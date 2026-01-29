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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18180181811818218183>
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 18:41

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Де я на це натякаю ? Якщо тобі щось показалось, то перехрестись ...
Я не стверджував, що в "Скелі" все зашибісь, я не ствержував, що в "Скелі" все погано ... я лише потролив Letusrock'а, який завжди все "знає" )

Тролінг одним ухилянтом іншого - ну так собі...

Форум - це не армія, форум - це як баня, тут всі рівні в спілкуванні...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 18:50

  pesikot написав:
  Letusrock написав:Якщо взяти "тебе викрадуть і будуть катувати в Скелі щоб ти довічно воював, інакше станеться страшне - прийдуть росіяни і тебе (можливо) примусять підписати контракт і воювати"

Тебе викрали і катували ? Чи з дивана строчиш ?

может он просто прикидывает как выгодней будет подписать контракт с кацапами есличё?
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 19:03

Свіже відео від Мадяра

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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 19:04

  Прохожий написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:Якщо взяти "тебе викрадуть і будуть катувати в Скелі щоб ти довічно воював, інакше станеться страшне - прийдуть росіяни і тебе (можливо) примусять підписати контракт і воювати"

Тебе викрали і катували ? Чи з дивана строчиш ?

может он прикидывает как выгодней будет подписать контракт с кацапами есличё?

ооо, ще один ухилянт підтянувся, "есличё"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 19:05

  pesikot написав:
  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Де я на це натякаю ? Якщо тобі щось показалось, то перехрестись ...
Я не стверджував, що в "Скелі" все зашибісь, я не ствержував, що в "Скелі" все погано ... я лише потролив Letusrock'а, який завжди все "знає" )

Тролінг одним ухилянтом іншого - ну так собі...

Форум - це не армія, форум - це як баня, тут всі рівні в спілкуванні...

всі рівні, але є рівніші (і це не ти)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Reuters: Найбільший НПЗ Лукойлу зупинився внаслідок атаки дронів
Нафтопереробний завод "Лукойл-Нижнєгороднафтооргсінтєз" (НОРСІ) у російському місті Кстово зупинив роботу внаслідок удару дронів у середу, 24 червня. Про це з повідомленням на галузеві джерела пише Reuters.

НОРСІ – четвертий за потужністю НПЗ та другий за обсягом виробник бензину в Росії. Його зупинка посилить дефіцит пального в країні, зазначає агентство.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 19:19

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  sashaqbl написав:---=== pesikot ===---
Де я на це натякаю ? Якщо тобі щось показалось, то перехрестись ...
Я не стверджував, що в "Скелі" все зашибісь, я не ствержував, що в "Скелі" все погано ... я лише потролив Letusrock'а, який завжди все "знає" )
---=== ===---
Тролінг одним ухилянтом іншого - ну так собі...

Форум - це не армія, форум - це як баня, тут всі рівні в спілкуванні...

всі рівні, але є рівніші (і це не ти)

Це ти себе до "є рівніші" причислив ?

Чи підлабузничаєш до sashaqbl ? )

"Непідкорений" єуропеєць
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 19:23

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Так же, как визит "Миссури" сам по себе не представлял угрозу СССР прямо и непосредственно, точно так же изменение режима проливов не становило загрозу ни США, ни Великобритании, да и Турции.

Звісно що візит "Міссурі" не становив загрози СССР.
А от вимога зміна режиму проток - це порушення сувернітету Туреччини. Це перший етап агресії по факту.


прадянський союз не окуповував країни Балтії, він тільки видвинув ультиматум: спочатку
думали воювати разом три країни(але сили були 1 до 100), то му підкорились...
а ЛАД в партшколі вивчав, щоб уникнули окупації Гітлером країни Балтії звернулись до ссср (і самі, карл) попросились прийняти в Союз.

ПередумовиПакт Молотова — Ріббентропа:
23 серпня 1939 року СРСР і нацистська Німеччина підписали таємний протокол, за яким країни Балтії увійшли до радянської сфери впливу.

Пакт про взаємодопомогу: Восени 1939 року СРСР змусив балтійські держави підписати угоди, які дозволили розмістити радянські військові бази на їхній території.

Початок окупаціїЧервень 1940 року: СРСР висунув країнам Балтії ультиматуми, звинувативши їх у порушенні договорів, та ввів додаткові війська.

Анексія: Під дулами автоматів були сформовані маріонеткові уряди, які провели сфальсифіковані вибори. У серпні 1940 року новостворені «народні сейми» попросили включити ці країни до складу СРСР як республіки.

Репресії та терор
Масові депортації: Перша велика хвиля депортацій населення до Сибіру відбулася у червні 1941 року. Тоді було репресовано близько 10% еліти та населення трьох країн. Президентів Естонії та Латвії вивезли, де вони загинули в таборах.

Радянізація: Ліквідація приватної власності, заборона національних символів та партій, масові політичні чистки


приблизно такий самий сценарій був би для Туреччини: давай ссср допоможе Туркам контролювати протоки(Боспор і Дарданели)-обмежений контінгент (всього пара кораблів),
а кораблям треба десь базуватись, а можна поруч з турецький патрульними катерами (район Büyükdere), так більше і більше вимог.
Майже на кожному судні при навігації в Боспорі помполіт бігав і фоткав катери турецького coast guard, а якось в Боспорі стоаяли на якорі кораблі 6 флоту США, базувався в Неаполі(USS Ticonderoga) так фоткали всі кгбти і помполіт (кажуть для москви цінна інформація)
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 19:29

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Форум - це не армія, форум - це як баня, тут всі рівні в спілкуванні...

всі рівні, але є рівніші (і це не ти)

Це ти себе до "є рівніші" причислив ?

Чи підлабузничаєш до sashaqbl ? )

"Непідкорений" єуропеєць

а может все таки прикидывает как лучше на "контракт" есличё, как и еще один тут особо одаренный на 2ю пенсию "есличё"...
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 19:48

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Так же, как визит "Миссури" сам по себе не представлял угрозу СССР прямо и непосредственно, точно так же изменение режима проливов не становило загрозу ни США, ни Великобритании, да и Турции.

Звісно що візит "Міссурі" не становив загрози СССР.
А от вимога зміна режиму проток - це порушення сувернітету Туреччини. Це перший етап агресії по факту.

Это вы пошутили?
Или всерьёз полагаете, что США были сильно обеспокоены некоторой потерей суверенитета Турции над проливами?
Что же они не беспокоились об этом до подписания конвенции в 1936? Даже не принимали в ней участие. Хотя подписали её Турция, СССР, Великобритания, Франция, Болгария, Румыния, Греция, Югославия, Япония и Австралия. Япония и Австралия явно не ближе к этим проливам, чем США.
И, между прочим, в Монтрё СССР поддержал Турцию, в то время как Великобритания была против. И это также не объяснялось большой любовью СССР к Турции или нелюбовью Великобритании. Просто в 1936 была другая ситуация и такое решение соответствовало интересам СССР и не соответствовало интересам Великобритании. После войны ситуация изменилась и подходы СССР и Великобритании изменились на противоположные.
Кстати, в Потсдаме этот вопрос обсуждался, но решение принято не было. Хотя
1. Три правительства признали, что Конвенция в Монтрё должна быть пересмотрена, так как она не соответствует условиям текущего времени.
2. Было решено, что в качестве следующего шага каждое из трех правительств проведет прямые дипломатические переговоры с правительством Турции.

Так что ноты СССР были как раз "прямыми переговорами". :)
ЛАД
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