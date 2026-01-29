RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 18180181811818218183
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 19:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14355
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 21:03

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:плюс-мінус погоджуюсь з усім крім виділеного. З точки зору "понад усе" можна звісно влаштувати тут парагвайщину, але для чого? Фраза "виграти війну" зараз взагалі моветон.

На жаль виділене теж правда.
Якщо сидіти в глухій обороні, даючи ворогу свободу ініціативи, то він просто концентруватиме сили в потрібних місцям, отримуватиме перевагу і поступово знищзуватиме нас.
Это первая часть выделенного.
И с ней спорить не приходится. Абсолютно верно.
А вот вторая часть насчёт "методов" "Скелі"...
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40891
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 21:32

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:sashaqbl
Не берусь судить о сегодняшней системе бронирования, но оно необходимо
...
Думаю, всё же основная проблема не в бронировании.

Ну як вам сказати. Можливо ідея в основі системи лежить і правильна. Але цифри говорять що працює це геть неправильно.
Є 1.3 млн. заброньованих. Загалом в резерві зареєстровано біля 6 млн., якщо не помиляюся. 1.3 заброньованих. 1.5 - в розшуку. А де ще понад 3 млн.?
Тут вилазить цікаві моменти. Відстрочки для студентів, аспірантів, наукових та педагогічних працівників. Скільки військовозобовязаних стали "педагогами" чи "студентами" та "аспірантами".
Відстрочки по стану здоровя та догляду.
........

Не знаю, входят ли люди с отсрочками в цифру забронированных?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40891
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 21:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не знаю, входят ли люди с отсрочками в цифру забронированных?

Не входят. Это отсрочка по ст.23 (здоровье, уход, дети и т.д.).
По оценкам - бронированных 1,3 млн пока. Сегодня вроде приняли ужесточения и многие могут потерять бронь.
По ст 23 - официальных данных нет, но оценивают около 600 тыс, хотя личное мнение - значительно более :wink:
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 348
З нами з: 05.04.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 22:16

  TUR написав:
  ЛАД написав:Не знаю, входят ли люди с отсрочками в цифру забронированных?

Не входят. Это отсрочка по ст.23 (здоровье, уход, дети и т.д.).
По оценкам - бронированных 1,3 млн пока. Сегодня вроде приняли ужесточения и многие могут потерять бронь.
По ст 23 - официальных данных нет, но оценивают около 600 тыс, хотя личное мнение - значительно более :wink:

ну тут рамки трохи посунуть, от і вся історія :roll:
Так шо отставить мислі про суїцид і ефтаназію, ви іще пригодитесь країні!
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5604
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 22:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:ну тут рамки трохи посунуть, от і вся історія

Да. И планируют посунуть в основном за счет силян.
Увеличение в 2 раза площади сх угодий и з\п для получения критичности.
https://epravda.com.ua/biznes/v-ukrajin ... tv-823034/
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 348
З нами з: 05.04.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 23:26

  TUR написав:
  Banderlog написав:ну тут рамки трохи посунуть, от і вся історія

Да. И планируют посунуть в основном за счет силян.
Увеличение в 2 раза площади сх угодий и з\п для получения критичности.
https://epravda.com.ua/biznes/v-ukrajin ... tv-823034/

Так же, как Союз в ВОВ.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40891
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 18180181811818218183
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 37596
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 37635
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 341342
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1447)
26.06.2026 00:52
Ринок ОВДП (11697)
25.06.2026 21:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.