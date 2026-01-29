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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18179181801818118182>
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 17:38

  Letusrock написав:Якщо взяти "тебе викрадуть і будуть катувати в Скелі щоб ти довічно воював, інакше станеться страшне - прийдуть росіяни і тебе (можливо) примусять підписати контракт і воювати"

Тебе викрали і катували ? Чи з дивана строчиш ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 17:40

  sashaqbl написав:
  Сибарит написав:Куда ещё?
И так уже смотрят только на наличие конечностей

Так в тому й проблема що дивляться на наявність кінцівок тільки коли ти вже потрапив у систему.
А поки не потрапив - можна оформити відстрочку, і то не супер складно. Знижувати треба офіційно, для всіх. Але при цьому для тих, хто всередині - підвищувати. Щоб вирівняти.

Официально оно и так одинаково.
Неофициально уже давно тоже. Только первый год при мобилизации ещё на что-то смотрели.
Я мобилизоваться немного позже и имел возможность отнаблюдать тенденцию.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 17:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:Официально оно и так одинаково.
Неофициально уже давно тоже. Только первый год при мобилизации ещё на что-то смотрели.
Я мобилизоваться немного позже и имел возможность отнаблюдать тенденцию.

Я б не сказав. Хто встиг піднапрягтися, отримав омріяну відстрочку. Однакові тільки для тих, хто всередині системи. Всередині - я маю на увазі і тих кого привезли в ТЦК і тих хто вже служить.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 17:47

  pesikot написав:
  Letusrock написав:Якщо взяти "тебе викрадуть і будуть катувати в Скелі щоб ти довічно воював, інакше станеться страшне - прийдуть росіяни і тебе (можливо) примусять підписати контракт і воювати"

Тебе викрали і катували ? Чи з дивана строчиш ?

Може ти підпишеш контракт зі 445 ОШП і розкажеш як там всередині?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 17:50

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:Якщо взяти "тебе викрадуть і будуть катувати в Скелі щоб ти довічно воював, інакше станеться страшне - прийдуть росіяни і тебе (можливо) примусять підписати контракт і воювати"

Тебе викрали і катували ? Чи з дивана строчиш ?

Може ти підпишеш контракт зі 445 ОШП і розкажеш як там всередині?

Може це ти запропонуеш Letusrock'у ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 18:01

от жеж неугомонные

Несмотря на заявление Рубио об отсутствии каких-либо договоренностей в Анкоридже, МИД России продолжает настаивать на некоем "достигнутом взаимопонимании".

"Достигнутые президентами России и США на Аляске в 2025 г. понимания действительно могли бы стать основой для окончательного урегулирования украинского конфликта", – заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 18:10

  Xenon написав:от жеж неугомонные

Несмотря на заявление Рубио об отсутствии каких-либо договоренностей в Анкоридже, МИД России продолжает настаивать на некоем "достигнутом взаимопонимании".

"Достигнутые президентами России и США на Аляске в 2025 г. понимания действительно могли бы стать основой для окончательного урегулирования украинского конфликта", – заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Ну то є так ...

Червону доріжку Путіну Трамп стелив ? Стелив

Путіну Трамп аплодував ? Аплодував

Все - це і були "домовленості" )
"Дух Анкоріджу"

А те що потім Трамп вигнав Путіну, навіть не нагодувавши - так то вже дрібниці )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 18:13

  pesikot написав:
  sashaqbl написав:Може ти підпишеш контракт зі 445 ОШП і розкажеш як там всередині?

Може це ти запропонуеш Letusrock'у ?

Так проблема в тому що летусрок не приховує що він броньований ухилянт. А ти натякаєш, що в "Скалі" все заїбісь. Але сам підписувати контракт не спішиш...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 18:24

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:
  sashaqbl написав:Може ти підпишеш контракт зі 445 ОШП і розкажеш як там всередині?

Може це ти запропонуеш Letusrock'у ?

Так проблема в тому що летусрок не приховує що він броньований ухилянт. А ти натякаєш, що в "Скалі" все заїбісь.

Де я на це натякаю ? Якщо тобі щось показалось, то перехрестись ...

Я не стверджував, що в "Скелі" все зашибісь, я не ствержував, що в "Скелі" все погано ... я лише потролив Letusrock'а, який завжди все "знає" )

Навіть він точно знав про "корупційні гроші Ощаду", чомусь зараз мовчить про це, коли виявилось, що гроші Ощада викрали по прямому наказу Орбана.

Якщо тобі цікава моя думка про "Скелю" - я почекаю хоч-якіхось результатів розслідування.
Тема набула резонансу, результати мають бути

PS. Якщо ти сам щось точно знаешь, то поділись
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Де я на це натякаю ? Якщо тобі щось показалось, то перехрестись ...
Я не стверджував, що в "Скелі" все зашибісь, я не ствержував, що в "Скелі" все погано ... я лише потролив Letusrock'а, який завжди все "знає" )

Тролінг одним ухилянтом іншого - ну так собі...
sashaqbl
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