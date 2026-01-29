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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18182181831818418185
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 09:03

  Banderlog написав:
  shapo написав:
  Banderlog написав: чорні полковники теж демократичний уряд? Чи мож франко був демократом? Або в індонезії уряди в 60 -70.? Гляньте документалку Акт вбивства про то як там зупиняли комуністів і насаджували демократію



Насчёт остальных не знаю,но благодаря клаудильо Франко Испания избежала втягивания в ВМВ.
Кроме того, маран Франко не афишируя пропускал бежавших через Францию евреев в Испанию и дальше в Америку за что получил от Гитлера прозвище еврейский лавочник.
Участие США в гражданской войне в Испании в конце 30-х заключалось разве что участием в интернациональных бригадах отдельных ее граждан как Хемингуэя


за євреїв понятно, він норм підняв на їх виїзді баблосик.
Але щодо взамин сша і "франкістів" тут я не погоджусь.
Американці на словах притримувались принципу нєвмєшатєльства чим душили законний республіканський уряд. А по факту їхні корпорації постачили паливо і в кредит під 12 т грузовиків від компаній форд і тп. Грузовики і трактори в тій війні обшивались залізом і широко пользувались як прототив бт армій.
До того як ссср італія та німеччина продали в конфлікт всамдєлішні танки.
До речі золотий запас іспанської республіки вивезли в ссср а не в британію чи швейцарію.
Ну й помним під чиї протекторатом іспанію прийняли в оон


Откуда сведения что Франко заработал на бежавших евреях?
Есть другие сведения что в таком дефектном княжестве Андорра на границе Франции и Испании евреев убивали и забирали ценности местные жители которые зарабатывали на контрабанде.
Поэтому оно вдруг после ВМВ внезапно разбогатели и под любыми предлогами не даёт проводить раскопки чтобы никто не наткнулся на трупы евреев.
Про Форд вы случайно самого поклонника Гитлера антисемита Генри с правительством США не перепутали?
А про ООН вообще смешно. Там сейчас почти 200 государств и их всех кто-то принял
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 09:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

shapo написав:
  fox767676 написав:
shapo написав:[quote="5965755:Banderlog"] чорні полковники теж демократичний уряд? Чи мож франко був демократом? Або в індонезії уряди в 60 -70.? Гляньте документалку Акт вбивства про то як там зупиняли комуністів і насаджували демократію



Насчёт остальных не знаю,но благодаря клаудильо Франко Испания избежала втягивания в ВМВ.
Кроме того, маран Франко не афишируя пропускал бежавших через Францию евреев в Испанию и дальше в Америку за что получил от Гитлера прозвище еврейский лавочник.
Участие США в гражданской войне в Испании в конце 30-х заключалось разве что участием в интернациональных бригадах отдельных ее граждан как Хемингуэя
Вот пример национального эгоизма так свойственного жителям всяких палестин. За то что диктатор имел какие-то еврейские гены и пропускал таких же транзитом, ему можно простить мятеж против законного правительства, концлагеря для тех кто стал на защиту законности и десятилетия диктатуры, да и вместе с ним вообще оправдать диктатуру как явление ибо оказывается среди диктаторов бывают евреефилы


Вот пример большевистского взгляда на мир успешно перекочевавшего в незалежную Украину.
За пропуск евреев и тем самым спасение из от уничтожения чем в Европе и в Украине очень мало кто занимался ему благодарны только евреи,и никто больше.
Франко был мараном,т е.его предки были насильно крещены в конце 15 века.
То,что он сверг республиканцев и установил диктатуру нехорошо с современной точки зрения,но если знать историю и то,что творили коммунисты придя к власти это просто смешно.
Концлагеря были повсеместно ,но испанским до немецких и ГУЛАГа как до неба рачки.
Основная заслуга Франко как я писал это то,что страна не участвовала в ВМВ и вышла без разрушений и многочисленных жертв.
Что касается еврейского эгоизма,то,м б.,назовёте народ у которого его нет.[/quote]Брльшевизм "большевизму" рознь.
Луначарский , Каменев, Красин ( топменеджер европейских строительных концернов доиреволюции), Богданов ( родоначальник кибернетики) были большевиками , и в нынешней Украине таких и духу нет. А действительно были и швондеры - и такие действительно выжили мимикрируя под националистов, еврейских патриотов и антикоммунистов вообще. Не было никакой коммунистической диктатуры в Испании 1936 был "народный фронт" - коалиция почти всего спектра полит сил включая либералов и националистов, которые тоже попали под каток франкистских репрессий.Точно такой же народный фронт был в соседней Франции- много там концлагерей коммунисты понастроили ?
Ещё раз - вы готовы оправдать любые преступления , если только преступник был снисходителен к вашему народу. Это называется трайбализм , и уж точно не с таким уровнем сознания что-то предъявлять Украине . Проблемы огромные- но такие как вы , только с другими гаплогруппами( да и с теми же тоже) к ним и привели
Вообще вы своей логике подошли к оправданию нацизма. Если концлагеря франко оправданы как превентивная мера против коммунизмаа, то по вашей же логике Гитлер спасал французов от большевистской угрозы.
fox767676
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