ЛАД написав:sashaqbl Не берусь судить о сегодняшней системе бронирования, но оно необходимо ... Думаю, всё же основная проблема не в бронировании.
Ну як вам сказати. Можливо ідея в основі системи лежить і правильна. Але цифри говорять що працює це геть неправильно. Є 1.3 млн. заброньованих. Загалом в резерві зареєстровано біля 6 млн., якщо не помиляюся. 1.3 заброньованих. 1.5 - в розшуку. А де ще понад 3 млн.? Тут вилазить цікаві моменти. Відстрочки для студентів, аспірантів, наукових та педагогічних працівників. Скільки військовозобовязаних стали "педагогами" чи "студентами" та "аспірантами". Відстрочки по стану здоровя та догляду. ........
Не знаю, входят ли люди с отсрочками в цифру забронированных?
ЛАД написав:Не знаю, входят ли люди с отсрочками в цифру забронированных?
Не входят. Это отсрочка по ст.23 (здоровье, уход, дети и т.д.). По оценкам - бронированных 1,3 млн пока. Сегодня вроде приняли ужесточения и многие могут потерять бронь. По ст 23 - официальных данных нет, но оценивают около 600 тыс, хотя личное мнение - значительно более
ЛАД написав:Не знаю, входят ли люди с отсрочками в цифру забронированных?
Не входят. Это отсрочка по ст.23 (здоровье, уход, дети и т.д.). По оценкам - бронированных 1,3 млн пока. Сегодня вроде приняли ужесточения и многие могут потерять бронь. По ст 23 - официальных данных нет, но оценивают около 600 тыс, хотя личное мнение - значительно более
ну тут рамки трохи посунуть, от і вся історія Так шо отставить мислі про суїцид і ефтаназію, ви іще пригодитесь країні!
shapo написав:Она вообще утверждаала удивительные вещи о разгоне демонстрантов в Тбилиси в апреле 1989 саперными лопатками под руководством генерала Родионова
це відомий всім факт, Горбачьова західні журналісти примусили випрадовуватись, Горбі щось блеяв про те, як все вийшло з під контролю. Але сам Родіонов отримав вербальне схвалення за рішучість (тобто, ордокси , типу ЛАДа не були задоволенні мякотілостью Горбачева, треба були більше крові)
Трагічні події 9 квітня 1989 року( я на той момент був на Канарах, Санта круз де Тенеріфе) в Тбілісі, відомі як «Ніч саперних лопаток», стосуються жорстокого придушення радянською армією мирного мітингу за незалежність Грузії. Командувач операцією, генерал Ігор Родіонов, віддав наказ про зачистку проспекту Руставелі, під час якої спецпризначенці використовували малі саперні лопатки як холодну зброю.Основні деталі та наслідки:Як розвивалися події: О 4-й ранку радянські війська, задіявши бронетранспортери та отруйні гази (зокрема «Черемуху»), оточили беззбройних протестувальників. Військовослужбовці почали бити людей гумовими кийками, а проти тих, хто не міг утекти, застосовували саперні лопатки. Удари наносилися переважно по голові та шиї.Жертви: Внаслідок нападу загинуло 19 людей. Абсолютна більшість із них — це жінки, деякі з яких були неповнолітніми. Крім того, сотні демонстрантів отримали тяжкі травми та отруїлися газом.Символ злочину: Саперні лопатки стали справжнім символом жорстокості радянського режиму, який без вагань застосував летальну силу проти власного беззбройного населення.Попри міжнародний резонанс і засудження дій влади, генерал Ігор Родіонов не був покараний за тбіліську трагедію.
Мне эти рассказы тоже давно известны,вот только эта журналистка рассказала противоположные вещи - и Родионов был против разгона,а за был кинорежиссер Резо Чхеидзе,что демонстранты были задушены шарфами сзади,и только одного из них,каратиста который прыгал на солдат убили щитом. Естественно,сейчас подымется вой что это ложь и совет иначе как убить саперными лопатками ничего другого делать не могли,вот только когда некоторые события видишь изнутри находясь рядом начинаешь верить и другой правде. PS. Сразу не ответил,т.к.день у меня начинается и заканчивается на 7 часов раньше,а пишу с телефона
Banderlog написав: чорні полковники теж демократичний уряд? Чи мож франко був демократом? Або в індонезії уряди в 60 -70.? Гляньте документалку Акт вбивства про то як там зупиняли комуністів і насаджували демократію
Насчёт остальных не знаю,но благодаря клаудильо Франко Испания избежала втягивания в ВМВ. Кроме того, маран Франко не афишируя пропускал бежавших через Францию евреев в Испанию и дальше в Америку за что получил от Гитлера прозвище еврейский лавочник. Участие США в гражданской войне в Испании в конце 30-х заключалось разве что участием в интернациональных бригадах отдельных ее граждан как Хемингуэя
shapo написав:Коммуналку вы берете,вероятно,за летние месяцы ибо в зимние только отопление трёхкомнатной квартиры в Киеве мне стоило больше 3000 грн,однокомнатной под 2000. Сейчас расскажут что можно было оформить субсидию и платить не более 20% от суммы основных начислений,вот только для этого нужно было принести справки о доходах всех прописанных которые уже и не живут в Украине и выписать их нельзя.
Для такой ситуации есть чудова процедура признания зарегистрированых такими, которые постоянно не проживают по адресу регистрации. Актуально, что постоянно проживает в другом городе или стране
Но тебе жаловатся "как всё плохо" значительно проще
shapo написав:А потом последует совет от доброхотов этого форума продать эту квартиру и переехать в худшую меньшей площади или вообще в дальнее село.
на сейчас хоть продал недвижимость ?
shapo написав:В России ,кстати,что-то подобное украинским субсидиям есть,но там другой механизм в который не вникал
Без упоминания России ты никак не можешь
Во-первых, я никому никогда тут не жаловался. Во-вторых, на пенсию никогда не жил - до 24.02.2022 работал и даже переехав в Израиль год работал онлайн в своей конторе помимо того,что уже там начал работать. В-третьих,расскажи эту сказку о выписывании и подачи на субсидию тем кто эти занимался как моя соседка по площадке дочка которой вышла замуж за араба и уехала в Тунис забыв выписаться. И последнее. Россию как и Казахстан вспоминаю для сравнения уровня жизни пенсов и он явно не в пользу Украины не говоря о Израиле где не проработавшие ни одного дня в этой стране приехавшие достигшие возраста 67 лет получают пособие по старости,соцнадбавку и квартирные на которые можно скромно жить и раз в году выезжать в Европу на экскурсии