Додано: Чет 25 чер, 2026 19:23

sashaqbl написав: ЛАД написав: Так же, как визит "Миссури" сам по себе не представлял угрозу СССР прямо и непосредственно, точно так же изменение режима проливов не становило загрозу ни США, ни Великобритании, да и Турции. Так же, как визит "Миссури" сам по себе не представлял угрозу СССР прямо и непосредственно, точно так же изменение режима проливов не становило загрозу ни США, ни Великобритании, да и Турции.

Звісно що візит "Міссурі" не становив загрози СССР.

А от вимога зміна режиму проток - це порушення сувернітету Туреччини. Це перший етап агресії по факту. Звісно що візит "Міссурі" не становив загрози СССР.А от вимога зміна режиму проток - це порушення сувернітету Туреччини. Це перший етап агресії по факту.

ПередумовиПакт Молотова — Ріббентропа:

23 серпня 1939 року СРСР і нацистська Німеччина підписали таємний протокол, за яким країни Балтії увійшли до радянської сфери впливу.



Пакт про взаємодопомогу: Восени 1939 року СРСР змусив балтійські держави підписати угоди, які дозволили розмістити радянські військові бази на їхній території.



Початок окупаціїЧервень 1940 року: СРСР висунув країнам Балтії ультиматуми, звинувативши їх у порушенні договорів, та ввів додаткові війська.



Анексія: Під дулами автоматів були сформовані маріонеткові уряди, які провели сфальсифіковані вибори. У серпні 1940 року новостворені «народні сейми» попросили включити ці країни до складу СРСР як республіки.



Репресії та терор

Масові депортації: Перша велика хвиля депортацій населення до Сибіру відбулася у червні 1941 року. Тоді було репресовано близько 10% еліти та населення трьох країн. Президентів Естонії та Латвії вивезли, де вони загинули в таборах.



Радянізація: Ліквідація приватної власності, заборона національних символів та партій, масові політичні чистки

прадянський союз не окуповував країни Балтії, він тільки видвинув ультиматум: спочаткудумали воювати разом три країни(але сили були 1 до 100), то му підкорились...в партшколі вивчав, щоб уникнули окупації Гітлером країни Балтії звернулись до ссср (і самі, карл) попросились прийняти в Союз.приблизно такий самий сценарій був би для Туреччини: давай ссср допоможе Туркам контролювати протоки(Боспор і Дарданели)-обмежений контінгент (всього пара кораблів),а кораблям треба десь базуватись, а можна поруч з турецький патрульними катерами (район Büyükdere), так більше і більше вимог.Майже на кожному судні при навігації в Боспорі помполіт бігав і фоткав катери турецького coast guard, а якось в Боспорі стоаяли на якорі кораблі 6 флоту США, базувався в Неаполі(USS Ticonderoga) так фоткали всі кгбти і помполіт (кажуть для москви цінна інформація)