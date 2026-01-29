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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 25 чер, 2026 17:38
Letusrock написав:
Якщо взяти "тебе викрадуть і будуть катувати в Скелі щоб ти довічно воював, інакше станеться страшне - прийдуть росіяни і тебе (можливо) примусять підписати контракт і воювати"
Тебе викрали і катували ? Чи з дивана строчиш ?
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Додано: Чет 25 чер, 2026 17:40
sashaqbl написав: Сибарит написав:
Куда ещё?
И так уже смотрят только на наличие конечностей
Так в тому й проблема що дивляться на наявність кінцівок тільки коли ти вже потрапив у систему.
А поки не потрапив - можна оформити відстрочку, і то не супер складно. Знижувати треба офіційно, для всіх. Але при цьому для тих, хто всередині - підвищувати. Щоб вирівняти.
Официально оно и так одинаково.
Неофициально уже давно тоже. Только первый год при мобилизации ещё на что-то смотрели.
Я мобилизоваться немного позже и имел возможность отнаблюдать тенденцию.
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Додано: Чет 25 чер, 2026 17:46
Сибарит написав:
Официально оно и так одинаково.
Неофициально уже давно тоже. Только первый год при мобилизации ещё на что-то смотрели.
Я мобилизоваться немного позже и имел возможность отнаблюдать тенденцию.
Я б не сказав. Хто встиг піднапрягтися, отримав омріяну відстрочку. Однакові тільки для тих, хто всередині системи. Всередині - я маю на увазі і тих кого привезли в ТЦК і тих хто вже служить.
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Додано: Чет 25 чер, 2026 17:47
pesikot написав: Letusrock написав:
Якщо взяти "тебе викрадуть і будуть катувати в Скелі щоб ти довічно воював, інакше станеться страшне - прийдуть росіяни і тебе (можливо) примусять підписати контракт і воювати"
Тебе викрали і катували ? Чи з дивана строчиш ?
Може ти підпишеш контракт зі 445 ОШП і розкажеш як там всередині?
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Додано: Чет 25 чер, 2026 17:50
sashaqbl написав: pesikot написав: Letusrock написав:
Якщо взяти "тебе викрадуть і будуть катувати в Скелі щоб ти довічно воював, інакше станеться страшне - прийдуть росіяни і тебе (можливо) примусять підписати контракт і воювати"
Тебе викрали і катували ? Чи з дивана строчиш ?
Може ти підпишеш контракт зі 445 ОШП і розкажеш як там всередині?
Може це ти запропонуеш Letusrock'у ?
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