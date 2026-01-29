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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18185181861818718188>
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sashaqbl написав:
  fox767676 написав:ЛАД
Чомусь у статті не побачив референс на
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Wa ... E2%80%9327)
Якраз у 1927 почалося згортання НЕПу та внутрішньопартійної демократії, СРСР розпочав гібридні спец.операції на території Китаю

А як же згортання політики експорту революції?
Це 2 різні за природою процеси, хоча обидва експансійні. Світова революція це конвергенція максимально революційних елементів. Не тільки росіяни могли поїхати в гренаду воювати за землю селянам , але і якийсь Бела Кун з Тіто похазяйнувати в СРСР. І із цього майже нічого не вийшло, бо радикали не мали великої підтримки. .Але чим далі від революції тим більше це було схоже на простий імперіалізм з контролем територій впливу навіть не обов'язково комуністами. В Китаї наприклад якийсь час Москва підтримувала Чанкайші а не комуністів .Ця стратегія була більш ефективною тому і спричинила більший опір та занепокоєння на Заході , що і оформилось у Холодну війну
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:не в пользу Украины не говоря о Израиле где не проработавшие ни одного дня в этой стране приехавшие достигшие возраста 67 лет получают пособие по старости,соцнадбавку и квартирные на которые можно скромно жить и раз в году выезжать в Европу на экскурсии


я був у 122 країнах світу, ніколи не був в Ізраїлі (обмежусь тим що бачу на відео)
Ближній Схід як і все що південніше 43 град північної широти не цікаво (в тому числі Турція, Греція, Італія, Іспанія)
а про Автралію чи Нову Зеландію і взагалі мови немає
Україна найкраща в світі країна (географічно) для життя (на другому місті Франція, на третьому південь Німеччини)

не треба порівнювати Казахстан(степ) і чудові краєвиди Україні, люди часто все переводять в гроші.
Якби мене насильно депортували до Австралії(або боже борони Ізраїлю) і щомісячно платили по 2 тисячі доларів(тільки живи тут), то я б відмовився і жив в Україні (ловив рибу, чі збирав гриби як Флай) і жив би на 300 доларів, тільки щоб залишитися в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 12:18

  prodigy написав:
  shapo написав:не в пользу Украины не говоря о Израиле где не проработавшие ни одного дня в этой стране приехавшие достигшие возраста 67 лет получают пособие по старости,соцнадбавку и квартирные на которые можно скромно жить и раз в году выезжать в Европу на экскурсии


я був у 122 країнах світу, ніколи не був в Ізраїлі (обмежусь тим що бачу на відео)
Ближній Схід як і все що південніше 43 град північної широти не цікаво (в тому числі Турція, Греція, Італія, Іспанія)
а про Автралію чи Нову Зеландію і взагалі мови немає
Україна найкраща в світі країна (географічно) для життя (на другому місті Франція, на третьому південь Німеччини)

не треба порівнювати Казахстан(степ) і чудові краєвиди Україні, люди часто все переводять в гроші.
Якби мене насильно депортували до Австралії(або боже борони Ізраїлю) і щомісячно платили по 2 тисячі доларів(тільки живи тут), то я б відмовився і жив в Україні (ловив рибу, чі збирав гриби як Флай) і жив би на 300 доларів, тільки щоб залишитися в Україні


Так вы и не попадете ни в Израиль,ни в Австралию по разным причинам даже если захотите.
В Израиле минимальная зарплата 2150$ и на нее мало кто живёт,в Австралии аренда ещё дороже.
То,что в Украине прекрасный климат и удачное расположение никто спорить не будет ,вот только остальное можно охарактеризовать предисловием к "Истории Руси от Гостомысла до наших дней" : "Велика земля и обильна,а наряда в ней нет", хотя это относится к всем постсоветском республикам.
Про Казахстан вы ничего не знаете - помимо степи и полупустыни там на северо-востоке в Кокчетавской области есть казахская Швейцария - Боровое или сейчас по-казахски ее называют Бурабай.
А в трёх южных областях полно зелени, Алма-Ата с трёх сторон вообще окружена горами более чем в два раза большими чем Карпаты
Востаннє редагувалось shapo в П'ят 26 чер, 2026 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 12:18

  shapo написав:..............
То,что он сверг республиканцев и установил диктатуру нехорошо с современной точки зрения, но если знать историю и то, что творили коммунисты придя к власти это просто смешно.
Концлагеря были повсеместно, но испанским до немецких и ГУЛАГа как до неба рачки.
Основная заслуга Франко как я писал это то, что страна не участвовала в ВМВ и вышла без разрушений и многочисленных жертв.
Что касается еврейского эгоизма, то, м. б.,назовёте народ у которого его нет.

