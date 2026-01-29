shapo написав:Что касается еврейского эгоизма,то,м б.,назовёте народ у которого его нет.
я можу назвати - український народ. Бере на 100 років вперед кредити від ЄС щоб захистити НАТО від неспровокованої агресії та бути фортецею гендерно-мігрантського миру у Європі до останньої верби
Вы это серьезно? Т.е.те кто сейчас гибнут на фронте думают как бы защитить Европу,а не свою семью?
їх ніхто не питає що вони думають. Офіційна позиція 100 разів озвучена, як нашими так і європейськими політиками (щит Європи / сталевий дикобраз / "хай воюють хоча б до 2030 інаше ми не готові" / "захищаємо НАТО за право хотіти в НАТО") і гаряче підтримується значними верствами (неокопного) населення
shapo написав:Что касается еврейского эгоизма,то,м б.,назовёте народ у которого его нет.
я можу назвати - український народ. Бере на 100 років вперед кредити від ЄС щоб захистити НАТО від неспровокованої агресії та бути фортецею гендерно-мігрантського миру у Європі до останньої верби
Вы это серьезно? Т.е.те кто сейчас гибнут на фронте думают как бы защитить Европу,а не свою семью?
Думают каждый свое,но по факту армию путина связывает и растворяет Украина очень большой ценой пока кто-то кушает круасаны с кохфием и любуется мирным небом,делая вид что это не им сказали "нато должно убраться до границ 97 года".
shapo написав:и за что Израиль должен любить Украину
Украина всю свою историю наперекор своим интересам шла в евроатлатическом мейнстриме, а могла, например, сотрудничать с Ираном по Бушерской АЄС, и уверен сейчас бы целей была, а не выслушивала все эти "мы вам ничего не должны" Вот тогда бы был здоровый национальный эгоизм, а не этот "цирк для гоев" , что мы наблюдаем
sashaqbl К вчерашнему разговору об истоках холодной войны. Если интересно и будет время, посмотрите статью "Origins of the Cold War" - https://en.wikipedia.org/wiki/Origins_of_the_Cold_War. Там откровенно пишут об идеологических истоках, начиная с революции 1917 и далее. И отмечают зачатки холодной войны ещё в ходе 2 МВ. Не выгораживая СССР и Сталина, прямо говорят и о "заслугах" Запада в разворачивании холодной войны. Возможно, если бы не смерть Рузвельта в 1945 дальнейший ход истории мог бы быть иным.
fox767676 написав:ЛАД Чомусь у статті не побачив референс на https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Wa ... E2%80%9327) Якраз у 1927 почалося згортання НЕПу та внутрішньопартійної демократії, СРСР розпочав гібридні спец.операції на території Китаю
С памятью все в порядке? Вопрос был против кого воевал народный фронт Блюма. Не построили лагерей потому,что не успели - быстро вылетели как и республиканцы в Испании. Вы тут лепечете про какую-то агрессивность при этом не стесняясь называть оппонента богоизбранным и прочим,видимо,чтобы сделать комплимент также, как ваш местный коллега пишет слово еврей капслоком
fox767676 написав:Не было никакой коммунистической диктатуры в Испании 1936 был "народный фронт" - коалиция почти всего спектра полит сил включая либералов и националистов, которые тоже попали под каток франкистских репрессий.Точно такой же народный фронт был в соседней Франции- много там концлагерей коммунисты понастроили ?
Востаннє редагувалось shapo в П'ят 26 чер, 2026 11:57, всього редагувалось 3 разів.
shapo написав:и за что Израиль должен любить Украину
Украина всю свою историю наперекор своим интересам шла в евроатлатическом мейнстриме, а могла, например, сотрудничать с Ираном по Бушерской АЄС, и уверен сейчас бы целей была, а не выслушивала все эти "мы вам ничего не должны" Вот тогда бы был здоровый национальный эгоизм, а не этот "цирк для гоев" , что мы наблюдаем
Так где ответ на элементарный вопрос - что Израиль задолжал Украине?
Letusrock написав:я можу назвати - український народ. Бере на 100 років вперед кредити від ЄС щоб захистити НАТО від неспровокованої агресії та бути фортецею гендерно-мігрантського миру у Європі до останньої верби
Вы это серьезно? Т.е.те кто сейчас гибнут на фронте думают как бы защитить Европу,а не свою семью?
Це офіційна пропаганди від відомства подоляка. Коли у 2022 піднімалась тема членства в НАТО та завершення війни в обмін на територіальні втрати - подоляк та його 1000 гебельсів пояснювали українській( !!!) аудиторії що так не можна бо " порушення міжнародного права" то потрібно воювати до кордонів 1991.
А вы,конечно,верите сказкам о Стамбульских соглашениях которые никто не видел и о том,что это Джонсон заставил Украину продолжать войну,а путькин бы на этом остановился. И виноват в всем москаль подоляк ,конечно,вместе с жидом Зеленским которым не жалко украинской крови
Востаннє редагувалось shapo в П'ят 26 чер, 2026 11:58, всього редагувалось 1 раз.