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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18177181781817918180
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 16:01

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:так Бандерлог сам писав, що має можливість дембельнутися - але щось його тримає. що саме - не каже. але постійно скаржиться на те, що сам не робить...

Можливо тому, що він все таки трошки більше патріот, ніж пара ухилянтів з цього форума?

Можливо, що він трошки більше патріот ... але ж ... він постійно пише про дембель ... пише, але нічого не робить
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 16:01

  buratinyo написав:
  Banderlog написав:США теж окупували значну частину західної європи і створили підконтрольні уряди.


Не нужно перекручивать и впаривать тут советскую пропаганду, которой до сих пор болен путин и ко.

Демократические правительства создавались в условиях поддержки США.
чорні полковники теж демократичний уряд? Чи мож франко був демократом? Або в індонезії уряди в 60 -70.? Гляньте документалку Акт вбивства, про то як там зупиняли комуністів і насаджували демократію
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 16:04

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Но я вам привел цифры и задал вопросы. Могу ещё добавить - для чего было создавать военные базы США по всему миру и, в частности, в Турции?
Вы ни на что не ответили, а, как вы выразились, "театрально заломили руки". И это действительно "виглядає кумедно".

Я ж Вам написав вище: СССР окупував країни Східної Європи.
Стосовно зокрема Туреччини: ходять слухи, що СССР вимагав перегляду конвенції Монтре і спільного контролю над Босфором.

Сша теж окупували значну частину західної європи і створили підконтрольні уряди.

От наче савецьке телебачення почув ... )

Особливо "підконтрольний" уряд був у Франції
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 16:04

  shapo написав:
  Hotab написав:Ну так вам би сподобалось, що противники Будівельника доводять що куй вони клали на те, що ви харківський пенсіонер будете їсти.
Вы и вправду считаете что на среднюю украинскую пенсию не говоря о минимальной можно существовать и не сдохнуть с голоду даже имея собственное жилье?
Я особисто -так не рахую
Тому й пропонував як можна сильніше притиснути з одного боку
а - 5-8 млн осіб працездатного віку які НЕ працюють офіційно і не сплачують жодної копійки податків, і тільки сплата цими особами з мінімалки позволяє підняти пенсії ІСНУЮЧИХ 11 млн пенсіонерів на 2000 грн+/-
б - з іншого боку пропонував оподаткувати пасивні доходи від депозитів/акцій і так далі ТАК САМО як оподатковуються зарплати ( тобто до 18+5 додати ще й 22% Єсві) це ще плюс 1000 до пенсії.

Але ж з одного боку совки а-ля лад і ви - заявляють що УКРАЇНА все просрала
А з другого замість того щобпідтримати мене-ви підтримуєте соціально близьких флайманів які в дупі вас бачили.
Тому
ТРУСИ-ХРЕСТИК
або
За що боролись- на те й напоролись

Якби дали діяти ефективно таким як я які вміють і про вас не забувати -жили б краще
але ви ж як
Баба Яга яка завжди ПРОТИ..
тепер їжте аж поки очі не повилазять...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 16:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы почему-то рассматриваете действия/ноты СССР как начало холодной войны, но не рассматриваете точно так же визит в Турцию в апреле 1946 года американского линкора USS Missouri в сопровождении легкого крейсера USS Providence и эсминца USS Power.

Звісно, що не розглядаю. Кораблі однієї незалежної країни припливли в порт іншої незалежної країни на її запрошення. Не було порушено сувернітету жодного з учасників цього діства. І воно не становило загрозу СССР.
То до чого тут СССР?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 16:08

  GALeon написав:
Бетон написав:В скеле убили 26 человек. Это неправда. Масштабы убийств намного больше.
Они получают истинное наслаждение от убийства, когда тело бусифицированных тащат квадроциклом, пока не стираются глаза и снимается скальп из черепа
https://censor.net/ua/n4010208

Может быть, Онистрат прав.
Но тогда вопрос, почему такая слава именно у "Скелі"?
В ЗСУ хватает других частей, но почему-то разговоры, в основном, именно о них.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 16:09

  shapo написав: А потом последует совет от доброхотов этого форума продать эту квартиру и переехать в худшую меньшей площади или вообще в дальнее село.
І що в цьому поганого?
Чим життя в трьохкімнатній на Хрещатику з пенсією в 3000 грн і субсидією в 5000 грн
Краще від життя в Карпатах (Херсоні/Затоці) з пенсією 3000 грн і відсотками за різницю нерухомості в 10000 грн і без субсидій?
Так, діти не отримають майно вартістю в 5 млн грн.....
Але якщо діти дозволяють батькам жити на 3000 очікуючи поки звільниться майно в 5 млн... то може того хто тих дітей виховав можна назвати дурнем?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 16:15

  ЛАД написав:
  GALeon написав:
Бетон написав:В скеле убили 26 человек. Это неправда. Масштабы убийств намного больше.
Они получают истинное наслаждение от убийства, когда тело бусифицированных тащат квадроциклом, пока не стираются глаза и снимается скальп из черепа
https://censor.net/ua/n4010208

Может быть, Онистрат прав.
Но тогда вопрос, почему такая слава именно у "Скелі"?
В ЗСУ хватает других частей, но почему-то разговоры, в основном, именно о них.

Не так багато офіцерів, які готові винести сміття назорвні. І Оністрат до них, по ходу не відноситься.
sashaqbl
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