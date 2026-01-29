Додано: П'ят 26 чер, 2026 09:13

shapo написав: fox767676 написав: shapo написав: [quote="5965755:Banderlog"] чорні полковники теж демократичний уряд? Чи мож франко був демократом? Або в індонезії уряди в 60 -70.? Гляньте документалку Акт вбивства про то як там зупиняли комуністів і насаджували демократію





Насчёт остальных не знаю,но благодаря клаудильо Франко Испания избежала втягивания в ВМВ.

Кроме того, маран Франко не афишируя пропускал бежавших через Францию евреев в Испанию и дальше в Америку за что получил от Гитлера прозвище еврейский лавочник.

Участие США в гражданской войне в Испании в конце 30-х заключалось разве что участием в интернациональных бригадах отдельных ее граждан как Хемингуэя Насчёт остальных не знаю,но благодаря клаудильо Франко Испания избежала втягивания в ВМВ.Кроме того, маран Франко не афишируя пропускал бежавших через Францию евреев в Испанию и дальше в Америку за что получил от Гитлера прозвище еврейский лавочник.Участие США в гражданской войне в Испании в конце 30-х заключалось разве что участием в интернациональных бригадах отдельных ее граждан как Хемингуэя Вот пример национального эгоизма так свойственного жителям всяких палестин. За то что диктатор имел какие-то еврейские гены и пропускал таких же транзитом, ему можно простить мятеж против законного правительства, концлагеря для тех кто стал на защиту законности и десятилетия диктатуры, да и вместе с ним вообще оправдать диктатуру как явление ибо оказывается среди диктаторов бывают евреефилы Вот пример национального эгоизма так свойственного жителям всяких палестин. За то что диктатор имел какие-то еврейские гены и пропускал таких же транзитом, ему можно простить мятеж против законного правительства, концлагеря для тех кто стал на защиту законности и десятилетия диктатуры, да и вместе с ним вообще оправдать диктатуру как явление ибо оказывается среди диктаторов бывают евреефилы

Вот пример большевистского взгляда на мир успешно перекочевавшего в незалежную Украину.За пропуск евреев и тем самым спасение из от уничтожения чем в Европе и в Украине очень мало кто занимался ему благодарны только евреи,и никто больше.Франко был мараном,т е.его предки были насильно крещены в конце 15 века.То,что он сверг республиканцев и установил диктатуру нехорошо с современной точки зрения,но если знать историю и то,что творили коммунисты придя к власти это просто смешно.Концлагеря были повсеместно ,но испанским до немецких и ГУЛАГа как до неба рачки.Основная заслуга Франко как я писал это то,что страна не участвовала в ВМВ и вышла без разрушений и многочисленных жертв.Что касается еврейского эгоизма,то,м б.,назовёте народ у которого его нет.[/quote]Брльшевизм "большевизму" рознь.Луначарский , Каменев, Красин ( топменеджер европейских строительных концернов доиреволюции), Богданов ( родоначальник кибернетики) были большевиками , и в нынешней Украине таких и духу нет. А действительно были и швондеры - и такие действительно выжили мимикрируя под националистов, еврейских патриотов и антикоммунистов вообще. Не было никакой коммунистической диктатуры в Испании 1936 был "народный фронт" - коалиция почти всего спектра полит сил включая либералов и националистов, которые тоже попали под каток франкистских репрессий.Точно такой же народный фронт был в соседней Франции- много там концлагерей коммунисты понастроили ?Ещё раз - вы готовы оправдать любые преступления , если только преступник был снисходителен к вашему народу. Это называется трайбализм , и уж точно не с таким уровнем сознания что-то предъявлять Украине . Проблемы огромные- но такие как вы , только с другими гаплогруппами( да и с теми же тоже) к ним и привелиВообще вы своей логике подошли к оправданию нацизма. Если концлагеря франко оправданы как превентивная мера против коммунизмаа, то по вашей же логике Гитлер спасал французов от большевистской угрозы.