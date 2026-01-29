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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18183181841818518186>
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 09:03

  Banderlog написав:
  shapo написав:
  Banderlog написав: чорні полковники теж демократичний уряд? Чи мож франко був демократом? Або в індонезії уряди в 60 -70.? Гляньте документалку Акт вбивства про то як там зупиняли комуністів і насаджували демократію



Насчёт остальных не знаю,но благодаря клаудильо Франко Испания избежала втягивания в ВМВ.
Кроме того, маран Франко не афишируя пропускал бежавших через Францию евреев в Испанию и дальше в Америку за что получил от Гитлера прозвище еврейский лавочник.
Участие США в гражданской войне в Испании в конце 30-х заключалось разве что участием в интернациональных бригадах отдельных ее граждан как Хемингуэя


за євреїв понятно, він норм підняв на їх виїзді баблосик.
Але щодо взамин сша і "франкістів" тут я не погоджусь.
Американці на словах притримувались принципу нєвмєшатєльства чим душили законний республіканський уряд. А по факту їхні корпорації постачили паливо і в кредит під 12 т грузовиків від компаній форд і тп. Грузовики і трактори в тій війні обшивались залізом і широко пользувались як прототив бт армій.
До того як ссср італія та німеччина продали в конфлікт всамдєлішні танки.
До речі золотий запас іспанської республіки вивезли в ссср а не в британію чи швейцарію.
Ну й помним під чиї протекторатом іспанію прийняли в оон


Откуда сведения что Франко заработал на бежавших евреях?
Есть другие сведения что в таком дефектном княжестве Андорра на границе Франции и Испании евреев убивали и забирали ценности местные жители которые зарабатывали на контрабанде.
Поэтому оно вдруг после ВМВ внезапно разбогатели и под любыми предлогами не даёт проводить раскопки чтобы никто не наткнулся на трупы евреев.
Про Форд вы случайно самого поклонника Гитлера антисемита Генри с правительством США не перепутали?
А про ООН вообще смешно. Там сейчас почти 200 государств и их всех кто-то принял
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 09:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

shapo написав:
  fox767676 написав:
shapo написав:[quote="5965755:Banderlog"] чорні полковники теж демократичний уряд? Чи мож франко був демократом? Або в індонезії уряди в 60 -70.? Гляньте документалку Акт вбивства про то як там зупиняли комуністів і насаджували демократію



Насчёт остальных не знаю,но благодаря клаудильо Франко Испания избежала втягивания в ВМВ.
Кроме того, маран Франко не афишируя пропускал бежавших через Францию евреев в Испанию и дальше в Америку за что получил от Гитлера прозвище еврейский лавочник.
Участие США в гражданской войне в Испании в конце 30-х заключалось разве что участием в интернациональных бригадах отдельных ее граждан как Хемингуэя
Вот пример национального эгоизма так свойственного жителям всяких палестин. За то что диктатор имел какие-то еврейские гены и пропускал таких же транзитом, ему можно простить мятеж против законного правительства, концлагеря для тех кто стал на защиту законности и десятилетия диктатуры, да и вместе с ним вообще оправдать диктатуру как явление ибо оказывается среди диктаторов бывают евреефилы


Вот пример большевистского взгляда на мир успешно перекочевавшего в незалежную Украину.
За пропуск евреев и тем самым спасение из от уничтожения чем в Европе и в Украине очень мало кто занимался ему благодарны только евреи,и никто больше.
Франко был мараном,т е.его предки были насильно крещены в конце 15 века.
То,что он сверг республиканцев и установил диктатуру нехорошо с современной точки зрения,но если знать историю и то,что творили коммунисты придя к власти это просто смешно.
Концлагеря были повсеместно ,но испанским до немецких и ГУЛАГа как до неба рачки.
Основная заслуга Франко как я писал это то,что страна не участвовала в ВМВ и вышла без разрушений и многочисленных жертв.
Что касается еврейского эгоизма,то,м б.,назовёте народ у которого его нет.[/quote]Брльшевизм "большевизму" рознь.
Луначарский , Каменев, Красин ( топменеджер европейских строительных концернов доиреволюции), Богданов ( родоначальник кибернетики) были большевиками , и в нынешней Украине таких и духу нет. А действительно были и швондеры - и такие действительно выжили мимикрируя под националистов, еврейских патриотов и антикоммунистов вообще. Не было никакой коммунистической диктатуры в Испании 1936 был "народный фронт" - коалиция почти всего спектра полит сил включая либералов и националистов, которые тоже попали под каток франкистских репрессий.Точно такой же народный фронт был в соседней Франции- много там концлагерей коммунисты понастроили ?
Ещё раз - вы готовы оправдать любые преступления , если только преступник был снисходителен к вашему народу. Это называется трайбализм , и уж точно не с таким уровнем сознания что-то предъявлять Украине . Проблемы огромные- но такие как вы , только с другими гаплогруппами( да и с теми же тоже) к ним и привели
Вообще вы своей логике подошли к оправданию нацизма. Если концлагеря франко оправданы как превентивная мера против коммунизмаа, то по вашей же логике Гитлер спасал французов от большевистской угрозы.
Да и с вашей логикой понятно почему Израиль благословен к путину и индифферентен к его злодеяниям - " евреев же не обижает"
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 09:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Чомусь думала, що лікарі-чоловіки всі мають бронь, але ні. Кілька днів тому бусифікували відомого стоматолога, до якого записуватись тре було за тиждень-два. На заправці загребли, коли з машини вийшов.
В Одесі бусифікували пластичного хірурга - їхав у таксі, тцк підрізали машину.
Думала, що мобілізують тільки санітарів та медбратів.