Не буду разбираться в сортах дерьма - какие концлагеря были "лучше", первые, английские для буров, или какие-то из последующих.
Но вот о репрессиях...
Опять же не буду вдаваться в историю и вспоминать о Парижской Коммуне.
Число погибших в гражданской войне в Испании оценивают сильно по-разному. Но вот оценки результатов террора:
Британский историк Энтони Бивор в своей истории Гражданской войны писал, что последовавший за этим « белый террор » Франко привел к гибели 200 000 человек, а « красный террор » — к гибели 38 000. [ 361 ] Джулиус Руис утверждает, что «хотя цифры остаются спорными, по меньшей мере 37 843 казни были проведены в республиканской зоне, а по меньшей мере 150 000 казней (включая 50 000 после войны) — в националистической Испании ». [ 362 ] Историк Майкл Сейдман заявил, что националисты убили приблизительно 130 000 человек, а республиканцы — приблизительно 50 000 человек. [ 363 ]
Как видите, оценки разные, но во всех оценках количество жертв "белого" террора существенно выше, чем "красного".
И учтите, что коммунисты не были ведущей силой среди республиканцев, там было много течений - от анархистов и антисталинистских коммунистов (POUM) до социалистов и сепаратистов.
И вы слишком преувеличиваете национальный вопрос.
Понимаю, что именно для евреев этот вопрос весьма болезненный, но в истории периодически поднимается то немецкий, то украинский, то русский, то ещё какой-нибудь национальный вопрос. Последствия обычно грустные.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 12:27

  ЛАД написав:
  shapo написав:..............
То,что он сверг республиканцев и установил диктатуру нехорошо с современной точки зрения, но если знать историю и то, что творили коммунисты придя к власти это просто смешно.
Концлагеря были повсеместно, но испанским до немецких и ГУЛАГа как до неба рачки.
Основная заслуга Франко как я писал это то, что страна не участвовала в ВМВ и вышла без разрушений и многочисленных жертв.
Что касается еврейского эгоизма, то, м. б.,назовёте народ у которого его нет.

Не буду разбираться в сортах дерьма - какие концлагеря были "лучше", первые, английские для буров, или какие-то из последующих.
Но вот о репрессиях...
Опять же не буду вдаваться в историю и вспоминать о Парижской Коммуне.
Число погибших в гражданской войне в Испании оценивают сильно по-разному. Но вот оценки результатов террора:
Британский историк Энтони Бивор в своей истории Гражданской войны писал, что последовавший за этим « белый террор » Франко привел к гибели 200 000 человек, а « красный террор » — к гибели 38 000. [ 361 ] Джулиус Руис утверждает, что «хотя цифры остаются спорными, по меньшей мере 37 843 казни были проведены в республиканской зоне, а по меньшей мере 150 000 казней (включая 50 000 после войны) — в националистической Испании ». [ 362 ] Историк Майкл Сейдман заявил, что националисты убили приблизительно 130 000 человек, а республиканцы — приблизительно 50 000 человек. [ 363 ]
Как видите, оценки разные, но во всех оценках количество жертв "белого" террора существенно выше, чем "красного".
И учтите, что коммунисты не были ведущей силой среди республиканцев, там было много течений - от анархистов и антисталинистских коммунистов (POUM) до социалистов и сепаратистов.
И вы слишком преувеличиваете национальный вопрос.
Понимаю, что именно для евреев этот вопрос весьма болезненный, но в истории периодически поднимается то немецкий, то украинский, то русский, то ещё какой-нибудь национальный вопрос. Последствия обычно грустные.


Во-первых, сравните цифры жертв этой гражданской войны с гражданской войной в 1917-1922гг на территории бывшей российской империи не говоря о последующем сталинском терроре.
Конечно,разбираться в сортах концлагерей не хочется,вот только они отличаются ,и очень сильно не только в США где интернировали японцев,но и в Германии они были разными для английских и американских военнопленных в сравнении с пленными красноармейцами.
Да и в СССР судя по В.Шаламову его лагерь сильно отличался от описанного Солженицыным в ",Одном дне Ивана Денисовича".
Что касается еврейского вопроса и Израиля,то не я его тут поднимаю,а мои так называемые оппоненты в качестве дополнительного аргумента своей правоты.
А я всего -навсего отвечаю,причем им почему-то кажется что агрессивно
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 12:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

shapo написав: Что касается еврейского вопроса и Израиля,то не я его тут поднимаю,а мои так называемые оппоненты в качестве дополнительного аргумента своей правоты.
А я всего -навсего отвечаю,причем им почему-то кажется что агрессивно


