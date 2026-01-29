ЛАД написав:sashaqbl Не берусь судить о сегодняшней системе бронирования, но оно необходимо ... Думаю, всё же основная проблема не в бронировании.
Ну як вам сказати. Можливо ідея в основі системи лежить і правильна. Але цифри говорять що працює це геть неправильно. Є 1.3 млн. заброньованих. Загалом в резерві зареєстровано біля 6 млн., якщо не помиляюся. 1.3 заброньованих. 1.5 - в розшуку. А де ще понад 3 млн.? Тут вилазить цікаві моменти. Відстрочки для студентів, аспірантів, наукових та педагогічних працівників. Скільки військовозобовязаних стали "педагогами" чи "студентами" та "аспірантами". Відстрочки по стану здоровя та догляду. ........
Не знаю, входят ли люди с отсрочками в цифру забронированных?
ЛАД написав:Не знаю, входят ли люди с отсрочками в цифру забронированных?
Не входят. Это отсрочка по ст.23 (здоровье, уход, дети и т.д.). По оценкам - бронированных 1,3 млн пока. Сегодня вроде приняли ужесточения и многие могут потерять бронь. По ст 23 - официальных данных нет, но оценивают около 600 тыс, хотя личное мнение - значительно более
ЛАД написав:Не знаю, входят ли люди с отсрочками в цифру забронированных?
Не входят. Это отсрочка по ст.23 (здоровье, уход, дети и т.д.). По оценкам - бронированных 1,3 млн пока. Сегодня вроде приняли ужесточения и многие могут потерять бронь. По ст 23 - официальных данных нет, но оценивают около 600 тыс, хотя личное мнение - значительно более
ну тут рамки трохи посунуть, от і вся історія Так шо отставить мислі про суїцид і ефтаназію, ви іще пригодитесь країні!