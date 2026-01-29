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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 26 чер, 2026 05:04
ЛАД написав:
Так же, как Союз в ВОВ.
ВОВ це вєлікая атєчєствєнная?
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Water
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Додано: П'ят 26 чер, 2026 07:44
Water написав: ЛАД написав:
Так же, как Союз в ВОВ.
ВОВ це вєлікая атєчєствєнная?
А що , вам скасують щомісячні 500 євро та келих соціального баварського , за використання такої термінології ?
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Додано: П'ят 26 чер, 2026 07:59
shapo написав: Banderlog написав:
чорні полковники теж демократичний уряд? Чи мож франко був демократом? Або в індонезії уряди в 60 -70.? Гляньте документалку Акт вбивства про то як там зупиняли комуністів і насаджували демократію
Насчёт остальных не знаю,но благодаря клаудильо Франко Испания избежала втягивания в ВМВ.
Кроме того, маран Франко не афишируя пропускал бежавших через Францию евреев в Испанию и дальше в Америку за что получил от Гитлера прозвище еврейский лавочник.
Участие США в гражданской войне в Испании в конце 30-х заключалось разве что участием в интернациональных бригадах отдельных ее граждан как Хемингуэя
Вот пример национального эгоизма так свойственного жителям всяких палестин. За то что диктатор имел какие-то еврейские гены и пропускал таких же транзитом, ему можно простить мятеж против законного правительства, концлагеря для тех кто стал на защиту законности и десятилетия диктатуры, да и вместе с ним вообще оправдать диктатуру как явление ибо оказывается среди диктаторов бывают евреефилы
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Додано: П'ят 26 чер, 2026 08:12
TUR написав:
Не входят. Это отсрочка по ст.23 (здоровье, уход, дети и т.д.).
По оценкам - бронированных 1,3 млн пока. Сегодня вроде приняли ужесточения и многие могут потерять бронь.
По ст 23 - официальных данных нет, но оценивают около 600 тыс, хотя личное мнение - значительно более
Чомусь думала, що лікарі-чоловіки всі мають бронь, але ні. Кілька днів тому бусифікували відомого стоматолога, до якого записуватись тре було за тиждень-два. На заправці загребли, коли з машини вийшов.
В Одесі бусифікували пластичного хірурга - їхав у таксі, тцк підрізали машину.
Думала, що мобілізують тільки санітарів та медбратів.
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fler
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Додано: П'ят 26 чер, 2026 08:13
shapo написав: Banderlog написав:
чорні полковники теж демократичний уряд? Чи мож франко був демократом? Або в індонезії уряди в 60 -70.? Гляньте документалку Акт вбивства про то як там зупиняли комуністів і насаджували демократію
Насчёт остальных не знаю,но благодаря клаудильо Франко Испания избежала втягивания в ВМВ.
Кроме того, маран Франко не афишируя пропускал бежавших через Францию евреев в Испанию и дальше в Америку за что получил от Гитлера прозвище еврейский лавочник.
Участие США в гражданской войне в Испании в конце 30-х заключалось разве что участием в интернациональных бригадах отдельных ее граждан как Хемингуэя
за євреїв понятно, він норм підняв на їх виїзді баблосик.
Але щодо взамин сша і "франкістів" тут я не погоджусь.
Американці на словах притримувались принципу нєвмєшатєльства чим душили законний республіканський уряд. А по факту їхні корпорації постачили паливо і в кредит під 12 т грузовиків від компаній форд і тп. Грузовики і трактори в тій війні обшивались залізом і широко пользувались як прототив бт армій.
До того як ссср італія та німеччина продали в конфлікт всамдєлішні танки.
До речі золотий запас іспанської республіки вивезли в ссср а не в британію чи швейцарію.
Ну й помним під чиї протекторатом іспанію прийняли в оон
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Banderlog
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Додано: П'ят 26 чер, 2026 08:17
fler написав: TUR написав:
Не входят. Это отсрочка по ст.23 (здоровье, уход, дети и т.д.).
По оценкам - бронированных 1,3 млн пока. Сегодня вроде приняли ужесточения и многие могут потерять бронь.
По ст 23 - официальных данных нет, но оценивают около 600 тыс, хотя личное мнение - значительно более
Чомусь думала, що лікарі-чоловіки всі мають бронь, але ні. Кілька днів тому бусифікували відомого стоматолога, до якого записуватись тре було за тиждень-два. На заправці загребли, коли з машини вийшов.
В Одесі бусифікували пластичного хірурга - їхав у таксі, тцк підрізали машину.
Думала, що мобілізують тільки санітарів та медбратів.
потроху система підбирається і до підпанків.
