ЛАД написав:Вы почему-то рассматриваете действия/ноты СССР как начало холодной войны, но не рассматриваете точно так же визит в Турцию в апреле 1946 года американского линкора USS Missouri в сопровождении легкого крейсера USS Providence и эсминца USS Power.
Звісно, що не розглядаю. Кораблі однієї незалежної країни припливли в порт іншої незалежної країни на її запрошення. Не було порушено сувернітету жодного з учасників цього діства. І воно не становило загрозу СССР. То до чого тут СССР?
shapo написав: А потом последует совет от доброхотов этого форума продать эту квартиру и переехать в худшую меньшей площади или вообще в дальнее село.
І що в цьому поганого? Чим життя в трьохкімнатній на Хрещатику з пенсією в 3000 грн і субсидією в 5000 грн Краще від життя в Карпатах (Херсоні/Затоці) з пенсією 3000 грн і відсотками за різницю нерухомості в 10000 грн і без субсидій? Так, діти не отримають майно вартістю в 5 млн грн..... Але якщо діти дозволяють батькам жити на 3000 очікуючи поки звільниться майно в 5 млн... то може того хто тих дітей виховав можна назвати дурнем?
"Я прямо сказав хлопцям: "Передайте своєму президенту: якщо він думає, що можна так з нами розмовляти та ще й втягнути нас у війну, то він має розуміти, що характер війни миттєво зміниться. Ця війна буде зовсім іншою", – сказав Лукашенко.
За словами диктатора, незабаром він отримав відповідь із Києва про те, що "вони це розуміють".
ЛАД написав:А после той войны люди были готовы на всё, чтобы не было новой и не было разрушений и оккупации. Ваше поколение уже, возможно, смеялось над фразой, ставшей по нынешней терминологии мемом: "Лишь бы не было войны!". Но тогда так и было. Люди так и чувствовали.
Партор Ви розповіли людям що кляте НАТО з імперіалістами хочуть захопити совок Люди ВАМ повірили і погодились жити в бараках лиш би не було війни.... Але пройшло зовсім мало після Другої Світової і зявилась війна в Кореї..., потім Афгана, потім Чечня, потім Сірія, потім Україна....
Тобто Ви винуваті в тому що дурили людей тоді і так само винуваті в тому що вас бомблять бомбами виготовленими ЗАМІСТЬ благ для людей...
ЛАД написав:Надеюсь о доктрине Трумэна по "сдерживанию коммунизма" вы слышали.
Прикольно СТРИМУВАННІ... Але воно потрібне при умові що комунізм розширяється.... Тому якщо комуняки хотіли ЗНИЩИТИ БУРЖУЇНІВ а буржуїни тільки СТРИМАТИ комуняк.. То хто на кому сидів? Причина-наслідок.. Причина доктрини Трумена - дії совка в Східній Європі, Африці і на Близькому Сході...
ЛАД написав:Вы почему-то рассматриваете действия/ноты СССР как начало холодной войны, но не рассматриваете точно так же визит в Турцию в апреле 1946 года американского линкора USS Missouri в сопровождении легкого крейсера USS Providence и эсминца USS Power.
Звісно, що не розглядаю. Кораблі однієї незалежної країни припливли в порт іншої незалежної країни на її запрошення. Не було порушено сувернітету жодного з учасників цього діства. І воно не становило загрозу СССР. То до чого тут СССР?
Напрасно не розглядаєте. Визит эскадры не бывает "просто так". Линкор "Миссури" это не парусник с курсантами. А конвенция Монтрё была подписана всего лишь за 10 лет до того - 20 июля 1936 года. Режим проливов менялся неоднократно в зависимости от того, кто побеждал в войнах. СССР считал, что после 2МВ ситуация изменилась и можно ставить вопрос об изменении режима.
Так же, как визит "Миссури" сам по себе не представлял угрозу СССР прямо и непосредственно, точно так же изменение режима проливов не становило загрозу ни США, ни Великобритании, да и Турции.
В Ормузском проливе нет (точнее, не было) никаких ограничений и никого это не беспокоило. Сейчас Иран хочет поставить пролив под свой контроль. Тут, правда, преследуются не военные, а экономические причины, но, тем не менее, некоторая аналогия есть. А Китай предъявляет претензии по каким-то проливам вблизи него. Так что вопрос проливов в принципе всегда существует.
ЛАД написав:Так же, как визит "Миссури" сам по себе не представлял угрозу СССР прямо и непосредственно, точно так же изменение режима проливов не становило загрозу ни США, ни Великобритании, да и Турции.
Звісно що візит "Міссурі" не становив загрози СССР. А от вимога зміна режиму проток - це порушення сувернітету Туреччини. Це перший етап агресії по факту.
Letusrock написав:щось кисло на гілці.. польські ордери всі солідарно повернули чи ще думаємо? А по розслідуванню від "Бабель" про Скелю що люди кажуть, крім канонічного "головне що не буряти" ?
Доволі неоднозначна тема. Я не прихильник методів "Скелі". Чому не прихильник? Бо якщо нічого не міняти, то такі методи розповзуться, як ракова пухлина по ЗСУ, і з часом дійдуть і до мене теж. Бо там, якщо ти помітив, і капітанів теж пи**. Але проблема трохи в іншому. Верховний головноєбланствующий з монодовбойобами створили в тилу "армію" з "людей, більш потрібних в тилу", як от летусрок, шаман, пісьокіт, дюрі бачі та сини будівельника. Ці люди(ухилянти, якщо відверто) фактично звільнені від виконання військового обовʼязку через надання їм бронювань та відстрочок. Таким чином весь тягар мобілізаційного навантаження припадає саме на "низи": все нижчі та нижчі, мірою того, як "суспільна середина", укомплектована з добровольців 2022-го, поступово "вимилась": на сьогодні ті з них, хто не загинув, і не знайшив причин для звільнення, всі вже отримали тяжкі поранення обмежену придатність. Тому ТЦК шляхом "бусифікації" гребе здебільшого алкашів, наркоманів, ідіотів та шизофреніків. І тут просте питання: як із такого контингенту зробити "штурмовиків"? Бо Сирський абсолютно правий в тому, що виграти війну, сидячи в обороні, неможливо. Людство, на жаль, ще не винайшло інших методів на це, окрім "методів", які застосовують у "Скелі". Тому корінь роблеми, - в політиці президента Зеленського, який в інтересах своїх рейтингів свідомо звільнив "еліту", її "обслугу" та навіть її "кріпаків" на підприємствах і в установах, що мають "бронь", від обовʼязку воювати за свою країну особисто. Ну і в ухилянтах, які патріотично ховаються за папірчиками.
плюс-мінус погоджуюсь з усім крім виділеного. З точки зору "понад усе" можна звісно влаштувати тут парагвайщину, але для чого? Фраза "виграти війну" зараз взагалі моветон. А нормалізовувати тортури та вбивства під соусом "у нас нема іншого вибору" це взагалі брєд. Якщо взяти "тебе викрадуть і будуть катувати в Скелі щоб ти довічно воював, інакше станеться страшне - прийдуть росіяни і тебе (можливо) примусять підписати контракт і воювати" - як це виглядає з точки зору умовного російськомовного жителя Дніпра чи Харкова, який і так на грані лояльності/ненависті до державних інституцій