.
Зокрема, нота від 19 березня 1945 року про необхідність перегляду доктрини Монтре.
Нота від 7 серпня 1946 року - СССР стверджує, що Туреччина не може одноосібно контролювати протоки.
Можливо саме тому США надали Туреччині військову і економічну допомогу, створили військові бази.
Можливо саме така "миролюбна" політика СССР пізніше стала причиною холодної війни?
ЛАД прокоментуйте будь ласка.

Слухи обсуждать не буду.
Не знаю, может, и было.
Но нот и тверджень может быть много. Это не означает начало войны или даже подготовку к ней.
Ракеты средней дальности PGM-19 «Юпитер» США разместили в Турции с июня 1961 года по апрель 1962 года. Каждая ракета была оснащена термоядерной боеголовкой W49 мощностью 1,44 мегатонны (что примерно в 100 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму). Ракет было 15. Думаю, как минимум, одна предназначалась Харькову.
Для чего?
К 1961 никаких разговоров о пересмотре доктрины Монтре уже точно не было.


Для того, щоб створити противагу агресивним планам москви.
Корейський Боінг хто збив у 1983р?
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 15:00

  Faceless написав:
  Banderlog написав:Сша теж окупували значну частину західної європи і створили підконтрольні уряди.

То не порівняти з підконтрольністю що створили срср в соцтаборі. Уряди країн західної Європи в Вашингтон не літали за ЦУ, і США війська не вводили порядок наводить, як срср в Чехословаччині та Угорщині
ну в німеччині бази стояли.
І стоять до цих пір, на одній з баз сша, я був. Мощ впєчатляє. Загалом неоспоримо що сша діяло делікатніше, но контроль був встановлений і в греції, і в італії лівий рух був подавлений без білих перчаток і демократії
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 15:01

  Faceless написав:
  Banderlog написав:Сша теж окупували значну частину західної європи і створили підконтрольні уряди.

То не порівняти з підконтрольністю що створили срср в соцтаборі. Уряди країн західної Європи в Вашингтон не літали за ЦУ, і США війська не вводили порядок наводить, як срср в Чехословаччині та Угорщині


я дав посилання ЛАДу на миролюбивого Хрущева в Ростові і Новечеркаську,
а він позв вуха пропустив, даю ще раз

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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 15:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:лівий рух був подавлений без білих перчаток і демократії


ти про терористів ЧЕРВОНІ БРИГАДИ? чи Бозкурт(Сірі Вовки)?

Вторая половина 1970-х годов прошла в Турции под знаком крупномасштабного политического насилия. Ультраправые, ультралевые и государственные силовые структуры фактически вели друг с другом гражданскую войну малой интенсивности, напоминавшую Свинцовые семидесятые в Италии. С 1976 по 1980 в уличных столкновениях и терактах погибли более 5 тысяч человек[17]. «Серые волки» принимали в этих событиях самое активное участие.
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 15:08



Крим: дайте поїсти кацапам
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 15:18

більше бригад

  Xenon написав:треба посилюватим мобилазаційні заходи...

❗️Щоб гарантовано відбити можливий наступ з Білорусі, Україні необхідно сформувати нові бригади. Можна заощадити на формуванні бригад сьогодні й заплатити територією завтра, — головком Сирський

більше нових бригад - більше нових посад тилових офіцерів
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 15:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:
  Banderlog написав:лівий рух був подавлений без білих перчаток і демократії


ти про терористів ЧЕРВОНІ БРИГАДИ? чи Бозкурт(Сірі Вовки)?

Вторая половина 1970-х годов прошла в Турции под знаком крупномасштабного политического насилия. Ультраправые, ультралевые и государственные силовые структуры фактически вели друг с другом гражданскую войну малой интенсивности, напоминавшую Свинцовые семидесятые в Италии. С 1976 по 1980 в уличных столкновениях и терактах погибли более 5 тысяч человек[17]. «Серые волки» принимали в этих событиях самое активное участие.
Вы пишете какие-то рандомные словосочетания понятия не имея что именно
Причём тут "серые волки"? Совсем уж не знаете какию притянуть за уши? . Да и в красных бригадах от коммунизма только красный цвет. Они терроризировали классических левых, в 1978 убили христ.демократа Альдо моро за то что хотел взять в правительство представителей итальянской компартии. Я не первый раз вижу ваш шизофренический бред о том что весь терроризм 20 века был инспирироаан СССР, но век ИИ ваше псевдоисторические солонинские шняги уже не канают
fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 15:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

И всем правильно бандерлог написал начиная с 1945 США и ВБ старались зачистить по максимум от всего коммунистического наиподведомственных территориях. Летом 1945 англичане даже объединились с непереодетыми эсесовцами чтобы зачистить греческие острова от прокоммунистических партизан. И параллельно разрабатывали план "немыслимое" по объединению с остатками вермахта для удара по СССР
Это особенно для тех кто охвет-ахает от "парада" в Бресте 1939 еще до задолго до всех геноцидов
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 25 чер, 2026 15:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 15:27

невдобно якось вийшло

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:И это в результате размещения одной военной базы СССР вблизи США.
Солонин вам не рассказывал, сколько военных баз США было вблизи СССР?
Но вы можете и дальше считать, что СССР "почав ядерну гонку озброєнь".

США збиралися нападати на СССР?

з Іраном "невдобно якось вийшло"
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 15:28

  buratinyo написав:
  Banderlog написав:США теж окупували значну частину західної європи і створили підконтрольні уряди.


Не нужно перекручивать и впаривать тут советскую пропаганду, которой до сих пор болен путин и ко.

Демократические правительства создавались в условиях поддержки США.
чорні полковники теж демократичний уряд? Чи мож франко був демократом? Або в індонезії уряди в 60 -70.? Гляньте документалку Акт вбивства про то як там зупиняли комуністів і насаджували демократію
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