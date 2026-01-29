Додано: П'ят 26 чер, 2026 10:00

fox767676 написав: shapo написав:

Вот пример большевистского взгляда на мир успешно перекочевавшего в незалежную Украину.

За пропуск евреев и тем самым спасение из от уничтожения чем в Европе и в Украине очень мало кто занимался ему благодарны только евреи,и никто больше.

Франко был мараном,т е.его предки были насильно крещены в конце 15 века.

То,что он сверг республиканцев и установил диктатуру нехорошо с современной точки зрения,но если знать историю и то,что творили коммунисты придя к власти это просто смешно.

Концлагеря были повсеместно ,но испанским до немецких и ГУЛАГа как до неба рачки.

Основная заслуга Франко как я писал это то,что страна не участвовала в ВМВ и вышла без разрушений и многочисленных жертв.

Что касается еврейского эгоизма,то,м б.,назовёте народ у которого его нет.



Брльшевизм "большевизму" рознь.

Луначарский , Каменев, Красин ( топменеджер европейских строительных концернов доиреволюции), Богданов ( родоначальник кибернетики) были большевиками , и в нынешней Украине таких и духу нет. А действительно были и швондеры - и такие действительно выжили мимикрируя под националистов, еврейских патриотов и антикоммунистов вообще. Не было никакой коммунистической диктатуры в Испании 1936 был "народный фронт" - коалиция почти всего спектра полит сил включая либералов и националистов, которые тоже попали под каток франкистских репрессий.Точно такой же народный фронт был в соседней Франции- много там концлагерей коммунисты понастроили ?

Ещё раз - вы готовы оправдать любые преступления , если только преступник был снисходителен к вашему народу. Это называется трайбализм , и уж точно не с таким уровнем сознания что-то предъявлять Украине . Проблемы огромные- но такие как вы , только с другими гаплогруппами( да и с теми же тоже) к ним и привели

Вообще вы своей логике подошли к оправданию нацизма. Если концлагеря франко оправданы как превентивная мера против коммунизмаа, то по вашей же логике Гитлер спасал французов от большевистской угрозы.

Да и с вашей логикой понятно почему Израиль благословен к путину и индифферентен к его злодеяниям - " евреев же не обижает" Брльшевизм "большевизму" рознь.Луначарский , Каменев, Красин ( топменеджер европейских строительных концернов доиреволюции), Богданов ( родоначальник кибернетики) были большевиками , и в нынешней Украине таких и духу нет. А действительно были и швондеры - и такие действительно выжили мимикрируя под националистов, еврейских патриотов и антикоммунистов вообще. Не было никакой коммунистической диктатуры в Испании 1936 был "народный фронт" - коалиция почти всего спектра полит сил включая либералов и националистов, которые тоже попали под каток франкистских репрессий.Точно такой же народный фронт был в соседней Франции- много там концлагерей коммунисты понастроили ?Ещё раз - вы готовы оправдать любые преступления , если только преступник был снисходителен к вашему народу. Это называется трайбализм , и уж точно не с таким уровнем сознания что-то предъявлять Украине . Проблемы огромные- но такие как вы , только с другими гаплогруппами( да и с теми же тоже) к ним и привелиВообще вы своей логике подошли к оправданию нацизма. Если концлагеря франко оправданы как превентивная мера против коммунизмаа, то по вашей же логике Гитлер спасал французов от большевистской угрозы.Да и с вашей логикой понятно почему Израиль благословен к путину и индифферентен к его злодеяниям - " евреев же не обижает"

Ничего другого и не ожидал от очередного украинского патриота так и не назвавшего народ у которого нет эгоизма,зато получил очередной ярлык трайбалиста.Что,слабо назвать украинцев самым неэгоистичным народом в мире?Раньше только от русских такое слышал.Что касается разных большевиков ,то они что,не видели что такое красный террор и миллионные жертвы гражданской войны ?Это как в в хрушевские времена решили сочинять сказки про доброго дедушку Ленина и злодея Сталина.Про народные фронты в Испании и Франции забавно.Даже если они в Испании не все были коммунистами,то почему принимали военную и прочую помощь от Сталина?Какой ещё народный фронт в Франции,где он там и против кого воевал? Да Франция прекрасно жила при немцах не только при Виши,но и на оккупированных территориях,а в маки шли евреи,русские и прочие иностранцы,но не французы.Если вы такой знаток концлагерей Франко,то,и б.,напишите сколько человек среди них прошло и не вернулось и где они были расположены?И,конечно,вишенка на торте - все беды Украины от жидов и москалей,а мы сами вместе с своими президентами украинцами невинные овечки которых нагло надувают инородцы.И,пожалуйста,не приписывайте свои де*** логику мне строя из нее свои же заключения.У Израиля свои отношения как с Россией,так и с Украиной ,Европой и США.Я не помню чтобы подпись Израиля стояла под будапештский меморандумом и он что-то гарантировал Украине, он не покупал как Европа российские энергоносители выращивая Путина и за что Израиль должен любить Украину - в ее истории черных пятен побольше чем у поляков, Украина голосует в ООН и везде против Израиля. Помощь гуманитарную и медицинскую вначале войны Израиль оказывал, население кроме немногочисленных ватников относится к Украине хорошо, а политики играют в свою игру как и везде,тем более сейчас у Израиля проблем не меньше чем в Украине