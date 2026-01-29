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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18183181841818518186
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 10:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:Какой ещё народный фронт в Франции,где он там и против кого воевал?

Вы достаточно безграмотны и агрессивны, как персонаж анедотов про брайтон бич
Приписать оппоненту большевизм\рашизм\антисемитизм при этом безапелляционно неся дичайшую чушь, которой по идее не должно быть у советского киевлянина
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D1%82
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 10:37

  shapo написав:
  Letusrock написав:
  shapo написав:Что касается еврейского эгоизма,то,м б.,назовёте народ у которого его нет.

я можу назвати - український народ. Бере на 100 років вперед кредити від ЄС щоб захистити НАТО від неспровокованої агресії та бути фортецею гендерно-мігрантського миру у Європі до останньої верби

Вы это серьезно?
Т.е.те кто сейчас гибнут на фронте думают как бы защитить Европу,а не свою семью?
їх ніхто не питає що вони думають. Офіційна позиція 100 разів озвучена, як нашими так і європейськими політиками (щит Європи / сталевий дикобраз / "хай воюють хоча б до 2030 інаше ми не готові" / "захищаємо НАТО за право хотіти в НАТО") і гаряче підтримується значними верствами (неокопного) населення
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 10:56

  shapo написав:
  Letusrock написав:
  shapo написав:Что касается еврейского эгоизма,то,м б.,назовёте народ у которого его нет.

я можу назвати - український народ. Бере на 100 років вперед кредити від ЄС щоб захистити НАТО від неспровокованої агресії та бути фортецею гендерно-мігрантського миру у Європі до останньої верби


Вы это серьезно?
Т.е.те кто сейчас гибнут на фронте думают как бы защитить Европу,а не свою семью?



Думают каждый свое,но по факту армию путина связывает и растворяет Украина очень большой ценой пока кто-то кушает круасаны с кохфием и любуется мирным небом,делая вид что это не им сказали "нато должно убраться до границ 97 года".
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:и за что Израиль должен любить Украину


Украина всю свою историю наперекор своим интересам шла в евроатлатическом мейнстриме, а могла, например, сотрудничать с Ираном по Бушерской АЄС, и уверен сейчас бы целей была, а не выслушивала все эти "мы вам ничего не должны"
Вот тогда бы был здоровый национальный эгоизм, а не этот "цирк для гоев" :) , что мы наблюдаем
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:25

sashaqbl
К вчерашнему разговору об истоках холодной войны.
Если интересно и будет время, посмотрите статью "Origins of the Cold War" - https://en.wikipedia.org/wiki/Origins_of_the_Cold_War.
Там откровенно пишут об идеологических истоках, начиная с революции 1917 и далее. И отмечают зачатки холодной войны ещё в ходе 2 МВ.
Не выгораживая СССР и Сталина, прямо говорят и о "заслугах" Запада в разворачивании холодной войны.
Возможно, если бы не смерть Рузвельта в 1945 дальнейший ход истории мог бы быть иным.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:30

ЛАД
Чомусь у статті не побачив референс на
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Wa ... E2%80%9327)
Якраз у 1927 почалося згортання НЕПу та внутрішньопартійної демократії, СРСР розпочав гібридні спец.операції на території Китаю
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:ЛАД
Чомусь у статті не побачив референс на
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Wa ... E2%80%9327)
Якраз у 1927 почалося згортання НЕПу та внутрішньопартійної демократії, СРСР розпочав гібридні спец.операції на території Китаю

А як же згортання політики експорту революції?
sashaqbl
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