Додано: Чет 25 чер, 2026 15:57

sashaqbl написав: ЛАД написав: Не знаю, может, и было.

Но нот и тверджень может быть много. Это не означает начало войны или даже подготовку к ней.

Ракеты средней дальности PGM-19 «Юпитер» США разместили в Турции с июня 1961 года по апрель 1962 года. Каждая ракета была оснащена термоядерной боеголовкой W49 мощностью 1,44 мегатонны (что примерно в 100 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму). Ракет было 15. Думаю, как минимум, одна предназначалась Харькову.

Для чего?

К 1961 никаких разговоров о пересмотре доктрины Монтре уже точно не было. Не знаю, может, и было.Но нот и тверджень может быть много. Это не означает начало войны или даже подготовку к ней.Ракеты средней дальности PGM-19 «Юпитер» США разместили в Турции с июня 1961 года по апрель 1962 года. Каждая ракета была оснащена термоядерной боеголовкой W49 мощностью 1,44 мегатонны (что примерно в 100 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму). Ракет было 15. Думаю, как минимум, одна предназначалась Харькову.Для чего?К 1961 никаких разговоров о пересмотре доктрины Монтре уже точно не было.

Я ж вище навів дві ноти від СССР уряду Туреччини в 45 і 46 році. ДО ПОЧАТКУ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ.

І саме вони значною мірою спровокували і подальшу гонку озброєнь, і початок холодної війни і план Маршала. Я ж вище навів дві ноти від СССР уряду Туреччини в 45 і 46 році. ДО ПОЧАТКУ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ.І саме вони значною мірою спровокували і подальшу гонку озброєнь, і початок холодної війни і план Маршала.

Вы не навели ноты, а сказали о их существовании. Честно признаюсь, я о них не знал.Но после войны оставались нерешённые вопросы и наличие таких нот не говорит о том, что СССР собирался из-за них начинать войну. И даже если реально такая угроза была, то формально она не была направлена ни против США, ни против Великобритании. И никак не угрожала им непосредственно. Только их будущим геополитическим интересам.А ставить вопросы к государству, которое пусть и не прямо (формально они были нейтральными) было на стороне Гитлера (вплоть до апреля 1944 поставляла Германии хромовую руду), для того времени было вполне естественно.И согласен, США оказали сильную поддержку Турции. И финансовую, и поставками оружия, и в реализации инфраструктурных проектов. И, что очень важно, политическую.Но, надеюсь, вы не станете объяснять это "защитой демократии".И СССР, и США преследовали там свои геостратегические цели. Речь шла совсем не об идеологии.Вы почему-то рассматриваете действия/ноты СССР как начало холодной войны, но не рассматриваете точно так же визит в Турцию в апреле 1946 года американского линкора USS Missouri в сопровождении легкого крейсера USS Providence и эсминца USS Power.Выход Франции из НАТО произошёл в 1966 году, через 20 лет после войны и тогда, когда Франция уже стала членом ядерного клуба. Это не Чехословакия.И Франция при этом даже не думала выходить изорганизации НАТО. Т.е. речь шла только о том, что французская армия выводилась из подчинения американских генералов.