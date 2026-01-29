Додано: П'ят 26 чер, 2026 03:08

pesikot написав: shapo написав: Коммуналку вы берете,вероятно,за летние месяцы ибо в зимние только отопление трёхкомнатной квартиры в Киеве мне стоило больше 3000 грн,однокомнатной под 2000. Сейчас расскажут что можно было оформить субсидию и платить не более 20% от суммы основных начислений,вот только для этого нужно было принести справки о доходах всех прописанных которые уже и не живут в Украине и выписать их нельзя.

Коммуналку вы берете,вероятно,за летние месяцы ибо в зимние только отопление трёхкомнатной квартиры в Киеве мне стоило больше 3000 грн,однокомнатной под 2000. Сейчас расскажут что можно было оформить субсидию и платить не более 20% от суммы основных начислений,вот только для этого нужно было принести справки о доходах всех прописанных которые уже и не живут в Украине и выписать их нельзя.

Для такой ситуации есть чудова процедура признания зарегистрированых такими, которые постоянно не проживают по адресу регистрации.

Актуально, что постоянно проживает в другом городе или стране



Но тебе жаловатся "как всё плохо" значительно проще

shapo написав: А потом последует совет от доброхотов этого форума продать эту квартиру и переехать в худшую меньшей площади или вообще в дальнее село.

А потом последует совет от доброхотов этого форума продать эту квартиру и переехать в худшую меньшей площади или вообще в дальнее село.

на сейчас хоть продал недвижимость ?

shapo написав: В России ,кстати,что-то подобное украинским субсидиям есть,но там другой механизм в который не вникал В России ,кстати,что-то подобное украинским субсидиям есть,но там другой механизм в который не вникал

Без упоминания России ты никак не можешь Для такой ситуации есть чудова процедура признания зарегистрированых такими, которые постоянно не проживают по адресу регистрации.Актуально, что постоянно проживает в другом городе или странеНо тебе жаловатся "как всё плохо" значительно прощена сейчас хоть продал недвижимость ?Без упоминания России ты никак не можешь

Во-первых, я никому никогда тут не жаловался.Во-вторых, на пенсию никогда не жил - до 24.02.2022 работал и даже переехав в Израиль год работал онлайн в своей конторе помимо того,что уже там начал работать.В-третьих,расскажи эту сказку о выписывании и подачи на субсидию тем кто эти занимался как моя соседка по площадке дочка которой вышла замуж за араба и уехала в Тунис забыв выписаться.И последнее.Россию как и Казахстан вспоминаю для сравнения уровня жизни пенсов и он явно не в пользу Украины не говоря о Израиле где не проработавшие ни одного дня в этой стране приехавшие достигшие возраста 67 лет получают пособие по старости,соцнадбавку и квартирные на которые можно скромно жить и раз в году выезжать в Европу на экскурсии