Да ладно . Это вы , ни к селу , ни к городу, влезли в дискуссию о диктатурах и их месте в раскладах геополитики со своими евреями, причём максимально цинично - " этот диктатор не трогал евреев, значит хороший " . Точно так же вы закрываете глаза на беспредел в Украине и рф. Один диктатор евреев не обижает , а другой вообще....
Спалились короче :)
После " против кого воевал французский народный фронт?" вам вообще лучше подобру-поздорову сбриться с ветки и интернет пространства вообще, ибо мосад может поставить вопрос о вашей дискредитации еврейской нации
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 26 чер, 2026 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 13:03

  shapo написав: Что касается еврейского вопроса и Израиля,то не я его тут поднимаю,а мои так называемые оппоненты в качестве дополнительного аргумента своей правоты.
А я всего -навсего отвечаю,причем им почему-то кажется что агрессивно
єврєйське питання піднімаєте ви. Як з франко(я приміром не знав що він був з примісью єврєйської крові, і про Андору теж не знав),
так і з зелею, якому начебто не жаль словянської крові (мене це не возмущає, мені тож не жаль ні іранців, ні індонезійців, ні англічан) :lol:
не те щоб якийсь камінь за пазухою, но певне отстраньонність присутня. Я прєдпочту війну на близькому сході ніж в Україні. Або навіть війну в ногайських степах ніж в буковинських горах.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 13:11

:mrgreen:

В Госдуме хотят ввести смертную казнь для подрывающих оборону коррупционеров

Законопроект о введении смертной казни для коррупционеров, подрывающих безопасность граждан и обороноспособность России, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Об этом корреспонденту RTVI сообщил глава партии Сергей Миронов в Екатеринбурге.

.
В России изобрели быстровозводимую тюрьму - её можно собрать практически где угодно.

Модульный комплекс рассчитан на 200 человек и включает не только жилые корпуса, но и спортплощадку, прогулочные зоны и сквер. Проект представили на Петербургском международном юридическом форуме
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 13:16

  Xenon написав::mrgreen:

В Госдуме хотят ввести смертную казнь для подрывающих оборону коррупционеров

Законопроект о введении смертной казни для коррупционеров, подрывающих безопасность граждан и обороноспособность России, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Об этом корреспонденту RTVI сообщил глава партии Сергей Миронов в Екатеринбурге.

.
В России изобрели быстровозводимую тюрьму - её можно собрать практически где угодно.

Модульный комплекс рассчитан на 200 человек и включает не только жилые корпуса, но и спортплощадку, прогулочные зоны и сквер. Проект представили на Петербургском международном юридическом форуме
а шо смішного? Такі методи давно пора в нас вводити.
І щодо корупціонерів і на рахунок тюрем.
В нас тюрми скоротили до 60тисяч увязнених. А одних сзч 200 тисяч і ухилянтів 2 млн.
Як зберегти законність в державі якщо нема куди саджати?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 13:22

  shapo написав:
  prodigy написав:
  shapo написав:не в пользу Украины не говоря о Израиле где не проработавшие ни одного дня в этой стране приехавшие достигшие возраста 67 лет получают пособие по старости,соцнадбавку и квартирные на которые можно скромно жить и раз в году выезжать в Европу на экскурсии


я був у 122 країнах світу, ніколи не був в Ізраїлі (обмежусь тим що бачу на відео)
Ближній Схід як і все що південніше 43 град північної широти не цікаво (в тому числі Турція, Греція, Італія, Іспанія)
а про Автралію чи Нову Зеландію і взагалі мови немає
Україна найкраща в світі країна (географічно) для життя (на другому місті Франція, на третьому південь Німеччини)

не треба порівнювати Казахстан(степ) і чудові краєвиди Україні, люди часто все переводять в гроші.
Якби мене насильно депортували до Австралії(або боже борони Ізраїлю) і щомісячно платили по 2 тисячі доларів(тільки живи тут), то я б відмовився і жив в Україні (ловив рибу, чі збирав гриби як Флай) і жив би на 300 доларів, тільки щоб залишитися в Україні


Так вы и не попадете ни в Израиль,ни в Австралию по разным причинам даже если захотите.
В Израиле минимальная зарплата 2150$ и на нее мало кто живёт,в Австралии аренда ещё дороже.
То,что в Украине прекрасный климат и удачное расположение никто спорить не будет ,вот только остальное можно охарактеризовать предисловием к "Истории Руси от Гостомысла до наших дней" : "Велика земля и обильна,а наряда в ней нет", хотя это относится к всем постсоветском республикам.
Про Казахстан вы ничего не знаете - помимо степи и полупустыни там на северо-востоке в Кокчетавской области есть казахская Швейцария - Боровое или сейчас по-казахски ее называют Бурабай.
А в трёх южных областях полно зелени, Алма-Ата с трёх сторон вообще окружена горами более чем в два раза большими чем Карпаты


В Израиле минимальная зарплата 2150$ и на нее мало кто живёт,в Австралии аренда ещё дороже.
діти вам грошами не допоможуть, тобто вам доведеться "працювати" до кінця, доки не стане "хорошо" :mrgreen:

Казахи -вони краще за русню, але вчити казахський -не має бажання
Там де в Казахстані гарно, там і ціни конські, воно нам українція навіть для туризму не цікаво, для мене навіть 900км до Львова чи Харкова вже далека відстань, але якось можна впоратись, а летіти добу чи більше в США чи Австралію, пекельні борошна.
Сподобалось, коли я літав на судно до Амстердама, чи Бруселю. А вертатись додому з Шанхаю, чи Японії, або Сан Антоніо(Вальпараісо, Чили) не до вподоби.
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