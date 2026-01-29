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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18177181781817918180>
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 15:35

  sashaqbl написав:Ну як вам сказати. Можливо ідея в основі системи лежить і правильна. Але цифри говорять що працює це геть неправильно.
Є 1.3 млн. заброньованих. Загалом в резерві зареєстровано біля 6 млн., якщо не помиляюся. 1.3 заброньованих. 1.5 - в розшуку. А де ще понад 3 млн.?
Тут вилазить цікаві моменти. Відстрочки для студентів, аспірантів, наукових та педагогічних працівників. Скільки військовозобовязаних стали "педагогами" чи "студентами" та "аспірантами".
Відстрочки по стану здоровя та догляду. Тут на форумі є один "патріот", який має відстрочку по стану здоровя. Але проблема в тому, що в мене в роті є кілька людей зі значно більшими проблемами зі здоровям.
Проблема в тому, що якщо нема людей, то треба знижувати вимоги по здоровю. Але робити це не як Макнамара і Сирський. А оцінювати потреби і знижувати для всіх.
Але такий сильний перетрух дуже сильно потурбує електорат Зеленського. Тому замість нормальних дій команда клоунів переклала відповідальність на найнижчу ланку: лікарів ВЛК та групи оповіщення. Взамін закривають очі на порушення закону та хабарі, поки ті виконують план.
В результаті гребуть алкашів, наркоманів, які точно до виборчої дільниці не дійдуть, але основна мала тилового болота в спокої.
В результаті, якщо ти вже в армії - то для тебе одні вимоги по здоровю, а поки на волі - зовсім інші.


А з іншого боку, професійні військові папірці з місця на місце переносять.
І фігнею всякою страдають.
Проблема ВСУ в вищому командному складі. І мобілізація цю проблему не вирішить.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 15:48

  sashaqbl написав:Проблема в тому, що якщо нема людей, то треба знижувати вимоги по здоровю.

Куда ещё?
И так уже смотрят только на наличие конечностей
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 15:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В скеле убили 26 человек. Это неправда. Масштабы убийств намного больше.
Они получают истинное наслаждение от убийства, когда тело бусифицированных тащат квадроциклом, пока не стираются глаза и снимается скальп из черепа
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 15:49

теплий

  Сибарит написав:
  sashaqbl написав:Проблема в тому, що якщо нема людей, то треба знижувати вимоги по здоровю.

Куда ещё?
И так уже смотрят только на наличие конечностей

теплий -> "може відсвічувати в тепліку" -> придатний
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 15:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:В скеле убили 26 человек. Это неправда. Масштабы убийств намного больше.
Они получают истинное наслаждение от убийства, когда тело бусифицированных тащат квадроциклом, пока не стираются глаза и снимается скальп из черепа
https://censor.net/ua/n4010208
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 15:56

  Бетон написав:В скеле убили 26 человек. Это неправда. Масштабы убийств намного больше.
Они получают истинное наслаждение от убийства, когда тело бусифицированных тащат квадроциклом, пока не стираются глаза и снимается скальп из черепа

Эть как тебя разп....
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 15:56

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Как будивельника корёжит от того, что "ему приходится кормить пенсионеров"!
С..., никак не сдохнут!
Интересно, если бы Украина была независимой, к примеру, с 1950 года, пенсионеры куда-то исчезли бы?

з пенсією 75+ євро об'їдають ДЕРЖАВУ, "наносячи ЗБИТКИ" (с) ЕШБ

Вот же С...!
Нет, чтобы пойти и самим закопаться в могилы сразу после выхода на пенсию!
Живучие, сволочи.

P.s. Интересно редактирует - в слове с_уки заменяет буквы многоточием, это понятно. Но почему-то ещё и пишет с большой буквы. :)
Слухай 3,14дарок
А ну знеайди в сене де я обзиваю пенсіонерів-сук.ами ?
Бо якщо повернутись на сторінку назад- то це твоя фраза
а тут ти вже мені її приписуєш

Звідси висновок
пердак в совкового парторга димиться так знатно що йому треба вже прямими маніпуляціями займатись...

