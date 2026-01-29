Додано: П'ят 26 чер, 2026 12:18

shapo написав: ..............

То,что он сверг республиканцев и установил диктатуру нехорошо с современной точки зрения, но если знать историю и то, что творили коммунисты придя к власти это просто смешно.

Концлагеря были повсеместно, но испанским до немецких и ГУЛАГа как до неба рачки.

Основная заслуга Франко как я писал это то, что страна не участвовала в ВМВ и вышла без разрушений и многочисленных жертв.

Что касается еврейского эгоизма, то, м. б.,назовёте народ у которого его нет. ..............То,что он сверг республиканцев и установил диктатуру нехорошо с современной точки зрения, но если знать историю и то, что творили коммунисты придя к власти это просто смешно.Концлагеря были повсеместно, но испанским до немецких и ГУЛАГа как до неба рачки.Основная заслуга Франко как я писал это то, что страна не участвовала в ВМВ и вышла без разрушений и многочисленных жертв.Что касается еврейского эгоизма, то, м. б.,назовёте народ у которого его нет.

Британский историк Энтони Бивор в своей истории Гражданской войны писал, что последовавший за этим « белый террор » Франко привел к гибели 200 000 человек, а « красный террор » — к гибели 38 000. [ 361 ] Джулиус Руис утверждает, что «хотя цифры остаются спорными, по меньшей мере 37 843 казни были проведены в республиканской зоне, а по меньшей мере 150 000 казней (включая 50 000 после войны) — в националистической Испании ». [ 362 ] Историк Майкл Сейдман заявил, что националисты убили приблизительно 130 000 человек, а республиканцы — приблизительно 50 000 человек. [ 363 ]

Не буду разбираться в сортах дерьма - какие концлагеря были "лучше", первые, английские для буров, или какие-то из последующих.Но вот о репрессиях...Опять же не буду вдаваться в историю и вспоминать о Парижской Коммуне.Число погибших в гражданской войне в Испании оценивают сильно по-разному. Но вот оценки результатов террора:Как видите, оценки разные, но во всех оценках количество жертв "белого" террора существенно выше, чем "красного".И учтите, что коммунисты не были ведущей силой среди республиканцев, там было много течений - от анархистов и антисталинистских коммунистов (POUM) до социалистов и сепаратистов.И вы слишком преувеличиваете национальный вопрос.Понимаю, что именно для евреев этот вопрос весьма болезненный, но в истории периодически поднимается то немецкий, то украинский, то русский, то ещё какой-нибудь национальный вопрос. Последствия обычно грустные.