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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18182181831818418185>
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 05:04

  ЛАД написав:
  TUR написав:
  Banderlog написав:ну тут рамки трохи посунуть, от і вся історія

Да. И планируют посунуть в основном за счет силян.
Увеличение в 2 раза площади сх угодий и з\п для получения критичности.
https://epravda.com.ua/biznes/v-ukrajin ... tv-823034/

Так же, как Союз в ВОВ.

ВОВ це вєлікая атєчєствєнная?
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 07:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Water написав:
  ЛАД написав:
  TUR написав:ну тут рамки трохи посунуть, от і вся історія
Да. И планируют посунуть в основном за счет силян.
Увеличение в 2 раза площади сх угодий и з\п для получения критичности.
https://epravda.com.ua/biznes/v-ukrajin ... tv-823034/

Так же, как Союз в ВОВ.

ВОВ це вєлікая атєчєствєнная?
А що , вам скасують щомісячні 500 євро та келих соціального баварського , за використання такої термінології ?
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 07:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

shapo написав:
  Banderlog написав: чорні полковники теж демократичний уряд? Чи мож франко був демократом? Або в індонезії уряди в 60 -70.? Гляньте документалку Акт вбивства про то як там зупиняли комуністів і насаджували демократію



Насчёт остальных не знаю,но благодаря клаудильо Франко Испания избежала втягивания в ВМВ.
Кроме того, маран Франко не афишируя пропускал бежавших через Францию евреев в Испанию и дальше в Америку за что получил от Гитлера прозвище еврейский лавочник.
Участие США в гражданской войне в Испании в конце 30-х заключалось разве что участием в интернациональных бригадах отдельных ее граждан как Хемингуэя
Вот пример национального эгоизма так свойственного жителям всяких палестин. За то что диктатор имел какие-то еврейские гены и пропускал таких же транзитом, ему можно простить мятеж против законного правительства, концлагеря для тех кто стал на защиту законности и десятилетия диктатуры, да и вместе с ним вообще оправдать диктатуру как явление ибо оказывается среди диктаторов бывают евреефилы
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 08:12

  TUR написав:Не входят. Это отсрочка по ст.23 (здоровье, уход, дети и т.д.).
По оценкам - бронированных 1,3 млн пока. Сегодня вроде приняли ужесточения и многие могут потерять бронь.
По ст 23 - официальных данных нет, но оценивают около 600 тыс, хотя личное мнение - значительно более :wink:

Чомусь думала, що лікарі-чоловіки всі мають бронь, але ні. Кілька днів тому бусифікували відомого стоматолога, до якого записуватись тре було за тиждень-два. На заправці загребли, коли з машини вийшов.
В Одесі бусифікували пластичного хірурга - їхав у таксі, тцк підрізали машину.
Думала, що мобілізують тільки санітарів та медбратів.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 08:13

  shapo написав:
  Banderlog написав: чорні полковники теж демократичний уряд? Чи мож франко був демократом? Або в індонезії уряди в 60 -70.? Гляньте документалку Акт вбивства про то як там зупиняли комуністів і насаджували демократію



Насчёт остальных не знаю,но благодаря клаудильо Франко Испания избежала втягивания в ВМВ.
Кроме того, маран Франко не афишируя пропускал бежавших через Францию евреев в Испанию и дальше в Америку за что получил от Гитлера прозвище еврейский лавочник.
Участие США в гражданской войне в Испании в конце 30-х заключалось разве что участием в интернациональных бригадах отдельных ее граждан как Хемингуэя
за євреїв понятно, він норм підняв на їх виїзді баблосик.
Але щодо взамин сша і "франкістів" тут я не погоджусь.
Американці на словах притримувались принципу нєвмєшатєльства чим душили законний республіканський уряд. А по факту їхні корпорації постачили паливо і в кредит під 12 т грузовиків від компаній форд і тп. Грузовики і трактори в тій війні обшивались залізом і широко пользувались як прототив бт армій.
До того як ссср італія та німеччина продали в конфлікт всамдєлішні танки.
До речі золотий запас іспанської республіки вивезли в ссср а не в британію чи швейцарію.
Ну й помним під чиї протекторатом іспанію прийняли в оон
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 08:17

  fler написав:
  TUR написав:Не входят. Это отсрочка по ст.23 (здоровье, уход, дети и т.д.).
По оценкам - бронированных 1,3 млн пока. Сегодня вроде приняли ужесточения и многие могут потерять бронь.
По ст 23 - официальных данных нет, но оценивают около 600 тыс, хотя личное мнение - значительно более :wink:

Чомусь думала, що лікарі-чоловіки всі мають бронь, але ні. Кілька днів тому бусифікували відомого стоматолога, до якого записуватись тре було за тиждень-два. На заправці загребли, коли з машини вийшов.
В Одесі бусифікували пластичного хірурга - їхав у таксі, тцк підрізали машину.
Думала, що мобілізують тільки санітарів та медбратів.

