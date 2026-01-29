Banderlog написав:shapo написав:
Насчёт остальных не знаю,но благодаря клаудильо Франко Испания избежала втягивания в ВМВ.
Кроме того, маран Франко не афишируя пропускал бежавших через Францию евреев в Испанию и дальше в Америку за что получил от Гитлера прозвище еврейский лавочник.
Участие США в гражданской войне в Испании в конце 30-х заключалось разве что участием в интернациональных бригадах отдельных ее граждан как Хемингуэя
за євреїв понятно, він норм підняв на їх виїзді баблосик.
Але щодо взамин сша і "франкістів" тут я не погоджусь.
Американці на словах притримувались принципу нєвмєшатєльства чим душили законний республіканський уряд. А по факту їхні корпорації постачили паливо і в кредит під 12 т грузовиків від компаній форд і тп. Грузовики і трактори в тій війні обшивались залізом і широко пользувались як прототив бт армій.
До того як ссср італія та німеччина продали в конфлікт всамдєлішні танки.
До речі золотий запас іспанської республіки вивезли в ссср а не в британію чи швейцарію.
Ну й помним під чиї протекторатом іспанію прийняли в оон
Откуда сведения что Франко заработал на бежавших евреях?
Есть другие сведения что в таком дефектном княжестве Андорра на границе Франции и Испании евреев убивали и забирали ценности местные жители которые зарабатывали на контрабанде.
Поэтому оно вдруг после ВМВ внезапно разбогатели и под любыми предлогами не даёт проводить раскопки чтобы никто не наткнулся на трупы евреев.
Про Форд вы случайно самого поклонника Гитлера антисемита Генри с правительством США не перепутали?
А про ООН вообще смешно. Там сейчас почти 200 государств и их всех кто-то принял