pesikot написав:Де я на це натякаю ? Якщо тобі щось показалось, то перехрестись ... Я не стверджував, що в "Скелі" все зашибісь, я не ствержував, що в "Скелі" все погано ... я лише потролив Letusrock'а, який завжди все "знає" )
Тролінг одним ухилянтом іншого - ну так собі...
Форум - це не армія, форум - це як баня, тут всі рівні в спілкуванні...
pesikot написав:Де я на це натякаю ? Якщо тобі щось показалось, то перехрестись ... Я не стверджував, що в "Скелі" все зашибісь, я не ствержував, що в "Скелі" все погано ... я лише потролив Letusrock'а, який завжди все "знає" )
Тролінг одним ухилянтом іншого - ну так собі...
Форум - це не армія, форум - це як баня, тут всі рівні в спілкуванні...
Нафтопереробний завод "Лукойл-Нижнєгороднафтооргсінтєз" (НОРСІ) у російському місті Кстово зупинив роботу внаслідок удару дронів у середу, 24 червня. Про це з повідомленням на галузеві джерела пише Reuters.
НОРСІ – четвертий за потужністю НПЗ та другий за обсягом виробник бензину в Росії. Його зупинка посилить дефіцит пального в країні, зазначає агентство.
sashaqbl написав:---=== pesikot ===--- Де я на це натякаю ? Якщо тобі щось показалось, то перехрестись ... Я не стверджував, що в "Скелі" все зашибісь, я не ствержував, що в "Скелі" все погано ... я лише потролив Letusrock'а, який завжди все "знає" ) ---=== ===--- Тролінг одним ухилянтом іншого - ну так собі...
Форум - це не армія, форум - це як баня, тут всі рівні в спілкуванні...
ЛАД написав:Так же, как визит "Миссури" сам по себе не представлял угрозу СССР прямо и непосредственно, точно так же изменение режима проливов не становило загрозу ни США, ни Великобритании, да и Турции.
Звісно що візит "Міссурі" не становив загрози СССР. А от вимога зміна режиму проток - це порушення сувернітету Туреччини. Це перший етап агресії по факту.
прадянський союз не окуповував країни Балтії, він тільки видвинув ультиматум: спочатку думали воювати разом три країни(але сили були 1 до 100), то му підкорились... а ЛАД в партшколі вивчав, щоб уникнули окупації Гітлером країни Балтії звернулись до ссср (і самі, карл) попросились прийняти в Союз.
ПередумовиПакт Молотова — Ріббентропа: 23 серпня 1939 року СРСР і нацистська Німеччина підписали таємний протокол, за яким країни Балтії увійшли до радянської сфери впливу.
Пакт про взаємодопомогу: Восени 1939 року СРСР змусив балтійські держави підписати угоди, які дозволили розмістити радянські військові бази на їхній території.
Початок окупаціїЧервень 1940 року: СРСР висунув країнам Балтії ультиматуми, звинувативши їх у порушенні договорів, та ввів додаткові війська.
Анексія: Під дулами автоматів були сформовані маріонеткові уряди, які провели сфальсифіковані вибори. У серпні 1940 року новостворені «народні сейми» попросили включити ці країни до складу СРСР як республіки.
Репресії та терор Масові депортації: Перша велика хвиля депортацій населення до Сибіру відбулася у червні 1941 року. Тоді було репресовано близько 10% еліти та населення трьох країн. Президентів Естонії та Латвії вивезли, де вони загинули в таборах.
Радянізація: Ліквідація приватної власності, заборона національних символів та партій, масові політичні чистки
приблизно такий самий сценарій був би для Туреччини: давай ссср допоможе Туркам контролювати протоки(Боспор і Дарданели)-обмежений контінгент (всього пара кораблів), а кораблям треба десь базуватись, а можна поруч з турецький патрульними катерами (район Büyükdere), так більше і більше вимог. Майже на кожному судні при навігації в Боспорі помполіт бігав і фоткав катери турецького coast guard, а якось в Боспорі стоаяли на якорі кораблі 6 флоту США, базувався в Неаполі(USS Ticonderoga) так фоткали всі кгбти і помполіт (кажуть для москви цінна інформація)