потроху система підбирається і до підпанків.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 08:20

  Letusrock написав:
  fler написав:
  TUR написав:Не входят. Это отсрочка по ст.23 (здоровье, уход, дети и т.д.).
По оценкам - бронированных 1,3 млн пока. Сегодня вроде приняли ужесточения и многие могут потерять бронь.
По ст 23 - официальных данных нет, но оценивают около 600 тыс, хотя личное мнение - значительно более :wink:

Чомусь думала, що лікарі-чоловіки всі мають бронь, але ні. Кілька днів тому бусифікували відомого стоматолога, до якого записуватись тре було за тиждень-два. На заправці загребли, коли з машини вийшов.
В Одесі бусифікували пластичного хірурга - їхав у таксі, тцк підрізали машину.
Думала, що мобілізують тільки санітарів та медбратів.

потроху система підбирається і до підпанків.
бронювання пластичного хірурга коли на фронті не хватає медиків це сильно :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 08:25

  Banderlog написав:
  Letusrock написав:
  fler написав:Чомусь думала, що лікарі-чоловіки всі мають бронь, але ні. Кілька днів тому бусифікували відомого стоматолога, до якого записуватись тре було за тиждень-два. На заправці загребли, коли з машини вийшов.
В Одесі бусифікували пластичного хірурга - їхав у таксі, тцк підрізали машину.
Думала, що мобілізують тільки санітарів та медбратів.

потроху система підбирається і до підпанків.
бронювання пластичного хірурга коли на фронті не хватає медиків це сильно :lol:

більш ніж впевнений що це пластичний хірург вважав себе недоторканим, надважливим в тилу та всєцело виступав за кордони91 та розвал рф
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 08:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Letusrock написав:
  Banderlog написав:
  Letusrock написав:Чомусь думала, що лікарі-чоловіки всі мають бронь, але ні. Кілька днів тому бусифікували відомого стоматолога, до якого записуватись тре було за тиждень-два. На заправці загребли, коли з машини вийшов.
В Одесі бусифікували пластичного хірурга - їхав у таксі, тцк підрізали машину.
Думала, що мобілізують тільки санітарів та медбратів.
потроху система підбирається і до підпанків.
бронювання пластичного хірурга коли на фронті не хватає медиків це сильно

більш ніж впевнений що це пластичний хірург вважав себе недоторканим, надважливим в тилу та всєцело виступав за кордони91 та розвал рф
Такі за перших ознак особистої небезпеки що насувається чухають закордон. А потім кажуть що розчарувалися "темпами та ходом реформ" і народом що недостатньо проникся європейськими цінностями
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 08:56

  fox767676 написав:
shapo написав:
  Banderlog написав: чорні полковники теж демократичний уряд? Чи мож франко був демократом? Або в індонезії уряди в 60 -70.? Гляньте документалку Акт вбивства про то як там зупиняли комуністів і насаджували демократію



Насчёт остальных не знаю,но благодаря клаудильо Франко Испания избежала втягивания в ВМВ.
Кроме того, маран Франко не афишируя пропускал бежавших через Францию евреев в Испанию и дальше в Америку за что получил от Гитлера прозвище еврейский лавочник.
Участие США в гражданской войне в Испании в конце 30-х заключалось разве что участием в интернациональных бригадах отдельных ее граждан как Хемингуэя
Вот пример национального эгоизма так свойственного жителям всяких палестин. За то что диктатор имел какие-то еврейские гены и пропускал таких же транзитом, ему можно простить мятеж против законного правительства, концлагеря для тех кто стал на защиту законности и десятилетия диктатуры, да и вместе с ним вообще оправдать диктатуру как явление ибо оказывается среди диктаторов бывают евреефилы


Вот пример большевистского взгляда на мир успешно перекочевавшего в незалежную Украину.
За пропуск евреев и тем самым спасение из от уничтожения чем в Европе и в Украине очень мало кто занимался ему благодарны только евреи,и никто больше.
Франко был мараном,т е.его предки были насильно крещены в конце 15 века.
То,что он сверг республиканцев и установил диктатуру нехорошо с современной точки зрения,но если знать историю и то,что творили коммунисты придя к власти это просто смешно.
Концлагеря были повсеместно ,но испанским до немецких и ГУЛАГа как до неба рачки.
Основная заслуга Франко как я писал это то,что страна не участвовала в ВМВ и вышла без разрушений и многочисленных жертв.
Что касается еврейского эгоизма,то,м б.,назовёте народ у которого его нет.
shapo
 
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