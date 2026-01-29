Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:06

shapo написав: и за что Израиль должен любить Украину и за что Израиль должен любить Украину

Украина всю свою историю наперекор своим интересам шла в евроатлатическом мейнстриме, а могла, например, сотрудничать с Ираном по Бушерской АЄС, и уверен сейчас бы целей была, а не выслушивала все эти "мы вам ничего не должны"Вот тогда бы был здоровый национальный эгоизм, а не этот "цирк для гоев", что мы наблюдаем