О. Невже гроші вже не рятують від мобілізації.
Гляди, й до вашої сімейки підберуться. Там критерії бронювання держава вирішила змінити. Якщо в чоловіка знімуть бронь, то через Дністер чи через Карпати? Чи триматимете в хаті, не випускатимете?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 09:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:Мне эти рассказы тоже давно известны,вот только эта журналистка рассказала противоположные вещи - и Родионов был против разгона,а за был кинорежиссер Резо Чхеидзе,что демонстранты были задушены шарфами сзади,и только одного из них,каратиста который прыгал на солдат убили щитом.
Естественно,сейчас подымется вой что это ложь и совет иначе как убить саперными лопатками ничего другого делать не могли,вот только когда некоторые события видишь изнутри находясь рядом начинаешь верить и другой правде.

Я теж багато чув про снайперів на майдані, і про бідний "Беркут" і ще багато чого цікавого. В тому числі від всяких гомо советікусів і навідь від полонених росіян.
Якби не був свідком тих подій особисто - то може б і повірив у щось з того...
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 09:53

  shapo написав:
Поэтому оно вдруг после ВМВ внезапно разбогатели и под любыми предлогами не даёт проводить раскопки чтобы никто не наткнулся на трупы евреев.
Про Форд вы случайно самого поклонника Гитлера антисемита Генри с правительством США не перепутали?

ні не перепутав.) Поставляли грузовики не тільки форд але іще 2 компанії. Та і пальне постачали не повязані з фордом.
Секрет в тім. Що расизм був популярним не тільки в німеччині но і по всьому цивілізованому світі.
Про грузовики то колись читав про ті самопальні бтр, там теж було кустарне виробництво як зараз тут з дронами і нащупування нової тактики бліцкріга.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 09:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:Что касается еврейского эгоизма,то,м б.,назовёте народ у которого его нет.

я можу назвати - український народ. Бере на 100 років вперед кредити від ЄС щоб захистити НАТО від неспровокованої агресії та бути фортецею гендерно-мігрантського миру у Європі до останньої верби
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 10:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Letusrock написав:
  shapo написав:Что касается еврейского эгоизма,то,м б.,назовёте народ у которого его нет.

я можу назвати - український народ. Бере на 100 років вперед кредити від ЄС щоб захистити НАТО від неспровокованої агресії та бути фортецею гендерно-мігрантського миру у Європі до останньої верби
Я вважаю що є.
Але знову це різні левели егоїзма
Один працює на себе , інший лише як засіб маніпуляції ззовні направлений на роздмухування примітивних та інфантильних рис народу
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 26 чер, 2026 10:03, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 10:00

  fox767676 написав:
shapo написав:
Вот пример большевистского взгляда на мир успешно перекочевавшего в незалежную Украину.
За пропуск евреев и тем самым спасение из от уничтожения чем в Европе и в Украине очень мало кто занимался ему благодарны только евреи,и никто больше.
Франко был мараном,т е.его предки были насильно крещены в конце 15 века.
То,что он сверг республиканцев и установил диктатуру нехорошо с современной точки зрения,но если знать историю и то,что творили коммунисты придя к власти это просто смешно.
Концлагеря были повсеместно ,но испанским до немецких и ГУЛАГа как до неба рачки.
Основная заслуга Франко как я писал это то,что страна не участвовала в ВМВ и вышла без разрушений и многочисленных жертв.
Что касается еврейского эгоизма,то,м б.,назовёте народ у которого его нет.


