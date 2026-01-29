RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 18179181801818118182
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 18:41

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Де я на це натякаю ? Якщо тобі щось показалось, то перехрестись ...
Я не стверджував, що в "Скелі" все зашибісь, я не ствержував, що в "Скелі" все погано ... я лише потролив Letusrock'а, який завжди все "знає" )

Тролінг одним ухилянтом іншого - ну так собі...

Форум - це не армія, форум - це як баня, тут всі рівні в спілкуванні...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14354
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 18:50

  pesikot написав:
  Letusrock написав:Якщо взяти "тебе викрадуть і будуть катувати в Скелі щоб ти довічно воював, інакше станеться страшне - прийдуть росіяни і тебе (можливо) примусять підписати контракт і воювати"

Тебе викрали і катували ? Чи з дивана строчиш ?

может он просто прикидывает как выгодней будет подписать контракт с кацапами есличё?
Прохожий
 
Повідомлень: 14499
З нами з: 05.06.13
Подякував: 945 раз.
Подякували: 1469 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 19:03

Свіже відео від Мадяра

yanyura
 
Повідомлень: 6432
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
 
7
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 19:04

  Прохожий написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:Якщо взяти "тебе викрадуть і будуть катувати в Скелі щоб ти довічно воював, інакше станеться страшне - прийдуть росіяни і тебе (можливо) примусять підписати контракт і воювати"

Тебе викрали і катували ? Чи з дивана строчиш ?

может он прикидывает как выгодней будет подписать контракт с кацапами есличё?

ооо, ще один ухилянт підтянувся, "есличё"
Letusrock
 
Повідомлень: 3314
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 19:05

  pesikot написав:
  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Де я на це натякаю ? Якщо тобі щось показалось, то перехрестись ...
Я не стверджував, що в "Скелі" все зашибісь, я не ствержував, що в "Скелі" все погано ... я лише потролив Letusrock'а, який завжди все "знає" )

Тролінг одним ухилянтом іншого - ну так собі...

Форум - це не армія, форум - це як баня, тут всі рівні в спілкуванні...

всі рівні, але є рівніші (і це не ти)
Letusrock
 
Повідомлень: 3314
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Reuters: Найбільший НПЗ Лукойлу зупинився внаслідок атаки дронів
Нафтопереробний завод "Лукойл-Нижнєгороднафтооргсінтєз" (НОРСІ) у російському місті Кстово зупинив роботу внаслідок удару дронів у середу, 24 червня. Про це з повідомленням на галузеві джерела пише Reuters.

НОРСІ – четвертий за потужністю НПЗ та другий за обсягом виробник бензину в Росії. Його зупинка посилить дефіцит пального в країні, зазначає агентство.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14354
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 19:19

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  sashaqbl написав:---=== pesikot ===---
Де я на це натякаю ? Якщо тобі щось показалось, то перехрестись ...
Я не стверджував, що в "Скелі" все зашибісь, я не ствержував, що в "Скелі" все погано ... я лише потролив Letusrock'а, який завжди все "знає" )
---=== ===---
Тролінг одним ухилянтом іншого - ну так собі...

Форум - це не армія, форум - це як баня, тут всі рівні в спілкуванні...

всі рівні, але є рівніші (і це не ти)

Це ти себе до "є рівніші" причислив ?

Чи підлабузничаєш до sashaqbl ? )

"Непідкорений" єуропеєць
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14354
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 19:23

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Так же, как визит "Миссури" сам по себе не представлял угрозу СССР прямо и непосредственно, точно так же изменение режима проливов не становило загрозу ни США, ни Великобритании, да и Турции.

Звісно що візит "Міссурі" не становив загрози СССР.
А от вимога зміна режиму проток - це порушення сувернітету Туреччини. Це перший етап агресії по факту.


прадянський союз не окуповував країни Балтії, він тільки видвинув ультиматум: спочатку
думали воювати разом три країни(але сили були 1 до 100), то му підкорились...
а ЛАД в партшколі вивчав, щоб уникнули окупації Гітлером країни Балтії звернулись до ссср (і самі, карл) попросились прийняти в Союз.

ПередумовиПакт Молотова — Ріббентропа:
23 серпня 1939 року СРСР і нацистська Німеччина підписали таємний протокол, за яким країни Балтії увійшли до радянської сфери впливу.

Пакт про взаємодопомогу: Восени 1939 року СРСР змусив балтійські держави підписати угоди, які дозволили розмістити радянські військові бази на їхній території.

Початок окупаціїЧервень 1940 року: СРСР висунув країнам Балтії ультиматуми, звинувативши їх у порушенні договорів, та ввів додаткові війська.

Анексія: Під дулами автоматів були сформовані маріонеткові уряди, які провели сфальсифіковані вибори. У серпні 1940 року новостворені «народні сейми» попросили включити ці країни до складу СРСР як республіки.

Репресії та терор
Масові депортації: Перша велика хвиля депортацій населення до Сибіру відбулася у червні 1941 року. Тоді було репресовано близько 10% еліти та населення трьох країн. Президентів Естонії та Латвії вивезли, де вони загинули в таборах.

Радянізація: Ліквідація приватної власності, заборона національних символів та партій, масові політичні чистки


приблизно такий самий сценарій був би для Туреччини: давай ссср допоможе Туркам контролювати протоки(Боспор і Дарданели)-обмежений контінгент (всього пара кораблів),
а кораблям треба десь базуватись, а можна поруч з турецький патрульними катерами (район Büyükdere), так більше і більше вимог.
Майже на кожному судні при навігації в Боспорі помполіт бігав і фоткав катери турецького coast guard, а якось в Боспорі стоаяли на якорі кораблі 6 флоту США, базувався в Неаполі(USS Ticonderoga) так фоткали всі кгбти і помполіт (кажуть для москви цінна інформація)
prodigy
 
Повідомлень: 14072
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3419 раз.
Подякували: 3371 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 19:29

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Форум - це не армія, форум - це як баня, тут всі рівні в спілкуванні...

всі рівні, але є рівніші (і це не ти)

Це ти себе до "є рівніші" причислив ?

Чи підлабузничаєш до sashaqbl ? )

"Непідкорений" єуропеєць

а может все таки прикидывает как лучше на "контракт" есличё, как и еще один тут особо одаренный на 2ю пенсию "есличё"...
Прохожий
 
Повідомлень: 14499
З нами з: 05.06.13
Подякував: 945 раз.
Подякували: 1469 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 18179181801818118182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 37444
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 37429
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 341048
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (16060)
25.06.2026 20:35
Ринок ОВДП (11695)
25.06.2026 20:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.