А тепер щоб було якби Україна була незалежною з 1950 року.
1 В педерації б не було 12000 танків
2 Україна б не розвалилась як совок в 1991 по тій простій причині що в совку не було б 12000 танків...

А раз так, то так само як зараз в Україні зявилось би більше велосипедів/кондиціонерів/пралок/унітазів - просто це б сталось на 40 років швидше...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 15:57

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Не знаю, может, и было.
Но нот и тверджень может быть много. Это не означает начало войны или даже подготовку к ней.
Ракеты средней дальности PGM-19 «Юпитер» США разместили в Турции с июня 1961 года по апрель 1962 года. Каждая ракета была оснащена термоядерной боеголовкой W49 мощностью 1,44 мегатонны (что примерно в 100 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму). Ракет было 15. Думаю, как минимум, одна предназначалась Харькову.
Для чего?
К 1961 никаких разговоров о пересмотре доктрины Монтре уже точно не было.

Я ж вище навів дві ноти від СССР уряду Туреччини в 45 і 46 році. ДО ПОЧАТКУ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ.
І саме вони значною мірою спровокували і подальшу гонку озброєнь, і початок холодної війни і план Маршала.

Вы не навели ноты, а сказали о их существовании. Честно признаюсь, я о них не знал.
Но после войны оставались нерешённые вопросы и наличие таких нот не говорит о том, что СССР собирался из-за них начинать войну. И даже если реально такая угроза была, то формально она не была направлена ни против США, ни против Великобритании. И никак не угрожала им непосредственно. Только их будущим геополитическим интересам.

А ставить вопросы к государству, которое пусть и не прямо (формально они были нейтральными) было на стороне Гитлера (вплоть до апреля 1944 поставляла Германии хромовую руду), для того времени было вполне естественно.
И согласен, США оказали сильную поддержку Турции. И финансовую, и поставками оружия, и в реализации инфраструктурных проектов. И, что очень важно, политическую.
Но, надеюсь, вы не станете объяснять это "защитой демократии".
И СССР, и США преследовали там свои геостратегические цели. Речь шла совсем не об идеологии.

Вы почему-то рассматриваете действия/ноты СССР как начало холодной войны, но не рассматриваете точно так же визит в Турцию в апреле 1946 года американского линкора USS Missouri в сопровождении легкого крейсера USS Providence и эсминца USS Power.

Выход Франции из НАТО произошёл в 1966 году, через 20 лет после войны и тогда, когда Франция уже стала членом ядерного клуба. Это не Чехословакия.
И Франция при этом даже не думала выходить из политической организации НАТО. Т.е. речь шла только о том, что французская армия выводилась из подчинения американских генералов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:Куда ещё?
И так уже смотрят только на наличие конечностей

Так в тому й проблема що дивляться на наявність кінцівок тільки коли ти вже потрапив у систему.
А поки не потрапив - можна оформити відстрочку, і то не супер складно. Знижувати треба офіційно, для всіх. Але при цьому для тих, хто всередині - підвищувати. Щоб вирівняти.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 16:00

  shapo написав:Коммуналку вы берете,вероятно,за летние месяцы ибо в зимние только отопление трёхкомнатной квартиры в Киеве мне стоило больше 3000 грн,однокомнатной под 2000. Сейчас расскажут что можно было оформить субсидию и платить не более 20% от суммы основных начислений,вот только для этого нужно было принести справки о доходах всех прописанных которые уже и не живут в Украине и выписать их нельзя.

Для такой ситуации есть чудова процедура признания зарегистрированых такими, которые постоянно не проживают по адресу регистрации.
Актуально, что постоянно проживает в другом городе или стране

Но тебе жаловатся "как всё плохо" значительно проще
  shapo написав:А потом последует совет от доброхотов этого форума продать эту квартиру и переехать в худшую меньшей площади или вообще в дальнее село.

на сейчас хоть продал недвижимость ?
  shapo написав:В России ,кстати,что-то подобное украинским субсидиям есть,но там другой механизм в который не вникал

Без упоминания России ты никак не можешь
pesikot
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