Брльшевизм "большевизму" рознь.
Луначарский , Каменев, Красин ( топменеджер европейских строительных концернов доиреволюции), Богданов ( родоначальник кибернетики) были большевиками , и в нынешней Украине таких и духу нет. А действительно были и швондеры - и такие действительно выжили мимикрируя под националистов, еврейских патриотов и антикоммунистов вообще. Не было никакой коммунистической диктатуры в Испании 1936 был "народный фронт" - коалиция почти всего спектра полит сил включая либералов и националистов, которые тоже попали под каток франкистских репрессий.Точно такой же народный фронт был в соседней Франции- много там концлагерей коммунисты понастроили ?
Ещё раз - вы готовы оправдать любые преступления , если только преступник был снисходителен к вашему народу. Это называется трайбализм , и уж точно не с таким уровнем сознания что-то предъявлять Украине . Проблемы огромные- но такие как вы , только с другими гаплогруппами( да и с теми же тоже) к ним и привели
Вообще вы своей логике подошли к оправданию нацизма. Если концлагеря франко оправданы как превентивная мера против коммунизмаа, то по вашей же логике Гитлер спасал французов от большевистской угрозы.
Да и с вашей логикой понятно почему Израиль благословен к путину и индифферентен к его злодеяниям - " евреев же не обижает"


Ничего другого и не ожидал от очередного украинского патриота так и не назвавшего народ у которого нет эгоизма,зато получил очередной ярлык трайбалиста.
Что,слабо назвать украинцев самым неэгоистичным народом в мире?
Раньше только от русских такое слышал.
Что касается разных большевиков ,то они что,не видели что такое красный террор и миллионные жертвы гражданской войны ?
Это как в в хрушевские времена решили сочинять сказки про доброго дедушку Ленина и злодея Сталина.
Про народные фронты в Испании и Франции забавно.
Даже если они в Испании не все были коммунистами,то почему принимали военную и прочую помощь от Сталина?
Какой ещё народный фронт в Франции,где он там и против кого воевал? Да Франция прекрасно жила при немцах не только при Виши,но и на оккупированных территориях,а в маки шли евреи,русские и прочие иностранцы,но не французы.
Если вы такой знаток концлагерей Франко,то,и б.,напишите сколько человек среди них прошло и не вернулось и где они были расположены?
И,конечно,вишенка на торте - все беды Украины от жидов и москалей,а мы сами вместе с своими президентами украинцами невинные овечки которых нагло надувают инородцы.
И,пожалуйста,не приписывайте свои де*** логику мне строя из нее свои же заключения.
У Израиля свои отношения как с Россией,так и с Украиной ,Европой и США.
Я не помню чтобы подпись Израиля стояла под будапештский меморандумом и он что-то гарантировал Украине, он не покупал как Европа российские энергоносители выращивая Путина и за что Израиль должен любить Украину - в ее истории черных пятен побольше чем у поляков, Украина голосует в ООН и везде против Израиля. Помощь гуманитарную и медицинскую вначале войны Израиль оказывал, население кроме немногочисленных ватников относится к Украине хорошо, а политики играют в свою игру как и везде,тем более сейчас у Израиля проблем не меньше чем в Украине
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 10:03

  Letusrock написав:
  shapo написав:Что касается еврейского эгоизма,то,м б.,назовёте народ у которого его нет.

я можу назвати - український народ. Бере на 100 років вперед кредити від ЄС щоб захистити НАТО від неспровокованої агресії та бути фортецею гендерно-мігрантського миру у Європі до останньої верби


Вы это серьезно?
Т.е.те кто сейчас гибнут на фронте думают как бы защитить Европу,а не свою семью?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 10:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

shapo написав:
  Letusrock написав:
  shapo написав:Что касается еврейского эгоизма,то,м б.,назовёте народ у которого его нет.

я можу назвати - український народ. Бере на 100 років вперед кредити від ЄС щоб захистити НАТО від неспровокованої агресії та бути фортецею гендерно-мігрантського миру у Європі до останньої верби


Вы это серьезно?
Т.е.те кто сейчас гибнут на фронте думают как бы защитить Европу,а не свою семью?
Це офіційна пропаганди від відомства подоляка. Коли у 2022 піднімалась тема членства в НАТО та завершення війни в обмін на територіальні втрати - подоляк та його 1000 гебельсів пояснювали українській( !!!) аудиторії що так не можна бо " порушення міжнародного права" то потрібно воювати до кордонів 1991.
fox767676
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