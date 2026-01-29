Вы достаточно безграмотны и агрессивны, как персонаж анедотов про брайтон бич
Приписать оппоненту большевизм\рашизм\антисемитизм при этом безапелляционно неся дичайшую чушь, которой по идее не должно быть у советского киевлянина
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Додано: П'ят 26 чер, 2026 10:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вы достаточно безграмотны и агрессивны, как персонаж анедотов про брайтон бич
Приписать оппоненту большевизм\рашизм\антисемитизм при этом безапелляционно неся дичайшую чушь, которой по идее не должно быть у советского киевлянина
Додано: П'ят 26 чер, 2026 10:37
їх ніхто не питає що вони думають. Офіційна позиція 100 разів озвучена, як нашими так і європейськими політиками (щит Європи / сталевий дикобраз / "хай воюють хоча б до 2030 інаше ми не готові" / "захищаємо НАТО за право хотіти в НАТО") і гаряче підтримується значними верствами (неокопного) населення
Додано: П'ят 26 чер, 2026 10:56
Думают каждый свое,но по факту армию путина связывает и растворяет Украина очень большой ценой пока кто-то кушает круасаны с кохфием и любуется мирным небом,делая вид что это не им сказали "нато должно убраться до границ 97 года".
Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Украина всю свою историю наперекор своим интересам шла в евроатлатическом мейнстриме, а могла, например, сотрудничать с Ираном по Бушерской АЄС, и уверен сейчас бы целей была, а не выслушивала все эти "мы вам ничего не должны"
Вот тогда бы был здоровый национальный эгоизм, а не этот "цирк для гоев" , что мы наблюдаем
Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:25
sashaqbl
К вчерашнему разговору об истоках холодной войны.
Если интересно и будет время, посмотрите статью "Origins of the Cold War" -
Там откровенно пишут об идеологических истоках, начиная с революции 1917 и далее. И отмечают зачатки холодной войны ещё в ходе 2 МВ.
Не выгораживая СССР и Сталина, прямо говорят и о "заслугах" Запада в разворачивании холодной войны.
Возможно, если бы не смерть Рузвельта в 1945 дальнейший ход истории мог бы быть иным.
Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:30
ЛАД
Чомусь у статті не побачив референс на
Якраз у 1927 почалося згортання НЕПу та внутрішньопартійної демократії, СРСР розпочав гібридні спец.операції на території Китаю
Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А як же згортання політики експорту революції?
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