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Letusrock
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Додано: П'ят 26 чер, 2026 08:20
Letusrock написав: fler написав: TUR написав:
Не входят. Это отсрочка по ст.23 (здоровье, уход, дети и т.д.).
По оценкам - бронированных 1,3 млн пока. Сегодня вроде приняли ужесточения и многие могут потерять бронь.
По ст 23 - официальных данных нет, но оценивают около 600 тыс, хотя личное мнение - значительно более
Чомусь думала, що лікарі-чоловіки всі мають бронь, але ні. Кілька днів тому бусифікували відомого стоматолога, до якого записуватись тре було за тиждень-два. На заправці загребли, коли з машини вийшов.
В Одесі бусифікували пластичного хірурга - їхав у таксі, тцк підрізали машину.
Думала, що мобілізують тільки санітарів та медбратів.
потроху система підбирається і до підпанків.
бронювання пластичного хірурга коли на фронті не хватає медиків це сильно
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Banderlog
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Додано: П'ят 26 чер, 2026 08:25
Banderlog написав: Letusrock написав: fler написав:
Чомусь думала, що лікарі-чоловіки всі мають бронь, але ні. Кілька днів тому бусифікували відомого стоматолога, до якого записуватись тре було за тиждень-два. На заправці загребли, коли з машини вийшов.
В Одесі бусифікували пластичного хірурга - їхав у таксі, тцк підрізали машину.
Думала, що мобілізують тільки санітарів та медбратів.
потроху система підбирається і до підпанків.
бронювання пластичного хірурга коли на фронті не хватає медиків це сильно
більш ніж впевнений що це пластичний хірург вважав себе недоторканим, надважливим в тилу та всєцело виступав за кордони91 та розвал рф
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Letusrock
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Додано: П'ят 26 чер, 2026 08:32
Letusrock написав: Banderlog написав: Letusrock написав:
Чомусь думала, що лікарі-чоловіки всі мають бронь, але ні. Кілька днів тому бусифікували відомого стоматолога, до якого записуватись тре було за тиждень-два. На заправці загребли, коли з машини вийшов.
В Одесі бусифікували пластичного хірурга - їхав у таксі, тцк підрізали машину.
Думала, що мобілізують тільки санітарів та медбратів.
потроху система підбирається і до підпанків.
бронювання пластичного хірурга коли на фронті не хватає медиків це сильно
більш ніж впевнений що це пластичний хірург вважав себе недоторканим, надважливим в тилу та всєцело виступав за кордони91 та розвал рф
Такі за перших ознак особистої небезпеки що насувається чухають закордон. А потім кажуть що розчарувалися "темпами та ходом реформ" і народом що недостатньо проникся європейськими цінностями
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fox767676
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Додано: П'ят 26 чер, 2026 08:56
fox767676 написав: shapo написав: Banderlog написав:
чорні полковники теж демократичний уряд? Чи мож франко був демократом? Або в індонезії уряди в 60 -70.? Гляньте документалку Акт вбивства про то як там зупиняли комуністів і насаджували демократію
Насчёт остальных не знаю,но благодаря клаудильо Франко Испания избежала втягивания в ВМВ.
Кроме того, маран Франко не афишируя пропускал бежавших через Францию евреев в Испанию и дальше в Америку за что получил от Гитлера прозвище еврейский лавочник.
Участие США в гражданской войне в Испании в конце 30-х заключалось разве что участием в интернациональных бригадах отдельных ее граждан как Хемингуэя
Вот пример национального эгоизма так свойственного жителям всяких палестин. За то что диктатор имел какие-то еврейские гены и пропускал таких же транзитом, ему можно простить мятеж против законного правительства, концлагеря для тех кто стал на защиту законности и десятилетия диктатуры, да и вместе с ним вообще оправдать диктатуру как явление ибо оказывается среди диктаторов бывают евреефилы
Вот пример большевистского взгляда на мир успешно перекочевавшего в незалежную Украину.
За пропуск евреев и тем самым спасение из от уничтожения чем в Европе и в Украине очень мало кто занимался ему благодарны только евреи,и никто больше.
Франко был мараном,т е.его предки были насильно крещены в конце 15 века.
То,что он сверг республиканцев и установил диктатуру нехорошо с современной точки зрения,но если знать историю и то,что творили коммунисты придя к власти это просто смешно.
Концлагеря были повсеместно ,но испанским до немецких и ГУЛАГа как до неба рачки.
Основная заслуга Франко как я писал это то,что страна не участвовала в ВМВ и вышла без разрушений и многочисленных жертв.
Что касается еврейского эгоизма,то,м б.,назовёте народ у которого его нет.
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